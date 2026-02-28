Xiaomi MWC 2026: Πρεμιέρα για Tag, Watch 5 με Gemini AI, Electric Scooter 6 κ.ά.

Σύνοψη

Η Xiaomi ανακοίνωσε στη Βαρκελώνη τη νέα σειρά προϊόντων του οικοσυστήματός της.

Η σειρά Xiaomi Electric Scooter 6 περιλαμβάνει πέντε νέα μοντέλα, με τη ναυαρχίδα Ultra να προσφέρει ισχύ 1200W και μέγιστη αυτονομία 75 χλμ.

Το Xiaomi Watch 5 ενσωματώνει το Wear OS 6 (Wear OS by Google) και αποτελεί το πρώτο smartwatch της εταιρείας με το Google Gemini διαθέσιμο κατευθείαν από το κουτί.

Ανακοινώθηκε το Xiaomi Tag, ένας ιχνηλάτης βάρους 10 γραμμαρίων με υποστήριξη για τα δίκτυα Apple Find My και Google Android Find Hub.

Το χαρτοφυλάκιο συμπληρώνουν το UltraThin Magnetic Power Bank 5000 πάχους 6 χιλιοστών και τα REDMI Buds 8 Pro με ενεργή ακύρωση θορύβου 55dB.

Η Xiaomi προχώρησε σήμερα στην επίσημη ανακοίνωση της νέας γενιάς συσκευών του οικοσυστήματος AIoT από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Η παρουσίαση εστίασε σε προϊόντα κινητικότητας, φορητές συσκευές και αξεσουάρ καθημερινής χρήσης. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αποκάλυψε το Xiaomi Electric Scooter 6 Series, το Xiaomi Watch 5, το Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, το Xiaomi Tag και τα ασύρματα ακουστικά REDMI Buds 8 Pro.

Σειρά Xiaomi Electric Scooter 6: Έμφαση στην απόδοση και την ασφάλεια

Η νέα σειρά ηλεκτρικών πατινιών προσφέρει επιλογές για διαφορετικές ανάγκες και περιλαμβάνει πέντε μοντέλα: τα Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, Max, Pro, 6 και 6 Lite. Η ναυαρχίδα της σειράς, το μοντέλο Ultra, ξεχωρίζει για τον ισχυρό κινητήρα που αποδίδει μέγιστη ισχύ 1200W και υποστηρίζει λειτουργία Boost. Η μπαταρία του εξασφαλίζει μέγιστη αυτονομία έως 75 χλμ, ενώ η γρήγορη φόρτιση μπορεί να αναπληρώσει ενέργεια για 30 χλμ. διαδρομής σε μόλις μία ώρα.

Για τη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς, το Ultra εξοπλίζεται με μεγάλα ελαστικά 12 ιντσών (all-terrain) και ανάρτηση διπλού ψαλιδιού. Στον τομέα της ασφάλειας, διαθέτει δισκόφρενα εμπρός και πίσω, E-Brake, E-ABS, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) και πιστοποίηση αντοχής στο νερό IPX6. Αξιοσημείωτη είναι η προσθήκη υποστήριξης για το δίκτυο Apple Find My, καθώς και η ύπαρξη έγχρωμης οθόνης TFT 3 ιντσών.

Xiaomi Watch 5: Η πλήρης ενσωμάτωση της Google στον καρπό

Το Xiaomi Watch 5 φέρνει σημαντικές αναβαθμίσεις στο λογισμικό, βασισμένο στην τελευταία έκδοση Wear OS 6 της Google. Υποστηρίζει εφαρμογές όπως το Google Calendar, το Google Play και το Google Maps, ενώ το ενσωματωμένο NFC επιτρέπει ανέπαφες πληρωμές μέσω του Google Wallet. Αποτελεί το πρώτο έξυπνο ρολόι της Xiaomi που ενσωματώνει εγγενώς τον ψηφιακό βοηθό Google Gemini, παρέχοντας hands-free πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες.

Η αλληλεπίδραση ενισχύεται από τη χρήση χειρονομιών (Pinch Twice, Rub Twice, Snap Fingers, Shake Wrist, Rotate Wrist) μέσω αισθητήρων EMG, IMU και PPG, επιτρέποντας στους χρήστες να απορρίπτουν κλήσεις ή να ελέγχουν την κάμερα του smartphone τους από απόσταση. Στο εσωτερικό του βρίσκεται η αρχιτεκτονική διπλού chip με τον επεξεργαστή Snapdragon W5 Gen 1 και τον συνεπεξεργαστή BES2800 χαμηλής κατανάλωσης. Η μπαταρία των 930mAh περιέχει 10% πυρίτιο-άνθρακα, προσφέροντας αυτονομία έως 6 ημέρες σε smart mode και έως 18 ημέρες σε power saver mode. Σχεδιαστικά, διαθέτει περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι και οθόνη 1,54 ιντσών προστατευμένη από κρύσταλλο ζαφειριού. Διαθέτει επίσης GNSS διπλής ζώνης για πλοήγηση με χάρτες εκτός σύνδεσης.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W και Xiaomi Tag

Το νέο UltraThin Magnetic Power Bank εστιάζει στη φορητότητα, έχοντας πάχος μόλις 6 χιλιοστά και βάρος 98 γραμμάρια. Το σώμα του είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου και ενσωματώνει μπαταρία 5000mAh (με 16% περιεκτικότητα σε πυρίτιο-άνθρακα). Υποστηρίζει ασύρματη μαγνητική φόρτιση έως 15W, καθώς και ταυτόχρονη ενσύρματη (μέσω USB-C) και ασύρματη έξοδο.

Παράλληλα, η εταιρεία εισέρχεται δυναμικά στην κατηγορία των item trackers με το Xiaomi Tag. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι η συμβατότητα τόσο με το Apple Find My όσο και με το Google Android Find Hub, καλύπτοντας πλήρως τους χρήστες και των δύο λειτουργικών συστημάτων. Ζυγίζει περίπου 10 γραμμάρια, διαθέτει πιστοποίηση IP67 για αντοχή σε σκόνη και νερό, και τροφοδοτείται από μια κοινή μπαταρία CR2032 που προσφέρει αυτονομία άνω του ενός έτους. Διαθέτει λειτουργία απώλειας, συνεργατική εύρεση και ενσωματώνει ειδοποιήσεις κατά της ανεπιθύμητης παρακολούθησης.

REDMI Buds 8 Pro: Προηγμένο ANC και χωρικός ήχος

Τα νέα ασύρματα ακουστικά REDMI Buds 8 Pro ενσωματώνουν ομοαξονική διαμόρφωση τριπλού οδηγού και υποστηρίζουν Dolby Audio. Η λειτουργία Xiaomi dimensional audio παρέχει ειδικά προφίλ χωρικού ήχου (Standard, Music, Video, Game, Audiobooks) για βελτιστοποίηση της ακρόασης ανάλογα με το περιεχόμενο.

Το σύστημα ενεργής ακύρωσης θορύβου (ANC) φτάνει τα 55dB με εκτεταμένο εύρος ζώνης έως 5kHz. Ένας αλγόριθμος αναλύει τον περιβαλλοντικό ήχο έως και 32.000 φορές το δευτερόλεπτο για να προσαρμόζει τη λειτουργία του ANC. Επιπλέον, το σύστημα τριπλού μικροφώνου με AI και ο ειδικός σχεδιασμός επιτρέπουν καθαρές κλήσεις ακόμη και με ανέμους έντασης 12 m/s. Η αυτονομία τους φτάνει τις 8 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής και τις 33 ώρες συνολικά με τη θήκη φόρτισης, ενώ μόλις 5 λεπτά φόρτισης αρκούν για 2 ώρες ακρόασης. Τα ακουστικά διαθέτουν επίσης πιστοποίηση IP54 και συνδεσιμότητα Bluetooth με δύο συσκευές.

Η άποψη του Techgear

Η φετινή παρουσίαση της Xiaomi επιβεβαιώνει μια σημαντική στρατηγική στροφή: την πλήρη και απρόσκοπτη συνεργασία με τα κυρίαρχα οικοσυστήματα της αγοράς, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτονομία του hardware της. Η ενσωμάτωση του Wear OS 6 και του Gemini στο Watch 5, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των δικτύων εύρεσης συσκευών της Apple και της Google (στο Scooter 6 και στο Tag), δείχνει ότι η Xiaomi κατανοεί πλέον απόλυτα τις ανάγκες του δυτικού καταναλωτή.

Οι χρήστες δεν θέλουν κλειστά, απομονωμένα συστήματα, αλλά διαλειτουργικότητα. Ιδιαίτερα η επιλογή του Tag να λειτουργεί τόσο με το Find My όσο και με το Android Find Hub, καταργεί τους τεχνητούς περιορισμούς και το καθιστά ένα από τα πιο ανταγωνιστικά αξεσουάρ της αγοράς. Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο δείχνει μεγάλη ωριμότητα, συνδυάζοντας κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά με ουσιαστική, πρακτική τεχνητή νοημοσύνη.