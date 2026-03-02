Xiaomi MWC 2026: Από το SU7 Ultra μέχρι το νέο Leica Leitzphone

Σύνοψη

Η Xiaomi παρουσίασε στο MWC 2026 το ενισχυμένο έξυπνο οικοσύστημα "Human × Car × Home" που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ανακοινώθηκε το Xiaomi Miloco (Local Copilot), η πρώτη εφαρμογή του βασικού μοντέλου MiMo στον πραγματικό κόσμο, για έξυπνη διαχείριση συσκευών επιπέδου συστήματος.

Το Xiaomi HyperAI ενσωματώνει το Google Gemini για να παρέχει ενιαία νοημοσύνη σε επίπεδο συστήματος σε smartphones, οχήματα και έξυπνες οικιακές συσκευές.

Το Xiaomi 17 Ultra, αναπτυγμένο στο πλαίσιο της αναβαθμισμένης στρατηγικής συνεργασίας με τη Leica, κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του ενσωματώνοντας αισθητήρα LOFIC 1 ίντσας και οπτικό τηλεφακό Leica APO.

Στον τομέα των έξυπνων μεταφορών, η εταιρεία ανέδειξε τις φιλοδοξίες της με τα οχήματα Xiaomi SU7 Ultra και Xiaomi Vision GT.

Η στρατηγική έξυπνης και βιώσιμης κατασκευής ενισχύεται με το νέο εργοστάσιο στη Γουχάν και την αναβάθμιση της βαθμολογίας της εταιρείας στον δείκτη MSCI ESG σε «A».

Η εξέλιξη του «Human × Car × Home» και η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Xiaomi επέστρεψε στο MWC 2026 στη Βαρκελώνη στις 2 Μαρτίου 2026, παρουσιάζοντας τις νεότερες τεχνολογικές της εξελίξεις. Κεντρικός άξονας της παρουσίας της αποτελεί το έξυπνο οικοσύστημα «Human × Car × Home», το οποίο βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και ενσωματώνεται σε πραγματικές καταστάσεις σε μεγάλη κλίμακα. Στόχος της εταιρείας είναι η μεταφορά της τεχνητής νοημοσύνης πέρα από τις οθόνες και τις ψηφιακές διεπαφές, εντάσσοντάς την απρόσκοπτα στον καθημερινό φυσικό κόσμο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Angus Ng, Director of Communications της Xiaomi International, το πρώτο βήμα της Xiaomi εστιάζει στο να καταστήσει την τεχνολογία πιο αντιληπτική και απόλυτα συνδεδεμένη με τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν και κινούνται.

Το οικοσύστημα επεκτείνεται μέσω ενός ευρέος χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει τις συσκευές AIoT, τη σειρά Electric Scooter 6 και την πλήρη γκάμα έξυπνων οικιακών συσκευών Mijia. Στον τομέα της έξυπνης κινητικότητας, η έμφαση δίνεται στο Xiaomi SU7 Ultra και το προοδευτικό Xiaomi Vision GT. Παράλληλα, τον Μάρτιο του 2025, η εταιρεία είχε καταγράψει 718,8 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως, ενώ η πλατφόρμα AIoT αριθμούσε 943,7 εκατομμύρια συνδεδεμένες έξυπνες συσκευές.

Xiaomi Miloco: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου

Το Xiaomi Miloco είναι η πρώτη εφαρμογή του μοντέλου MiMo σε πραγματικές συνθήκες, αποτελώντας ένα τοπικό copilot που μετατρέπει τα έξυπνα σπίτια σε προληπτικά περιβάλλοντα. Χρησιμοποιεί συνεργατική αρχιτεκτονική edge-cloud για να διατηρεί τα δεδομένα τοπικά και ρυθμίζει αυτόματα τον φωτισμό, τη θερμοκρασία και τις ρομποτικές σκούπες βάσει της συμπεριφοράς και των αναγκών των χρηστών.

Κύρια σημεία

Μετάβαση από τη νοημοσύνη σε επίπεδο μεμονωμένης συσκευής σε επίπεδο συστήματος για όλο το σπίτι.

Δυνατότητα προληπτικής ανίχνευσης ακαταστασίας και αυτόματης ενεργοποίησης συσκευών καθαρισμού.

Αλληλεπίδραση μέσω φυσικής συνομιλίας που αντικαθιστά τους χειροκίνητους κανόνες.

Αναγνώριση συναισθηματικού πλαισίου για αναπαραγωγή μουσικής και προσαρμογή φωτισμού βάσει οπτικών στοιχείων του χώρου.

HyperAI και Google Gemini: Νοημοσύνη χωρίς σύνορα

Η στρατηγική της Xiaomi δεν περιορίζεται εντός της οικίας. Το οικοσύστημα HyperAI επεκτείνεται με σκοπό την απρόσκοπτη ενσωμάτωση δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης σε smartphones, αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές. Μέσα από την καίρια συνεργασία με το Google Gemini, το HyperAI παρέχει νοημοσύνη σε επίπεδο συστήματος η οποία λειτουργεί με απόλυτη συνέπεια σε όλες τις πλατφόρμες. Αυτό το ενοποιημένο επίπεδο AI αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της εμπειρίας πολλαπλών συσκευών, επιτρέποντας φυσικές αλληλεπιδράσεις και ομαλή εκτέλεση εργασιών.

Στον τομέα του hardware, το HyperAI αποκτά νέες μορφές αλληλεπίδρασης. Τα νεότερα μοντέλα Xiaomi 17 Pro και Xiaomi 17 Pro Max διαθέτουν μια καινοτόμα δυναμική πίσω οθόνη. Η συγκεκριμένη οθόνη έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει εξατομικευμένα οπτικά στοιχεία, προσφέρει προεπισκοπήσεις υψηλής ποιότητας σε πραγματικό χρόνο για λήψεις selfie με την κύρια κάμερα, ενώ υποστηρίζει και παιχνίδια στο πίσω πλαίσιο, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία χρήσης.

Η συνεργασία με τη Leica και το Xiaomi 17 Ultra

Το Xiaomi 17 Ultra, σχεδιασμένο για τις παγκόσμιες αγορές, είναι η πρώτη ναυαρχίδα της αναβαθμισμένης συνεργασίας (2025) μεταξύ Xiaomi και Leica. Διαθέτει νέο αισθητήρα κύριας κάμερας LOFIC 1 ίντσας και τον πρώτο οπτικό τηλεφακό πιστοποίησης Leica APO σε κινητό, βελτιώνοντας ραγδαία τη νυχτερινή λήψη και την απόδοση στις υψηλές αντιθέσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο υπεροχής, στο MWC 2026 ανακοινώθηκε και το Leica Leitzphone, το οποίο τροφοδοτείται από τεχνολογία της Xiaomi. Η συσκευή αναπτύχθηκε σε άμεση συνεργασία με την ομάδα σχεδιασμού της Leica και αντλεί τη σχεδιαστική της έμπνευση από τις εμβληματικές κάμερες της σειράς Leica M. Ξεχωρίζει για το διχρωμικό πίσω πλαίσιο, το οποίο συνδυάζει ένα φινίρισμα με υφή δέρματος και μια ματ επιφάνεια, παρέχοντας ανώτερη πρόσφυση.

Παγκόσμια επέκταση λευκών συσκευών και βιωσιμότητα

Η επιχείρηση έξυπνης διαβίωσης της Xiaomi πραγματοποιεί το επόμενο βήμα διεθνούς επέκτασης, παρουσιάζοντας στην παγκόσμια σκηνή το χαρτοφυλάκιο των κύριων οικιακών της συσκευών. Συσκευές όπως κλιματιστικά, ψυγεία και πλυντήρια ρούχων μετατρέπονται από παθητικά αντικείμενα σε έξυπνα τερματικά, τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα σε 14 χώρες και 4 μεγάλες περιοχές. Αυτές οι συσκευές προσφέρουν μια ανθρωποκεντρική εμπειρία που βελτιώνει την καθημερινή αποδοτικότητα.

Τέλος, η στρατηγική «Human × Car × Home» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα. Η έναρξη της πρώτης φάσης του εργοστασίου έξυπνων οικιακών συσκευών στη Γουχάν δημιουργεί την τρίτη μεγάλη βάση παραγωγής, ύστερα από τα εργοστάσια smartphones και ηλεκτρικών οχημάτων. Το ενιαίο σύστημα υποστηρίζεται από αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση, στοχεύοντας στη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η υπεύθυνη αυτή στάση αποτυπώθηκε πρόσφατα με την αναβάθμιση της βαθμολογίας MSCI ESG σε «A» και την παρουσία της Xiaomi στη λίστα Forbes 2025 China ESG 50.

Με τη ματιά του Techgear

Οι ανακοινώσεις του MWC 2026 επιβεβαιώνουν ότι η Xiaomi έχει ξεφύγει προ πολλού από τη σφαίρα του αποκλειστικού κατασκευαστή hardware, εδραιώνοντας τη θέση της ως αρχιτέκτονας ευρύτερων τεχνολογικών υποδομών. Η μετάβαση στο σύστημα Miloco και η άμεση ενσωμάτωση του Google Gemini δείχνουν πως η τοπική επεξεργασία δεδομένων (on-device AI) είναι το κλειδί για ζητήματα ταχύτητας και ιδιωτικότητας.

Το κρίσιμο στοίχημα θα είναι η ικανότητα του οικοσυστήματος να παραμείνει ανοιχτό και λειτουργικό, προσφέροντας ταυτόχρονα ουσιαστική προστιθέμενη αξία στον τελικό καταναλωτή.