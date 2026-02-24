Η Volvo προχωρά σε μαζική ανάκληση άνω των 40.000 αμιγώς ηλεκτρικών EX30 παγκοσμίως

Σύνοψη

Η Volvo ανακαλεί παγκοσμίως 40.323 αμιγώς ηλεκτρικά SUV του μοντέλου EX30.

Εντοπίστηκε αυξημένος κίνδυνος υπερθέρμανσης των μπαταριών υψηλής τάσης (NMC), ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε θερμική διαφυγή και ανάφλεξη.

Το εργοστάσιο ζητά από τους κατόχους να περιορίσουν το όριο φόρτισης (SoC) στο 70% και να σταθμεύουν τα οχήματα μακριά από κτιριακές εγκαταστάσεις.

Το πρόβλημα εντοπίζεται αποκλειστικά στις εκδόσεις Single-Motor Extended Range και Twin-Motor Performance, με τη Volvo να προχωρά σε πλήρη και δωρεάν αντικατάσταση των συστοιχιών μπαταρίας.

Ανάκληση-μαμούθ για το Volvo EX30: Αιτίες, λύσεις και επιπτώσεις στην αγορά των EV

Η Volvo Cars ανακοίνωσε επίσημα την ανάκληση περισσότερων από 40.000 οχημάτων του δημοφιλούς αμιγώς ηλεκτρικού SUV, EX30. Η απόφαση αυτή αφορά άμεσα ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα ασφαλείας που σχετίζεται με τη συστοιχία των μπαταριών υψηλής τάσης. Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα, ορισμένες μονάδες αντιμετωπίζουν κίνδυνο υπερθέρμανσης, αυξάνοντας δραματικά την πιθανότητα ανάφλεξης υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Το εν λόγω μοντέλο αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα της στρατηγικής πωλήσεων της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην κατηγορία των compact B-SUV, καθιστώντας την άμεση διαχείριση του προβλήματος απόλυτη προτεραιότητα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της.

Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα με τη μπαταρία του Volvo EX30;

Η ανάκληση των 40.323 Volvo EX30 οφείλεται σε κατασκευαστικό ελάττωμα των κελιών της μπαταρίας υψηλής τάσης, το οποίο προκαλεί ανεξέλεγκτη υπερθέρμανση. Η εταιρεία προχωρά σε δωρεάν, πλήρη αντικατάσταση των συστοιχιών στα επηρεαζόμενα μοντέλα Single-Motor Extended Range και Twin-Motor Performance, προκειμένου να εκμηδενίσει οριστικά τον κίνδυνο θερμικής διαφυγής.

Η τεχνολογία μπαταριών στο επίκεντρο: NMC έναντι LFP

Το Volvo EX30 διατίθεται στην αγορά προσφέροντας δύο διαφορετικές τεχνολογίες μπαταριών, στοιχείο που εξηγεί γιατί δεν ανακαλούνται όλες οι εκδόσεις παραγωγής. Η βασική έκδοση (Single-Motor) χρησιμοποιεί μπαταρίες LFP (Φωσφορικού Σιδήρου Λιθίου). Η συγκεκριμένη χημεία χαρακτηρίζεται από εξαιρετική θερμική σταθερότητα και ενσωματωμένη αντίσταση στη θερμική διαφυγή.

Αντίθετα, οι εκδόσεις που υπάγονται στην ανάκληση χρησιμοποιούν μπαταρίες NMC (Νικελίου-Μαγγανίου-Κοβαλτίου). Οι μπαταρίες NMC προσφέρουν αισθητά μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα, εξασφαλίζοντας την κορυφαία αυτονομία και τις υψηλές επιδόσεις που υπόσχονται οι εκδόσεις Extended Range και Twin-Motor αντίστοιχα. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά πιο ευαίσθητες σε κατασκευαστικές ατέλειες. Τα δεδομένα υποδεικνύουν πως η αιτία του προβλήματος εντοπίζεται σε αστοχία κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης των κελιών από τον προμηθευτή. Μια τέτοια ατέλεια δημιουργεί εσωτερικά βραχυκυκλώματα, τα οποία αυξάνουν ραγδαία τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συστοιχίας (thermal runaway), καταλήγοντας εν τέλει σε εκδήλωση πυρκαγιάς.

Άμεσα μέτρα και προσωρινές οδηγίες προφύλαξης

Η εταιρεία έχει ξεκινήσει επισήμως την ενημέρωση των κατόχων σε δεκάδες χώρες. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και της φυσικής αντικατάστασης του hardware στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία, το εργοστάσιο εκδίδει ρητές προσωρινές οδηγίες. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να ρυθμίσουν το μέγιστο όριο φόρτισης στο 70%. Αυτός ο περιορισμός μειώνει δραστικά το θερμικό και χημικό στρες στο εσωτερικό των κελιών κατά τη διάρκεια της ταχείας (DC) και οικιακής (AC) φόρτισης. Επιπρόσθετα, συστήνεται η στάθμευση των αυτοκινήτων αποκλειστικά σε ανοιχτούς χώρους και σε απόσταση ασφαλείας από κτίρια ή άλλα οχήματα.

Διαδικασία αντικατάστασης

Η αντιμετώπιση ενός προβλήματος μπαταρίας δεν επιλύεται οριστικά μέσω διαχείρισης ενέργειας από το Battery Management System (BMS). Παρότι πολλές κατασκευάστριες έχουν επιχειρήσει στο παρελθόν να περιορίσουν το φαινόμενο τροποποιώντας τον κώδικα του λογισμικού, η Volvo επιλέγει την ακριβή, αλλά αναγκαία οδό της φυσικής επισκευής. Στα συνεργεία, οι τεχνικοί θα κατεβάζουν ολόκληρο το κάτω μέρος του οχήματος. Τα ελαττωματικά modules θα αφαιρούνται και θα τοποθετούνται νέες μονάδες με πιστοποιημένο, αυστηρότερο ποιοτικό έλεγχο. Το τεράστιο οικονομικό βάρος της αντικατάστασης εκατοντάδων χιλιάδων κελιών εκτιμάται πως θα λειτουργήσει επιβαρυντικά στο πρόγραμμα εξοικονόμησης 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εφαρμόζει ο κατασκευαστής, ενώ τονίζει το ρίσκο της πλήρους εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές, όπως η Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co.

Ο αντίκτυπος της ανάκλησης στην ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, το Volvo EX30 έχει καταγράψει αξιοσημείωτη εμπορική πορεία, κυριαρχώντας στις ταξινομήσεις των B-SUV ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εκδόσεις Extended Range, λόγω της αυξημένης αυτονομίας τους, αποτελούν την πλειονότητα του μείγματος πωλήσεων στη χώρα. Οι ιδιοκτήτες αναμένεται να λάβουν άμεση ενημέρωση από την επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία (μέσω επιστολών και in-car ειδοποιήσεων), προκειμένου να προγραμματίσουν τις επισκέψεις τους στο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων επισκευαστών, διασφαλίζοντας παράλληλα όχημα αντικατάστασης καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του αυτοκινήτου τους στο συνεργείο.

Με τη ματιά του Techgear

Η εμφάνιση δομικών κατασκευαστικών σφαλμάτων σε συστοιχίες μπαταριών αποτελεί το απόλυτο stress test για κάθε κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων. Η Volvo ιστορικά έχει συνδέσει το όνομά της με την αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια. Η απόφαση της να προχωρήσει σε μαζική και δαπανηρή αντικατάσταση hardware, απορρίπτοντας "ημίμετρα" ελέγχου μέσω λογισμικού, αποδεικνύει την προσήλωση σε αυτό το δόγμα. Από την άλλη πλευρά, για τον τελικό χρήστη, η αναγκαστική μείωση του ορίου φόρτισης στο 70% ακυρώνει –προσωρινά– το βασικό κίνητρο αγοράς των συγκεκριμένων εκδόσεων: τη μεγάλη αυτονομία. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την τεχνολογική δυσκολία μαζικής παραγωγής μπαταριών NMC σε ανταγωνιστικά κόστη. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση απαιτεί μηδενικές ανοχές στα πρωτόκολλα ποιοτικού ελέγχου, και το συγκεκριμένο συμβάν υπενθυμίζει με εμφατικό τρόπο πως η αλυσίδα τροφοδοσίας εξαρτημάτων παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.