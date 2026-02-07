Apple CarPlay: Ανοίγει τις πύλες σε ChatGPT και Gemini – Τέλος στο μονοπώλιο της Siri

Μια σημαντική στροφή στη στρατηγική της Apple αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα για εκατομμύρια οδηγούς παγκοσμίως, καθώς η εταιρεία ετοιμάζεται να επιτρέψει την είσοδο τρίτων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στο περιβάλλον του CarPlay.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από το Bloomberg, η Apple σχεδιάζει να δώσει το «πράσινο φως» σε κορυφαία chatbots, όπως το ChatGPT της OpenAI, το Claude της Anthropic και το Gemini της Google, ώστε να λειτουργούν εγγενώς στα συστήματα infotainment των αυτοκινήτων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Apple επιτρέπει σε ανταγωνιστικούς ψηφιακούς βοηθούς να αποκτήσουν φωνητική υπόσταση εντός του αυστηρά ελεγχόμενου οικοσυστήματός της στο αυτοκίνητο. Μέχρι σήμερα, η Siri αποτελούσε τη μοναδική επιλογή για φωνητικές εντολές μέσω CarPlay, με τους χρήστες να περιορίζονται στις δυνατότητες (και συχνά στις αδυναμίες) της ψηφιακής βοηθού της Apple. Ωστόσο, η ραγδαία άνοδος της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης και η ενσωμάτωση προηγμένων AI συστημάτων από αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Tesla, η BMW και η Mercedes-Benz, φαίνεται πως ανάγκασαν την Apple να αναθεωρήσει τη στάση της για να διατηρήσει το CarPlay ανταγωνιστικό και επίκαιρο.

Πώς θα λειτουργεί η νέα εμπειρία

Η ενσωμάτωση των νέων AI εργαλείων δεν θα γίνει ανεξέλεγκτα. Η Apple, πιστή στην πολιτική ασφαλείας της, θα εφαρμόσει συγκεκριμένους περιορισμούς ώστε να διασφαλίσει ότι η προσοχή του οδηγού θα παραμένει στον δρόμο. Οι οδηγοί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν πλήρως τη Siri ως τον προεπιλεγμένο βοηθό του συστήματος. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα μπορούν να ενεργοποιήσουν το ChatGPT ή το Gemini πατώντας το κουμπί φωνητικών εντολών στο τιμόνι, ούτε θα υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω κάποιας κοινής φράσης αφύπνισης (wake word) ενώ βρίσκονται σε άλλη εφαρμογή.

Αντιθέτως, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει και να ανοίξει την αντίστοιχη εφαρμογή του chatbot μέσα από το μενού του CarPlay. Με το άνοιγμα της εφαρμογής, το λογισμικό θα μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία ακρόασης (voice mode), επιτρέποντας στον οδηγό να ξεκινήσει άμεσα τη συνομιλία χωρίς να χρειάζεται να αγγίξει ξανά την οθόνη. Αυτή η προσέγγιση εξυπηρετεί διπλό σκοπό: από τη μία προσφέρει πρόσβαση στην προηγμένη νοημοσύνη των LLMs (Large Language Models) και από την άλλη διατηρεί τη Siri ως τον κεντρικό ελεγκτή για τις βασικές λειτουργίες του οχήματος και του iPhone, όπως οι κλήσεις και η πλοήγηση.

Η πίεση του ανταγωνισμού και η ανάγκη για εξέλιξη

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή που η βιομηχανία αυτοκινήτου μετασχηματίζεται ραγδαία. Οι κατασκευαστές οχημάτων επενδύουν πλέον σε δικά τους λογισμικά, ενσωματώνοντας το ChatGPT και άλλες AI τεχνολογίες απευθείας στο ταμπλό, παρακάμπτοντας συχνά την ανάγκη σύνδεσης με smartphone. Η Apple, βλέποντας τον κίνδυνο το CarPlay να θεωρηθεί παρωχημένο μπροστά στις νέες «έξυπνες» καμπίνες οδήγησης, επιλέγει να ανοίξει την πλατφόρμα της.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των χρηστών για πιο έξυπνη αλληλεπίδραση κατά την οδήγηση. Ενώ η Siri παραμένει ικανή για απλές εντολές («Πάρε τηλέφωνο τον Γιώργο», «Παίξε μουσική»), συχνά αδυνατεί να διαχειριστεί σύνθετες ερωτήσεις ή να προσφέρει πληροφορίες με φυσικό τρόπο διαλόγου. Με την προσθήκη εργαλείων όπως το Gemini και το Claude, οι οδηγοί θα μπορούν να ζητούν περίπλοκες ταξιδιωτικές οδηγίες, να λαμβάνουν περιλήψεις ειδήσεων, να ζητούν προτάσεις για εστιατόρια με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια ή ακόμη και να περνούν την ώρα τους σε μεγάλες διαδρομές με δημιουργικές συζητήσεις, όλα αυτά hands-free.

Ασφάλεια και χρονοδιάγραμμα

Ένα κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει αφορά την ασφάλεια. Η χρήση chatbots που παράγουν μακροσκελείς απαντήσεις θα μπορούσε δυνητικά να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού. Η Apple φαίνεται να έχει προβλέψει αυτή την παράμετρο, επιβάλλοντας στις εφαρμογές αυτές να λειτουργούν σε ένα αυστηρό πλαίσιο διεπαφής χρήστη (UI), ελαχιστοποιώντας την ανάγκη οπτικής επαφής με την οθόνη και δίνοντας έμφαση στη φωνητική αλληλεπίδραση. Επιπλέον, τα chatbots αυτά δεν θα έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα του αυτοκινήτου ή του κινητού, λειτουργώντας ουσιαστικά σε ένα απομονωμένο περιβάλλον (sandbox).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mark Gurman, η υποστήριξη για τις εφαρμογές αυτές αναμένεται να γίνει διαθέσιμη στους χρήστες «μέσα στους επόμενους μήνες», πιθανότατα μέσω κάποιας επερχόμενης αναβάθμισης του iOS 19 (όπως η έκδοση 19.4) ή ως προπομπός των μεγάλων αλλαγών που ετοιμάζει η εταιρεία για το iOS 20.

Με την κίνηση αυτή, το CarPlay παύει να είναι απλώς ένας «καθρέφτης» του iPhone στο αυτοκίνητο και μετατρέπεται σε έναν κόμβο πολλαπλής νοημοσύνης, δίνοντας στον χρήστη την ελευθερία να επιλέξει τον ψηφιακό συνοδηγό που προτιμά. Μένει να φανεί πώς θα ανταποκριθούν οι προγραμματιστές και αν η εμπειρία χρήσης θα είναι αρκετά ομαλή ώστε να πείσει τους οδηγούς να αφήσουν την ασφάλεια της Siri για χάρη της ευφυΐας του ChatGPT.