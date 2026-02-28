Ανακοινώθηκαν τα Xiaomi 17 και 17 Ultra: Κάμερα 200MP Leica, μπαταρίες έως 6330mAh και το concept Vision Gran Turismo

Σύνοψη

Η Xiaomi ανακοίνωσε στη Βαρκελώνη τις νέες ναυαρχίδες Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra και το Leica Leitzphone powered by Xiaomi.

Οι συσκευές τροφοδοτούνται από τον κορυφαίο επεξεργαστή Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform.

Το Xiaomi 17 Ultra ενσωματώνει αισθητήρα 1 ίντσας LOFIC και τηλεφακό Leica 200MP με μηχανικό οπτικό ζουμ.

Το βασικό Xiaomi 17 διαθέτει μπαταρία 6330mAh με ενσύρματη φόρτιση 100W, ενώ το Ultra μπαταρία 6000mAh με φόρτιση 90W.

Παράλληλα, η εταιρεία αποκάλυψε το concept ηλεκτρικό hypercar Xiaomi Vision Gran Turismo για το γνωστό βιντεοπαιχνίδι.

Επίσημη Πρεμιέρα για τη Σειρά Xiaomi 17 και το Οικοσύστημα AIoT

Η Xiaomi παρουσίασε στη Βαρκελώνη τη νέα σειρά smartphones Xiaomi 17, αναδεικνύοντας τις νεότερες τεχνολογικές της εξελίξεις στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας.

Παράλληλα με τα νέα smartphones, η εταιρεία προχώρησε στην αποκάλυψη νέων AIoT προϊόντων, στα οποία συγκαταλέγονται τα Xiaomi Scooter 6 Series και το Xiaomi Watch 5, διευρύνοντας το συνδεδεμένο οικοσύστημά της. Κεντρικός άξονας της παρουσίασης αποτέλεσε η στρατηγική εξέλιξη της συνεργασίας της με τη Leica, η οποία πλέον μεταβαίνει σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο συν-δημιουργίας.

Βασισμένα σε αυτή τη σύμπραξη, τα νέα Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra και Leica Leitzphone powered by Xiaomi προσφέρουν κορυφαίες επιδόσεις απεικόνισης και εργονομικό σχεδιασμό.

Σχεδιασμός και Ανθεκτικότητα: Xiaomi Guardian Structure

Η σειρά Xiaomi 17 χαρακτηρίζεται από έναν μινιμαλιστικό σχεδιασμό με καθαρές γραμμές και καμπύλες Golden Arc, οι οποίες εξασφαλίζουν άνετο κράτημα. Το πλαίσιο διακρίνεται για τα εξαιρετικά λεπτά περιθώρια οθόνης, χάρη στις τεχνικές κατασκευής LIPO.

Το Xiaomi 17 Ultra αποτελεί το λεπτότερο και ελαφρύτερο Ultra μοντέλο της εταιρείας μέχρι σήμερα, με πάχος 8,29 χιλιοστά και βάρος 218,4 γραμμάρια. Διατίθεται στις αποχρώσεις White, Black και Starlit Green. Η κατασκευή του βασίζεται στη δομή Xiaomi Guardian Structure με γυαλί Xiaomi Shield Glass 3.0, προσφέροντας 30% μεγαλύτερη αντοχή σε πτώσεις συγκριτικά με τον προκάτοχό του, πλάτη από υαλοβάμβακα, πλαίσιο αλουμινίου και πιστοποίηση IP68 για αντοχή σε σκόνη και υγρασία.

Το πιο συμπαγές Xiaomi 17 διατηρεί το πάχος του στα 8,06 χιλιοστά και το βάρος του στα 191 γραμμάρια, προσφέροντας επιλογές χρωμάτων Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue και Black. Η ανθεκτικότητά του διασφαλίζεται μέσω του πλαισίου αλουμινίου 6M42 και του γυαλιού Xiaomi Shield Glass, φέροντας επίσης πιστοποίηση IP68.

Συνεργασία με τη Leica και Τεχνολογίες Απεικόνισης

Στον τομέα της φωτογραφίας, τα οπτικά συστήματα Leica UltraPure βοηθούν τις κάμερες της σειράς Xiaomi 17 να αποδίδουν με ακρίβεια σε ποικίλες συνθήκες φωτισμού, ελαχιστοποιώντας τις αντανακλάσεις μέσω επίστρωσης πολλαπλών στρωμάτων. Η εμπειρία λήψης ενισχύεται από λογισμικό όπως το AI Creativity Assistant και το Xiaomi HyperConnect για λειτουργίες Multicam.

Το σύστημα κάμερας του Xiaomi 17 Ultra βασίζεται στον πρώτο αισθητήρα 1 ίντσας LOFIC της εταιρείας, τον Light Fusion 1050L, ο οποίος εξασφαλίζει απόδοση HDR επόμενης γενιάς. Συνδυάζεται με έναν τηλεφακό Leica 200MP (οπτικά Leica APO) που προσφέρει μηχανικό οπτικό ζουμ 75–100mm και ψηφιακή επέκταση έως 400mm. Η συσκευή υποστηρίζει εγγραφή βίντεο Dolby Vision® ή ACES Log σε ανάλυση έως 4K στα 120fps.

Από την άλλη, το Xiaomi 17 χρησιμοποιεί τον αισθητήρα Light Fusion 950 (μέγεθος 1/1,31") με δυναμικό εύρος 13,5EV, πλαισιωμένο από έναν τηλεφακό Leica 60 mm για οπτικό ζουμ 5x και macro λήψεις από τα 10 εκατοστά. Η εγγραφή βίντεο φτάνει το 4K στα 60fps Dolby Vision® και Log. Για τους επαγγελματίες, η εταιρεία διαθέτει τα Xiaomi 17 Ultra Photography Kit και Photography Kit Pro, τα οποία προσθέτουν λαβή με ενσωματωμένη μπαταρία 2000mAh, αποσπώμενο κλείστρο και προσαρμοσμένα πλήκτρα ελέγχου.

Επεξεργαστής, Μπαταρία και Οθόνες Αιχμής

Στο εσωτερικό των συσκευών βρίσκεται ο επεξεργαστής Snapdragon® 8 Elite Gen 5, κατασκευασμένος στα 3nm. Ο συγκεκριμένος SoC χρησιμοποιεί τους πυρήνες Qualcomm Oryon™ 3ης γενιάς και την NPU Qualcomm® Hexagon™ για βέλτιστη διαχείριση πόρων και εργασιών τεχνητής νοημοσύνης.

Η ενέργεια παρέχεται από τη νέα γενιά μπαταριών Xiaomi Surge, οι οποίες διαθέτουν περιεκτικότητα σε πυρίτιο 16%. Το Xiaomi 17 Ultra διαθέτει μπαταρία 6000mAh με ενσύρματη φόρτιση 90W και ασύρματη 50W, ενώ το βασικό μοντέλο Xiaomi 17 ξεπερνά το Ultra σε χωρητικότητα, φτάνοντας τα 6330mAh, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ενσύρματη φόρτιση 100W και ασύρματη 50W. Παράλληλα, εισάγεται η υποστήριξη φόρτισης PD-PPS 100W, αυξάνοντας τη συμβατότητα με φορτιστές τρίτων κατασκευαστών.

Οπτικά, η σειρά χρησιμοποιεί ειδικά κατασκευασμένα OLED πάνελ M10 με μέγιστη φωτεινότητα 3.500 nits και δυναμικό ρυθμό ανανέωσης LTPO 1–120Hz. Το μοντέλο Ultra ενσωματώνει επιπρόσθετα την τεχνολογία Xiaomi HyperRGB, μια νέα διάταξη υπο-εικονοστοιχείων που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνει την ευκρίνεια.

Το Επετειακό Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια της Leica, η Xiaomi δημιούργησε το Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Η συσκευή διαθέτει σώμα από κράμα αλουμινίου με φινίρισμα ανοδιωμένου νικελίου και ξεχωρίζει από το καινοτόμο Leica Camera Ring, ένα φυσικό καντράν που προσομοιώνει την αίσθηση πραγματικού φακού κάμερας. Το λογισμικό έχει τροποποιηθεί εκτενώς, ενσωματώνοντας τη λειτουργία Leica Essential για αναπαραγωγή του χρωματικού προφίλ κλασικών μηχανών, όπως οι Leica M9 και M3.

Το Ηλεκτρικό Hypercar: Xiaomi Vision Gran Turismo

Πέρα από τα smartphones, η Xiaomi εισήλθε στον κόσμο της εικονικής αυτοκίνησης, παρουσιάζοντας το ηλεκτρικό concept car Xiaomi Vision Gran Turismo, σχεδιασμένο για το Gran Turismo 7 σε συνεργασία με την Polyphony Digital Inc.. Το όχημα, το οποίο σχεδιάστηκε με γνώμονα την αεροδυναμική ισορροπία, διαθέτει καμπίνα σε σχήμα σταγόνας και πίσω φανάρι halo που λειτουργεί ως έξοδος αέρα.

Με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,29 και ενσωματωμένο σύστημα Active Wake Control, το concept προσπαθεί να εξισορροπήσει την τελική ταχύτητα με την υψηλή κάθετη δύναμη (downforce). Η καμπίνα ακολουθεί τη φιλοσοφία «Sofa Racer», προσφέροντας καθίσματα που αγκαλιάζουν τον οδηγό και ενσωματώνονται στο σύστημα "Human x Car x Home" της Xiaomi, αλληλεπιδρώντας μαζί του μέσω του συστήματος Xiaomi Pulse.

Η Άποψη του Techgear

Η έλευση της σειράς Xiaomi 17 ξεκαθαρίζει τη στρατηγική της εταιρείας για την ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά: απόλυτη επικέντρωση στην απεικόνιση και τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση. Η τοποθέτηση του αισθητήρα LOFIC και της κάμερας 200MP στο Ultra αποδεικνύει την επιθυμία της Xiaomi να ηγηθεί του φωτογραφικού τομέα, πιέζοντας άμεσα τον ανταγωνισμό.

Το στοιχείο, ωστόσο, που προκαλεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον πρακτικά είναι η επίτευξη τόσο λεπτών προφίλ (8,06mm και 8,29mm) σε συνδυασμό με μπαταρίες 6330mAh και 6000mAh αντίστοιχα. Αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση για την τιμολόγηση και τη διαθεσιμότητα στην Ελλάδα για να αξιολογήσουμε πλήρως τη δυναμική τους απέναντι στα αντίστοιχα premium μοντέλα των άλλων κατασκευαστών.