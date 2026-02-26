Η LG καταργεί το «πτερύγιο καρχαρία» με νέα μονάδα τηλεματικής για οχήματα

Σύνοψη

Η LG αποκαλύπτει στο MWC 2026 μια καινοτόμο λύση τηλεματικής που συνδυάζει τη μονάδα ελέγχου (TCU) και την κεραία σε ένα κοινό εξάρτημα.

Ο νέος σχεδιασμός καταργεί την παραδοσιακή κεραία τύπου «πτερύγιο καρχαρία», επιτρέποντας την κατασκευή οχημάτων με καλύτερη αεροδυναμική συμπεριφορά.

Η τεχνολογία αυτή διευκολύνει την ευρύτερη μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας από τα Software Defined Vehicles (SDV) στα AI Defined Vehicles (AIDV).

Με βάση τα δεδομένα της εταιρείας αναλύσεων TechInsights, η LG διατηρεί την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά τηλεματικής, ελέγχοντας μερίδιο 23% για το 2025.

Η LG Electronics ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει την επόμενη γενιά της έξυπνης τηλεματικής λύσης της στο MWC 2026, το οποίο έχει προγραμματιστεί από τις 2 έως τις 5 Μαρτίου στην Ισπανία. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη συμμετοχή της LG Vehicle Solution Company στη συγκεκριμένη έκθεση συνδεσιμότητας, στοχεύοντας στην ενίσχυση των συνεργασιών της με κατασκευαστές αυτοκινήτων και εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

Τι αλλάζει με τη νέα ενιαία μονάδα TCU και κεραίας της LG;

Η νέα λύση της εταιρείας αντιπροσωπεύει μια σημαντική αναβάθμιση στην τεχνολογία συνδεσιμότητας των οχημάτων, καθώς ενσωματώνει τη μονάδα τηλεματικής ελέγχου (TCU) και την κεραία σε ένα ενιαίο, συμπαγές module. Η λύση αναπτύχθηκε και βελτιστοποιήθηκε εσωτερικά από την LG, διαθέτοντας μειωμένο μέγεθος, βελτιωμένους αλγόριθμους επεξεργασίας σήματος και αναβαθμισμένο λογισμικό.

Με την ενοποίηση των συγκεκριμένων εξαρτημάτων, το σύστημα λαμβάνει πολλαπλά εξωτερικά σήματα, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G, του GPS, των επικοινωνιών vehicle to everything (V2X) και των δορυφορικών δικτύων. Η διαδικασία αυτή ελαχιστοποιεί την απώλεια σήματος στα σημεία σύνδεσης και επιτρέπει την ταχύτερη και πιο σταθερή επεξεργασία των δεδομένων.

Επιπλέον, η νέα αρχιτεκτονική απλοποιεί την πολυπλοκότητα της καλωδίωσης, αυξάνοντας την αποδοτικότητα κατά τη συναρμολόγηση του οχήματος. Σε επίπεδο εξωτερικού σχεδιασμού, η αφαίρεση της κεραίας τύπου «πτερύγιο καρχαρία» προσφέρει στους κατασκευαστές τη δυνατότητα να σχεδιάσουν πιο καθαρά και αεροδυναμικά αυτοκίνητα. Παράλληλα, το σύστημα συμμορφώνεται πλήρως με τα κορυφαία διεθνή πρότυπα κυβερνοασφάλειας.

Η εξέλιξη προς τα οχήματα AIDV και το οικοσύστημα AlphaWare

Η ανάπτυξη της νέας τηλεματικής μονάδας συνοδεύει την αλλαγή κατεύθυνσης της αυτοκινητοβιομηχανίας από τα οχήματα που βασίζονται στο λογισμικό (SDV) στα οχήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AIDV). Για την υποστήριξη αυτής της μετάβασης, η LG αξιοποιεί το LG AlphaWare, ένα προηγμένο πακέτο λογισμικού σχεδιασμένο για την επιτάχυνση της καινοτομίας.

Το συγκεκριμένο πακέτο λογισμικού περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες:

Το PlayWare , το οποίο εξασφαλίζει την παροχή ψυχαγωγίας υψηλής ποιότητας στην καμπίνα του οχήματος.

, το οποίο εξασφαλίζει την παροχή ψυχαγωγίας υψηλής ποιότητας στην καμπίνα του οχήματος. Το MetaWare , το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογίες Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) και AI για να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στον οδηγό.

, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογίες Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) και AI για να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες στον οδηγό. Το VisionWare, το οποίο αναλύει τη συμπεριφορά των επιβαινόντων μέσω αλγορίθμων AI, αισθητήρων κάμερας και προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) για την πρόληψη ατυχημάτων.

Η εταιρεία έχει ήδη σημειώσει επιτυχίες στον τομέα του λογισμικού, ούσα η πρώτη που εφάρμοσε την πλατφόρμα Automotive Content Platform (ACP) σε εμπορικά ηλεκτρικά οχήματα. Επίσης, στο παρελθόν συνεργάστηκε με τον κατασκευαστή κρυστάλλων Saint-Gobain Sekurit, αναπτύσσοντας διαφανείς κεραίες τύπου μεμβράνης που ενσωματώνονται στα τζάμια του αυτοκινήτου χωρίς να αλλοιώνουν την αισθητική του.

Ηγετική θέση στην αγορά και στρατηγική B2B

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών TechInsights, η LG τερμάτισε το 2025 στην πρώτη θέση της παγκόσμιας αγοράς τηλεματικής, συγκεντρώνοντας μερίδιο 23%. Η παραπάνω επίδοση αποδίδεται στις εκτεταμένες δυνατότητες σχεδιασμού σε βασικά εξαρτήματα, όπως οι συσκευές πρόσβασης δικτύου και η συνολική αρχιτεκτονική των συστημάτων.

Κατά τη διάρκεια του MWC 2026, η LG θα λειτουργήσει έναν ειδικά διαμορφωμένο, ιδιωτικό εκθεσιακό χώρο για πελάτες B2B και κατασκευαστές. Εκεί θα αναλυθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες γύρω από την επικοινωνία των οχημάτων. Ο Eun Seok-hyun, πρόεδρος της LG Vehicle Solution Company, τόνισε χαρακτηριστικά ότι η συνδεσιμότητα εντός του οχήματος αποτελεί βασικό πυλώνα ανταγωνιστικότητας της κινητικότητας και η LG θα συνεχίσει να προσφέρει καινοτόμες λύσεις για την εποχή των AIDVs.

Με τη ματιά του Techgear

Η απόφαση της LG να συγχωνεύσει τη μονάδα TCU με την κεραία δίνει οριστική λύση σε ένα κατασκευαστικό ζήτημα ετών. Η αφαίρεση της εξωτερικής κεραίας «shark fin» δεν βελτιώνει απλώς την αισθητική, αλλά μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση, κάτι που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βελτίωση της αυτονομίας των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (EVs).

Η ελληνική αγορά, η οποία καταγράφει σταθερή αύξηση στο στόλο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πρόκειται να επωφεληθεί μελλοντικά από αυτές τις υλοποιήσεις, καθώς η απουσία καθυστερήσεων (latency) στα σήματα 5G και V2X μεταφράζεται σε ασφαλέστερη πλοήγηση στους δρόμους και καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Το υψηλό μερίδιο αγοράς (23%) της LG αποτελεί εγγύηση ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα ενσωματωθεί πολύ γρήγορα στα νέα μοντέλα των ευρωπαίων κατασκευαστών που φτάνουν στη χώρα μας.