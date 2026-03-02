Καινοτομίες Lenovo MWC 2026: Αναδιπλούμενο Legion Go και Yoga 3D Laptop χωρίς γυαλιά

Σύνοψη

Αποκάλυψη του Yoga Book Pro 3D Concept με διπλή οθόνη OLED και δυνατότητα παραγωγής 3D περιεχομένου χωρίς χρήση ειδικών γυαλιών.

Παρουσίαση της αναδιπλούμενης φορητής κονσόλας Legion Go Fold Concept με επεκτεινόμενη οθόνη POLED έως 11,6 ίντσες.

Επίσημη ανακοίνωση του Lenovo Qira (Personal Ambient Intelligence), το οποίο θα ενσωματωθεί σε περισσότερες από 20 συσκευές σε επίπεδο συστήματος.

Λανσάρισμα νέων laptops Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition, Yoga Pro 7a και Legion 7a, εξοπλισμένων με επεξεργαστές Intel Core Ultra και AMD Ryzen AI Max+.

Ντεμπούτο για το Idea Tab Pro Gen 2, το πρώτο tablet της εταιρείας με ενσωματωμένο Qira AI και λειτουργίες έξυπνης μελέτης.

Η Lenovo επαναπροσδιορίζει τη φορητότητα και το AI στο MWC 2026

Στο πλαίσιο της MWC 2026 στη Βαρκελώνη (2 Μαρτίου 2026), η Lenovo ανακοίνωσε το νέο της χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών συσκευών, εστιάζοντας στις ανάγκες των δημιουργών περιεχομένου, των gamers και των χρηστών που αναζητούν αυξημένη παραγωγικότητα. Το επίκεντρο των ανακοινώσεων περιλαμβάνει από πειραματικά concepts μέχρι συσκευές ευρείας κυκλοφορίας με προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης.

Δημιουργία 3D χωρίς γυαλιά: Το Yoga Book Pro 3D Concept

Η Lenovo παρουσίασε το Yoga Book Pro 3D Concept, έναν φορητό υπολογιστή σχεδιασμένο να καταργεί την ανάγκη για επιπλέον περιφερειακά κατά τη δημιουργία 3D περιεχομένου. Η συσκευή εξοπλίζεται με διπλές οθόνες Lenovo PureSight Pro Tandem OLED. Το βασικό χαρακτηριστικό της επάνω οθόνης είναι η ικανότητά της να προβάλλει 3D περιβάλλον χωρίς την απαίτηση ειδικών γυαλιών, βοηθώντας τους δημιουργούς να αντιλαμβάνονται φυσικά το βάθος και τις χωρικές σχέσεις.

Μέσω του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, υποστηρίζεται η άμεση μετατροπή 2D εικόνων σε 3D μοντέλα. Ο χειρισμός μπορεί να γίνει εντελώς ανέπαφα (με χειρονομίες) χάρη στην ενσωματωμένη RGB κάμερα που αντιλαμβάνεται τις κινήσεις των χεριών. Στο κάτω τμήμα, η οθόνη αφής φιλοξενεί φυσικά snap-on pads, τα οποία όταν τοποθετηθούν εμφανίζουν άμεσα σχετικές ρυθμίσεις φωτισμού ή θέασης, χωρίς να διακόπτεται η ροή εργασίας στην κεντρική οθόνη. Η συσκευή τροφοδοτείται από επεξεργαστή Intel Core Ultra 7 και την GPU NVIDIA GeForce RTX 5070.

Αναδιπλούμενο Gaming: Το Legion Go Fold Concept

Με την κατηγορία των handheld PCs να αναπτύσσεται ταχύτατα, η Lenovo επέδειξε το Legion Go Fold Concept. Πρόκειται για μια αναδιπλούμενη κονσόλα που φέρει αποσπώμενα χειριστήρια και μια POLED οθόνη η οποία επεκτείνεται από τις 7,7 στις 11,6 ίντσες.

Ο σχεδιασμός αυτός επιτρέπει τέσσερις διαφορετικές λειτουργίες χρήσης: Standard Handheld Mode (ως παραδοσιακή κονσόλα στις 7,7") , Vertical Split-Screen Mode (όπου η οθόνη ξεδιπλώνεται προς τα πάνω για ταυτόχρονο gaming και streaming) , Horizon Full Screen Mode (χρήση της οθόνης των 11,6" σε οριζόντια διάταξη) και Expanded Desktop Mode (χρήση ασύρματου πληκτρολογίου για εμπειρία laptop). Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκεται ο επεξεργαστής Intel Core Ultra 7 258V, συνοδευόμενος από 32 GB RAM και μπαταρία 48 Whr.

Το Οικοσύστημα AI: Lenovo Qira

Μια από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις αφορά το Lenovo Qira, ένα Personal Ambient Intelligence ενσωματωμένο σε επίπεδο συστήματος και όχι ως απλή εφαρμογή. Το Qira σχεδιάστηκε για να κατανοεί το πλαίσιο χρήσης του χρήστη και να προσφέρει προληπτική υποστήριξη. Θα γίνει διαθέσιμο τις επόμενες εβδομάδες σε περισσότερες από 20 συσκευές (ThinkPad, Yoga, Legion, IdeaPad). Η αρχική διάθεση θα καλύπτει εννέα αγορές και έξι γλώσσες, ενώ το 2026 αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω, φτάνοντας και στα smartphones της Motorola.

Νέα γενιά Yoga και IdeaPad

Η επαγγελματική σειρά εξοπλίζεται με το Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition, το οποίο φέρει οθόνη αφής 2.8K PureSight Pro OLED (έως 1100 nits) και υποστηρίζει το νέο Canvas Mode μέσω του Yoga Pen Gen 2. Η μπαταρία και οι λειτουργίες του ενισχύονται από τους επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3.

Παράλληλα, το Yoga Pro 7a ενσωματώνει επεξεργαστές AMD Ryzen AI Max+ Series και υποστηρίζει έως 128 GB μνήμης RAM, αξιοποιώντας την ενοποιημένη αρχιτεκτονική μνήμης. Ένα χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι το Force Pad (τεχνολογίας Wacom), το οποίο λειτουργεί ως ενσωματωμένη επιφάνεια σχεδίασης που απενεργοποιεί τη λειτουργία ποντικιού όταν εντοπίζει τη γραφίδα. Το σύστημα ψύξης Lenovo X Power διατηρεί τα επίπεδα θορύβου χαμηλά (έως 22 dB) ακόμη και σε απαιτητικά φορτία 95 W TDP.

Για όσους δίνουν έμφαση στη φορητότητα, το νέο IdeaPad Slim 5i Ultra ξεκινά από πάχος 11,9 χιλιοστών και βάρος 1,15 κιλά. Η μπαταρία των 65 Whr εξασφαλίζει αυτονομία αναπαραγωγής βίντεο περίπου 20 ωρών, ενώ 15 λεπτά φόρτισης αρκούν για 2 ώρες χρήσης.

Νέες λύσεις για φοιτητές και mobile gamers

Στον τομέα των tablets, το Idea Tab Pro Gen 2 είναι η πρώτη συσκευή της Lenovo με ενσωματωμένο το Qira AI. Φέρει επεξεργαστή Snapdragon 8s Gen 4 και λειτουργίες όπως το Smarter Reader και το AI Notes, σχεδιασμένες για την αυτόματη δημιουργία περιλήψεων και σημειώσεων. Η οθόνη των 13 ιντσών (3.5K OLED) διατίθεται και σε ματ έκδοση για μείωση της κούρασης των ματιών.

Για τους gamers, το Legion Tab προσφέρει οθόνη 8,8 ιντσών στα 165 Hz και τον Snapdragon 8 Elite Gen 5. Η απόδοση διασφαλίζεται μέσω του αναβαθμισμένου συστήματος ψύξης Legion Coldfront Vapor, με 32% καλύτερη απαγωγή θερμότητας σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Στα μεγάλα gaming laptops, το Legion 7a αξιοποιεί επίσης τους AMD Ryzen AI Max+ Series, καταργώντας την ανάγκη για ξεχωριστή κάρτα γραφικών και ρίχνοντας το βάρος της συσκευής στα 1,65 κιλά.

Περιφερειακά και Αξεσουάρ

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης το Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition, ένα μηχανικό πληκτρολόγιο που περιλαμβάνει μεγάλο περιστροφικό διακόπτη για έλεγχο timelines σε προγράμματα βίντεο, καθώς και θύρες USB-C. Επιπρόσθετα, το Lenovo L16 Mobile Monitor προσφέρει φορητή επέκταση οθόνης στις 16 ίντσες (16:10 FHD IPS) με power passthrough έως 65 W. Τέλος, το AI Work Companion Concept, ένα ψηφιακό επιτραπέζιο ρολόι, αναλαμβάνει τον συγχρονισμό εργασιών και τη διαχείριση του ημερήσιου προγράμματος του χρήστη.

Η Άποψη του Techgear

Η στρατηγική της Lenovo στο MWC 2026 δείχνει ξεκάθαρα πως η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι απλώς ένα προστιθέμενο χαρακτηριστικό λογισμικού και μετατρέπεται στον πυρήνα του hardware.

Το σύστημα Qira αποτελεί το στοίχημα της εταιρείας για ένα ενοποιημένο οικοσύστημα, αν και η ελληνική αγορά θα χρειαστεί να περιμένει, καθώς η πρώτη φάση υποστήριξης γλωσσών (Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά) δεν περιλαμβάνει τα Ελληνικά.

Από την άλλη πλευρά, ο πειραματισμός της εταιρείας με νέα form factors, όπως η αναδιπλούμενη οθόνη στο Legion Go Fold Concept και η 3D απεικόνιση στο Yoga Book Pro, δείχνει ότι η κατηγορία των προσωπικών υπολογιστών και του mobile gaming έχει ακόμα πολλά περιθώρια ουσιαστικής εξέλιξης σε επίπεδο φυσικού σχεδιασμού.