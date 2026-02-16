Apple Event 2026: Επίσημη πρόσκληση για τις 4 Μαρτίου – Έρχονται iPhone 17e και M5;

Η Apple μόλις επισημοποίησε το επόμενο μεγάλο event της. Ξεχνώντας για λίγο το αμφιθέατρο Steve Jobs στο Cupertino, η εταιρεία ανακοίνωσε μια Special Apple Experience που θα λάβει χώρα ταυτόχρονα σε τρεις μητροπόλεις: τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και τη Σαγκάη. Η ημερομηνία έχει οριστεί για τις 4 Μαρτίου 2026, στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Η επιλογή της λέξης «Experience» αντί για «Event» ή «Keynote» είναι το κλειδί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Apple δεν σχεδιάζει την κλασική ζωντανή μετάδοση ενός προ-μαγνητοσκοπημένου βίντεο υψηλής παραγωγής, όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, φαίνεται να εστιάζει στην άμεση επαφή, προσκαλώντας δημοσιογράφους και influencers να δοκιμάσουν τα προϊόντα «εδώ και τώρα» σε έναν πιο οικείο και διαδραστικό χώρο.

Η ταυτόχρονη παρουσία σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία υπογραμμίζει τη σημασία αυτών των αγορών και ίσως την ανάγκη της Apple να έρθει πιο κοντά στο κοινό της σε τοπικό επίπεδο, προσπερνώντας την ψηφιακή απόσταση.

Το εικαστικό της πρόσκλησης απεικονίζει ένα τρισδιάστατο λογότυπο της Apple, αποτελούμενο από δίσκους σε αποχρώσεις του κίτρινου, του πράσινου και του μπλε. Στον κόσμο της Apple, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οι αναλυτές βλέπουν σε αυτά τα χρώματα μια ευθεία αναφορά στη νέα παλέτα που θα «ντύσει» τις επερχόμενες συσκευές. Η ζωντάνια των χρωμάτων παραπέμπει συνήθως σε πιο consumer-friendly προϊόντα, μακριά από το αυστηρό γκρι και ασημί των «Pro» μοντέλων.

Αν και η Apple τηρεί σιγή ιχθύος, οι διαρροές είναι αρκετές. Το πολυαναμενόμενο iPhone 17e φαντάζει ως ο αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής. Πρόκειται για την απάντηση της εταιρείας στην ανάγκη για ένα πιο προσιτό οικονομικά iPhone, το οποίο όμως δεν θυσιάζει τις επιδόσεις. Φημολογείται πως θα ενσωματώνει τεχνολογίες που μέχρι πρότινος βλέπαμε μόνο στα ακριβότερα μοντέλα, καθιστώντας το μια άκρως ανταγωνιστική πρόταση στη μεσαία κατηγορία.

Δίπλα στο iPhone, η οικογένεια των Mac ετοιμάζεται για τη δική της αναβάθμιση. Το ντεμπούτο του M5 chip θεωρείται σχεδόν βέβαιο. Οι φήμες μιλούν για νέα MacBook Air που θα επωφεληθούν από την αυξημένη ενεργειακή απόδοση και την ταχύτητα του νέου επεξεργαστή, διατηρώντας την αθόρυβη, fanless σχεδίασή τους. Επιπλέον, υπάρχει έντονη φημολογία για ένα εντελώς νέο, χαμηλού κόστους MacBook, σχεδιασμένο για να ανταγωνιστεί ευθέως τα Chromebooks στον εκπαιδευτικό τομέα και την αγορά των φοιτητών.

Η «Εμπειρία» της 4ης Μαρτίου ενδέχεται να κρύβει εκπλήξεις και για τους λάτρεις των tablets. Ένα ανανεωμένο iPad Air, καθώς και το εισαγωγικό μοντέλο iPad 12ης γενιάς, αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους, προσφέροντας βελτιωμένα χαρακτηριστικά χωρίς αύξηση τιμής.

Παράλληλα, αξεσουάρ όπως νέα λουράκια Apple Watch σε ανοιξιάτικα χρώματα και θήκες iPhone πιθανότατα θα πλαισιώσουν τις ανακοινώσεις, ταιριάζοντας με την αισθητική της πρόσκλησης. Υπάρχουν ακόμα ψίθυροι για αναβαθμίσεις στο Apple TV ή ακόμα και ένα νέο HomePod mini, αν και αυτά συγκεντρώνουν λιγότερες πιθανότητες.