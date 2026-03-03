Νέα MacBook Pro με M5 Pro και M5 Max: Τεχνικά χαρακτηριστικά, επιδόσεις AI και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Σύνοψη

Ανακοίνωση των νέων MacBook Pro 14 και 16 ιντσών, εξοπλισμένων με τη νέα γενιά επεξεργαστών Apple Silicon, M5 Pro και M5 Max.

Κεντρικό χαρακτηριστικό οι νέοι, αποκλειστικοί "Neural Accelerators" που πολλαπλασιάζουν την ταχύτητα εκτέλεσης διεργασιών Τεχνητής Νοημοσύνης (On-Device AI) και τοπικών LLMs.

Αναβάθμιση στη συνδεσιμότητα με ενσωμάτωση θυρών Thunderbolt 5 (έως 120 Gbps) και υποστήριξη δικτύων Wi-Fi 7.

Κορυφαία ενεργειακή απόδοση, με τη διάρκεια της μπαταρίας να αγγίζει πλέον τις 26 ώρες αναπαραγωγής βίντεο στα μοντέλα των 16 ιντσών.

Η διάθεση στην ελληνική αγορά αναμένεται στα τέλη Μαρτίου 2026.

Η Apple προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της νέας γενιάς των MacBook Pro, ενσωματώνοντας τους επεξεργαστές M5 Pro και M5 Max. Τα νέα μοντέλα των 14 και 16 ιντσών διατηρούν την καθιερωμένη βιομηχανική σχεδίαση, αλλά στο εσωτερικό τους κρύβουν μια πλήρως ανανεωμένη αρχιτεκτονική που υποστηρίζεται από τους πρωτοεμφανιζόμενους Neural Accelerators, υποσχόμενα εξαιρετικές επιδόσεις σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας.

Τι νέο φέρνουν οι επεξεργαστές M5 Pro και M5 Max;

Οι επεξεργαστές M5 Pro και M5 Max κατασκευάζονται στα 2nm (N2) της TSMC. Ο M5 Pro διαθέτει έως 14 πυρήνες CPU και 20 πυρήνες GPU, ενώ ο M5 Max κλιμακώνεται στους 18 πυρήνες CPU και 40 πυρήνες GPU. Η κύρια καινοτομία τους είναι η ενσωμάτωση των Neural Accelerators, που αυξάνουν τις επιδόσεις AI κατά 300% σε σχέση με τη γενιά M4.

Η αρχιτεκτονική των Neural Accelerators

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή Neural Engine που υπάρχει από τη σειρά M1, οι νέοι Neural Accelerators σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για την επεξεργασία μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) και εφαρμογών Generative AI σε τοπικό επίπεδο. Η Apple έχει απομονώσει συγκεκριμένα τμήματα του chip (die) για να διαχειρίζονται τον πολλαπλασιασμό πινάκων (matrix multiplication) με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι η δυνατότητα εκτέλεσης μοντέλων παραμέτρων της τάξης των 70B απευθείας στη RAM του συστήματος, προσφέροντας στους προγραμματιστές απόλυτη ιδιωτικότητα και μηδενικό latency, χωρίς εξάρτηση από το cloud.

Μνήμη (Unified Memory) και Bandwidth

Το σύστημα ενοποιημένης μνήμης παραμένει το συγκριτικό πλεονέκτημα του Apple Silicon. Στα νέα MacBook Pro, το εύρος ζώνης μνήμης (memory bandwidth) στον M5 Pro φτάνει τα 300GB/s, ενώ στον M5 Max αγγίζει τα εντυπωσιακά 600GB/s. Η χωρητικότητα ξεκινά από τα 18GB στο βασικό M5 Pro, αλλά για πρώτη φορά το M5 Max μπορεί να διαμορφωθεί με έως και 192GB RAM, στοιχείο κρίσιμο για data scientists, 3D animators και ερευνητές AI που διαχειρίζονται τεράστια σύνολα δεδομένων (datasets).

Σχεδιασμός, Οθόνη και Συνδεσιμότητα I/O

Η εξωτερική εμφάνιση των MacBook Pro παραμένει ίδια, διατηρώντας το αλουμινένιο unibody πλαίσιο. Ωστόσο, η οθόνη Liquid Retina XDR διαθέτει πλέον πάνελ βελτιωμένης τεχνολογίας, προσφέροντας σταθερή φωτεινότητα SDR στα 1000 nits (από τα 600 nits της προηγούμενης γενιάς) και μέγιστη φωτεινότητα HDR στα 1600 nits. Η τεχνολογία ProMotion στα 120Hz υποστηρίζει πλέον ακόμα χαμηλότερους ρυθμούς ανανέωσης (έως 1Hz) για μέγιστη εξοικονόμηση μπαταρίας κατά την ανάγνωση στατικού κειμένου.

Thunderbolt 5 και Δικτύωση

Η Apple υιοθετεί το πρότυπο Thunderbolt 5 σε όλες τις θύρες USB-C των νέων MacBook Pro. Αυτό μεταφράζεται σε αμφίδρομο εύρος ζώνης 80 Gbps, το οποίο με τη λειτουργία Bandwidth Boost μπορεί να αγγίξει τα 120 Gbps για συνδέσεις οθονών. Πρακτικά, ένας χρήστης μπορεί πλέον να συνδέσει ταυτόχρονα τρεις εξωτερικές οθόνες ανάλυσης 8K στα 60Hz απευθείας από το laptop. Στον τομέα της ασύρματης δικτύωσης, το Wi-Fi 7 (802.11be) είναι πλέον βασικός εξοπλισμός, προσφέροντας ταχύτητες έως και τέσσερις φορές ταχύτερες από το Wi-Fi 6E, εφόσον υπάρχει συμβατός router.\

Ενεργειακή Απόδοση και Μπαταρία

Η μετάβαση στην αρχιτεκτονική των 2nm της TSMC εξασφαλίζει τη διατήρηση του απόλυτου προβαδίσματος της Apple στην απόδοση ανά Watt (Performance per Watt). Η Apple αναφέρει ότι το MacBook Pro 16 ιντσών με τον επεξεργαστή M5 Pro μπορεί να προσφέρει έως και 26 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο μέσω της εφαρμογής Apple TV, ή 17 ώρες περιήγησης στον ιστό. Επιπλέον, σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα της εταιρείας, η απόδοση παραμένει απόλυτα σταθερή είτε η συσκευή λειτουργεί με την μπαταρία είτε είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, ένα χαρακτηριστικό που διατηρεί τη διαφορά από τα ανταγωνιστικά συστήματα αρχιτεκτονικής x86.

Η άποψη του Techgear

Τα MacBook Pro με M5 Pro και M5 Max δεν αποτελούν απλώς μια γραμμική αύξηση της επεξεργαστικής ισχύος, αλλά επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τους φόρτους εργασίας της Τεχνητής Νοημοσύνης σε τοπικό επίπεδο. Οι νέοι Neural Accelerators υποδεικνύουν σαφώς ότι η Apple βλέπει το μέλλον της παραγωγικής AI (και κατ' επέκταση της σουίτας Apple Intelligence) να εκτελείται αποκλειστικά on-device, λύνοντας το πρόβλημα της ασφάλειας δεδομένων που αντιμετωπίζουν οι εταιρικές υποδομές.

Για τον μέσο χρήστη, η αναβάθμιση από τη γενιά M3 ή M4 ίσως να μην είναι απολύτως απαραίτητη. Ωστόσο, για επαγγελματίες (developers, video editors επιπέδου 8K RED RAW, μηχανικούς AI), η προσθήκη του Thunderbolt 5, η επέκταση της μνήμης στα 192GB και τα νέα hardware accelerators δημιουργούν μια πλατφόρμα που δύσκολα βρίσκει ανταγωνιστή στην αγορά των φορητών σταθμών εργασίας.

Όσον αφορά την ελληνική αγορά, περιμένουμε τις πρώτες παραλαβές στο επίσημο δίκτυο της Apple και στα εξουσιοδοτημένα καταστήματα (Premium Resellers) στα τέλη Μαρτίου έως τις αρχές Απριλίου 2026.