Αυτό είναι το χρώμα της χρονιάς για το 2026

Η Pantone φαίνεται πως εγκατέλειψε, έστω και προσωρινά, τις φωτεινές προτάσεις της και επέλεξε για το 2026 ως Color of the Year το Cloud Dancer, μια απαλή απόχρωση του λευκού.

Το Cloud Dancer μοιάζει με λευκή σελίδα, άδειο inbox, πρωινό ουρανό πριν δεχτεί το βάρος της ημέρας. Και, βέβαια, με λευκή σημαία. Δεν προσπαθεί να μας παρακινήσει, να μας εμπνεύσει ή να μας ωθήσει σε μια κάποια κατασκευασμένη αισιοδοξία. Αντίθετα, λειτουργεί σαν ένα ήσυχο βλέμμα κατανόησης απέναντι σε μια κουλτούρα που κατακλύζεται από θόρυβο, multitasking και σταθερή υπερδιέγερση. Η Pantone ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι το πιο επιθυμητό συναίσθημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο ενθουσιασμός, αλλά η ανάπαυση.

Η σημασία αυτής της επιλογής γίνεται πιο σαφής όταν δούμε τι προηγήθηκε. Τα τελευταία χρόνια, η Pantone κατηγορήθηκε ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, αλλά την υπαγορεύει. Το Very Peri του 2022 είχε χαιρετιστεί ως μια άσκηση αισιόδοξης φαντασίας, ενώ ο κόσμος βίωνε πανδημική κόπωση και ψηφιακή εξουθένωση. Το Peach Fuzz του 2024, με τη γλυκιά αφήγηση περί απαλότητας και κοινότητας, φάνταζε σχεδόν ειρωνικό σε μια χρονιά οικονομικής αστάθειας και αυξανόμενου άγχους γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ακόμη και το Mocha Mousse του 2025, αν και ευχάριστο και αισθητικά ασφαλές, περιορίστηκε στο να συντονιστεί με τις τάσεις των καφε-μπαρ και όχι με τη συλλογική ψυχολογία.

Η επιλογή του Cloud Dancer, λοιπόν, μπορεί να μοιάζει αρχικά με εύκολη λύση. Το λευκό είναι αδιάφορο, ουδέτερο, η απόχρωση που διαλέγεται όταν δεν θέλεις πραγματικά να διαλέξεις. Το Cloud Dancer προτείνεται ως ένα είδος οπτικής παύσης. Ένας χώρος ησυχίας μέσα στον ψηφιακό θόρυβο. Ένα χρώμα που δεν φωνάζει για προσοχή, αλλά διακριτικά δημιουργεί απόσταση από το χάος.

Το Color of the Year, βέβαια, δεν παύει να είναι και πάλι ένα εργαλείο marketing...