Η Αυστρία θέλει να μεταμορφώσει τους πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος σε γιγάντια μεταλλικά ζώα!

Κανείς δεν έχει αποκαλέσει ποτέ έναν πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος «όμορφο». Οι τεράστιοι μεταλλικοί σκελετοί που διασχίζουν τις κοιλάδες και τα βουνά της Ευρώπης σπάνια προκαλούν ενθουσιασμό και συνήθως θεωρούνται αναγκαίο κακό, μια υπενθύμιση ότι η βιομηχανική πρακτικότητα συχνά υπερισχύει της αισθητικής. Ωστόσο, στην Αυστρία, κάτι πρωτοφανές συμβαίνει: οι γραμμές μεταφοράς ενέργειας αποκτούν… ψυχή.

Το concept «Austrian Power Giants» μετατρέπει τους κοινούς πυλώνες σε τεράστια μεταλλικά ζώα, εμπνευσμένα από την άγρια φύση και την τοπική κουλτούρα κάθε περιοχής. Το εγχείρημα, που απέσπασε το βραβείο Red Dot Design Award στην κατηγορία Electrification and Decarbonisation, είναι μια προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί η σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και το τοπίο.

Η ιδέα προέρχεται από τη GP-Design του Roland Kaufmann και υλοποιείται για λογαριασμό της Austrian Power Grid, του φορέα που διαχειρίζεται το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αντί να περιοριστούν σε 3D ρεαλιστικά σχέδια για κάποιο φιλόδοξο portfolio στο Behance, οι σχεδιαστές δούλεψαν μαζί με μηχανικούς για να φέρουν τα ζώα-πυλώνες στην πραγματικότητα.

Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά δομών που συνδυάζουν τεχνική ακρίβεια με καλλιτεχνική φαντασία: ένας πελαργός για το Burgenland, που βρίσκεται στις μεταναστευτικές διαδρομές των πτηνών, ένα ελάφι για τη Lower Austria, αντιπροσωπεύοντας τις ορεινές περιοχές των Άλπεων. Και κάθε μία από τις εννέα αυστριακές πολιτείες θα αποκτήσει το δικό της χαρακτηριστικό ζώο, συνδεδεμένο με την τοπική ταυτότητα.

Οι πυλώνες εξακολουθούν να βασίζονται στην ίδια δικτυωτή μεταλλική κατασκευή που εξασφαλίζει τη σταθερότητα και τη μεταφορά υψηλής τάσης. Η διαφορά είναι στη φόρμα: οι γραμμές του σώματος του ελαφιού διαμορφώνουν τον βασικό κορμό του πυλώνα, ενώ τα κέρατά του λειτουργούν ως σταυροδοκοί που συγκρατούν τα καλώδια. Ομοίως, τα φτερά του πελαργού εκτείνονται φυσικά προς τα έξω, δημιουργώντας μια λειτουργική αλλά και καλλιτεχνικά ισορροπημένη δομή.

Αυτό που κάνει το concept τόσο εντυπωσιακό είναι η έλλειψη συμβιβασμών ανάμεσα στην αισθητική και τη μηχανική. Δεν πρόκειται για επιφανειακή «καλλωπιστική» παρέμβαση, αλλά για πλήρως μηχανολογημένες κατασκευές που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και αντοχής.

Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τέτοιες υλοποιήσεις και στη χώρα μας, δε νομίζετε;

[source]