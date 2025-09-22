Αυτό είναι το πρώτο ηλεκτρικό όχημα με το σήμα της Lamborghini

Η Lamborghini έχει συνδέσει το όνομά της με ταχύτητα, υπερβολή και πολυτέλεια. Ωστόσο, η πρώτη φορά που το διάσημο σήμα με τον ταύρο κοσμεί ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα δεν αφορά κάποιο αυτοκίνητο δρόμου, αλλά ένα προσωπικό θαλάσσιο σκάφος αναψυχής. Πρόκειται για το ολοκαίνουργιο Seabob SE63, ένα jet sled που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία-θρύλο των supercars.

Η συνεργασία ανάμεσα στη Lamborghini και τη γερμανική εταιρεία Cayago, η οποία ειδικεύεται σε personal watercrafts, είχε στόχο να δημιουργήσει το ισχυρότερο Seabob που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό σκάφος μικρού μεγέθους που υπόσχεται επιδόσεις αντίστοιχες με αυτές των θηρευτών του ωκεανού, αφού, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, η ταχύτητά του μπορεί να ανταγωνιστεί ακόμα και καρχαρίες.

Το SE63 ξεχωρίζει για το σύστημα προώθησης με ισχυρότερο jet από κάθε προηγούμενο μοντέλο της Cayago. Επιπλέον, διαθέτει άξονα κινητήρα από ανθρακονήματα, στοιχείο που παραπέμπει άμεσα στην αγωνιστική κληρονομιά της Lamborghini, όπου τα ελαφριά αλλά εξαιρετικά ανθεκτικά υλικά αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό. Παρά το εντυπωσιακό design, το νέο Seabob δεν αντλεί έμπνευση από κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου, αλλά από το Tecnomar for Lamborghini 63, το σπορ γιοτ που είχε παρουσιάσει παλαιότερα η ιταλική φίρμα σε συνεργασία με τα ναυπηγεία Italian Sea Group.

Η εμπειρία που προσφέρει το SE63 δεν περιορίζεται απλώς σε «λίγη παραπάνω ταχύτητα». Οι δημιουργοί του μιλούν για μια έντονη, απελευθερωτική αίσθηση, όπου η επιτάχυνση από στάση δημιουργεί άμεσα κύματα αδρεναλίνης. Η ώθηση, η ευελιξία και η τελική ταχύτητα έχουν σχεδιαστεί με μοναδικό στόχο: τη μέγιστη απόδοση και το συναίσθημα.

Πίσω από τις εντυπωσιακές υποσχέσεις κρύβεται ένας ηλεκτροκινητήρας 6,3 kW, δηλαδή περίπου 8,5 ίπποι. Μπορεί αυτό να ακούγεται μικρό σε σχέση με τα supercars της Lamborghini, όμως στον κόσμο των ηλεκτρικών personal watercrafts αποτελεί σημαντική αναβάθμιση. Σε συνδυασμό με μια μεγαλύτερη και πιο ενεργειακά πυκνή μπαταρία, το SE63 μπορεί να προσφέρει έως και μία ώρα συνεχούς διασκέδασης στο νερό.

Εξίσου πρακτική είναι και η δυνατότητα φόρτισης: μέσα σε μόλις 90 λεπτά από μια κοινή πρίζα, η μπαταρία του γεμίζει και το όχημα είναι ξανά έτοιμο για δράση. Αυτό το χαρακτηριστικό το καθιστά ιδανικό για πολύωρη χρήση σε παραθαλάσσιες εξορμήσεις, χωρίς μεγάλες αναμονές.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του Seabob SE63 πραγματοποιήθηκε στο Cannes Yachting Festival, ενώ η παραγωγή του προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2026, ώστε να είναι διαθέσιμο για το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Οι τιμές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, αλλά, όπως συμβαίνει με κάθε δημιούργημα που φέρει το σήμα Lamborghini, θεωρείται δεδομένο ότι θα απευθύνεται σε κοινό με υψηλή οικονομική επιφάνεια.

[via]