Η Google ανανεώνει το εμβληματικό της «G» λογότυπο μετά από δέκα χρόνια

Η Google αποφάσισε να δώσει μια νέα πνοή στο πιο αναγνωρίσιμο σύμβολό της: το «G» με τα τέσσερα χαρακτηριστικά χρώματα. Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, το λογότυπο δέχτηκε αισθητικές παρεμβάσεις, οι οποίες αν και διακριτικές, σηματοδοτούν την πρόθεση της εταιρείας να προσαρμοστεί στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αλλαγή αυτή δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Στην πραγματικότητα, οι πρώτες ενδείξεις είχαν φανεί από τις αρχές του έτους, όταν κάποιοι χρήστες εντόπισαν το νέο, πιο «φωτεινό» G στην εφαρμογή Google για iOS, με την αντίστοιχη ανανέωση στην Android έκδοση να ακολουθεί λίγο αργότερα. Λίγες εβδομάδες μετά, το ίδιο λογότυπο έκανε την εμφάνισή του και ως favicon στο google.com, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια γενικευμένη παρουσίαση. Πλέον, η εταιρεία το ανακοίνωσε επίσημα μέσα από ανάρτηση στο blog της.

Το νέο G ξεχωρίζει χάρη στη χρήση ενός απαλού gradient που αναμειγνύει τα τέσσερα χρώματα, προσδίδοντας μια αίσθηση κίνησης και βάθους. Σύμφωνα με την Google, το ανανεωμένο λογότυπο «εκφράζει την εξέλιξη της εταιρείας στη σύγχρονη εποχή της τεχνητής νοημοσύνης» και ταυτόχρονα «αντιπροσωπεύει τόσο το brand όσο και τον οργανισμό συνολικά». Αν και πρόκειται για μια πιο ήπια αλλαγή σε σχέση με τις μεγάλες μεταμορφώσεις του παρελθόντος, είναι το πρώτο επίσημο redesign από το 2015.

Η ανανέωση εκείνη, σχεδόν δέκα χρόνια πριν, είχε αποτελέσει ορόσημο, καθώς η Google είχε παρουσιάσει και ένα ολόκληρο βίντεο που αποτύπωνε την ιστορική της πορεία, αλλά και την τεχνολογική της εξέλιξη. Αντίθετα, η φετινή αλλαγή είναι σαφώς πιο χαμηλών τόνων, γεγονός που εξηγεί γιατί πολλοί χρήστες δεν την αντιλήφθηκαν άμεσα. Όμως, για όσους δώσουν προσοχή σε λεπτομέρειες του smartphone τους, η παρουσία του νέου λογότυπου είναι ήδη αισθητή: στη γραμμή αναζήτησης του Pixel Launcher αλλά και στο widget του Google Search στην αρχική οθόνη.

Η πορεία εξέλιξης του λογότυπου της Google είναι εντυπωσιακή αν την παρατηρήσει κανείς σε βάθος χρόνου. Από τα πρώτα, πιο βαριά σχέδια της δεκαετίας του ’90 μέχρι το καθαρό, λιτό G που όλοι γνωρίζουμε σήμερα, το σήμα της εταιρείας προσαρμόζεται διαρκώς στις αισθητικές τάσεις και στις ανάγκες της εποχής. Το νέο gradient δεν αλλάζει ριζικά την εικόνα, αλλά δίνει μια πιο «ζωντανή» διάσταση, με τρόπο που αντικατοπτρίζει την εστίαση της Google στις έξυπνες τεχνολογίες και στη δυναμική τους φύση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αλλαγή είχε ήδη κάνει την εμφάνισή της σε επιμέρους υπηρεσίες πριν από την επίσημη ανακοίνωση. Από τον Ιούνιο, για παράδειγμα, το νέο G είχε υιοθετηθεί στο Gemini, αρχικά στην οθόνη εκκίνησης της εφαρμογής και σταδιακά σε περισσότερα τμήματα της εμπειρίας χρήσης.

