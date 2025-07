Η Samsung παρουσιάζει το One UI 8 Watch στο Galaxy Watch Ultra

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα της ενημέρωσης One UI 8 Watch για το Galaxy Watch Ultra, ξεκλειδώνοντας νέες λειτουργίες. Με την ενημέρωση, οι χρήστες του Galaxy Watch Ultra έχουν πρόσβαση σε ισχυρά εργαλεία όπως το Running Coach, το Vascular Load και το Antioxidant Index —σχεδιασμένα να κινητοποιούν τους χρήστες για καλύτερη φυσική κατάσταση.

Με το One UI 8 Watch, το περιβάλλον χρήστη παρέχει τις πληροφορίες με μια ματιά - στη μικρή οθόνη του smartwatch. Χάρη στη λειτουργία Multi-info tiles προβάλλονται στοιχεία από μετρήσεις φυσικής κατάστασης έως τον καιρό, σε προσαρμόσιμη προβολή. Το Now Bar διασφαλίζει πως η τρέχουσα δραστηριότητα των χρηστών, είναι προσβάσιμη. Αυτά τα χαρακτηριστικά του One UI 8 Watch ενσωματώνονται απρόσκοπτα στο Galaxy Watch Ultra.

Το Galaxy Watch Ultra παραμένει ο κατάλληλος wearable σύντροφος για όσους αγαπούν την περιπέτεια στη φύση. Παράλληλα, το Galaxy Watch8 είναι σχεδιασμένο για την καθημερινή ευεξία με άνεση και στιλ, ενώ το Galaxy Watch8 Classic προσφέρει διαχρονική κομψότητα σε συνδυασμό με προηγμένη λειτουργικότητα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Galaxy Watch Ultra, επισκεφτείτε https://www.samsung.com/gr/watches/all-watches/?galaxy-watch-ultra