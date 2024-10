Η Samsung ξεκίνησε το λανσάρισμα του OneUI για τις τηλεοράσεις της

Η Samsung ξεκίνησε την κυκλοφορία της ενημέρωσης λογισμικού One UI σε επιλεγμένες τηλεοράσεις νωρίτερα από το αναμενόμενο, όπως αναφέρει το SamMobile.

Μετά από μια πρόσφατη ανακοίνωση ότι η Samsung θα ενσωματώσει το σχεδιασμό του λογισμικού One UI στις τηλεοράσεις της, φέρνοντάς τες σε μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με την εμφάνιση των smartphones της, η κυκλοφορία αυτού του λογισμικού έχει ξεκινήσει, πολύ νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία (για το 2025 έλεγαν).

Στην αναφορά, το SamMobile επισημαίνει ότι η ενημέρωση One UI εμφανίστηκε στη Samsung S90C, μία από τις καλύτερες διαθέσιμες τηλεοράσεις, και φαίνεται ότι και άλλα μοντέλα του 2023 λαμβάνουν επίσης την ενημέρωση.

Η ενημέρωση λογισμικού One UI λέγεται ότι θα τρέχει στο Tizen 8.0 (οι τηλεοράσεις 2023 της Samsung τρέχουν σήμερα στο Tizen 7.0) και ενώ η ενημέρωση One UI θα κάνει αισθητικές και σχεδιαστικές αλλαγές στις τηλεοράσεις της Samsung, η ίδια η πραγματική πλατφόρμα έξυπνης τηλεόρασης θα παραμείνει ως Tizen κάτω από την επιφάνεια.

Η άλλη σημαντική είδηση σχετικά με αυτή την ενημέρωση είναι ότι οι τηλεοράσεις της Samsung θα λαμβάνουν πλέον ενημερώσεις για επτά χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι οι τηλεοράσεις Samsung από το 2024, όπως για παράδειγμα η Samsung S95D, θα λαμβάνουν ενημερώσεις λογισμικού μέχρι το 2031.

Όσον αφορά τις αλλαγές που έχει φέρει η ενημέρωση λογισμικού One UI στις τηλεοράσεις του 2023, ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τις καρτέλες For You, Live και Apps στην αρχική οθόνη, κάτι που έχουν ήδη οι τηλεοράσεις Samsung του 2024, οι οποίες προσαρμόζουν τις συστάσεις με βάση την πρόσφατη προβολή, καθώς και τη συμπερίληψη του Daily+ Hub για τη διαχείριση του τρόπου ζωής και τις εφαρμογές υγείας, παρόμοια με το εξαιρετικά χρήσιμο Game Hub της Samsung.

Υπάρχει επίσης μια νέα καρτέλα Watch Later όπου οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες σε μια λίστα για να τις παρακολουθήσουν αργότερα. Υπάρχει επίσης μια αλλαγή στο σχεδιασμό της μπάρας παιχνιδιών στην τελευταία έκδοση.

Ακόμη, υπάρχουν βελτιώσεις στο fitness, καθώς δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως ο καρδιακός ρυθμός και η κατανάλωση θερμίδων, μπορούν να παρακολουθούνται όταν συνδέετε ένα Samsung Galaxy Smart Watch. Επιπλέον, υπάρχουν widgets εφαρμογών και αλλαγές στα animations που έγιναν ώστε να μοιάζουν και να λειτουργούν όπως το λογισμικό One UI από άποψη σχεδιασμού.

Ο στόχος της Samsung με την εισαγωγή του λογισμικού One UI στις τηλεοράσεις της λέγεται ότι είναι μια προσπάθεια να ενώσει όλα τα προϊόντα της σε μια οικογένεια, επεκτείνοντας περαιτέρω την τρέχουσα τεχνολογία SmartThings.

