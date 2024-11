Η SEGA αποσύρει 60+ κλασικά παιχνίδια της από το Steam και όχι μόνο

Η SEGA ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει πάνω από 60 κλασικά παιχνίδια της στις, με την πλειοψηφία εκ των οποίων να διανέμονται από την πλατφόρμα Steam. Η εταιρεία δεν έχει δικαιολογήσει την απόφαση της, αλλά σε περίπτωση που είχατε σκοπό να αγοράσετε κάποιο από αυτά δεν σας μένει και πολύς χρόνος. Ανάμεσα στους τίτλους συμπεριλαμβάνονται τα Crazy Taxi, Golden Axe, Wonder Boy, Street of Rage, Jet Set Radio κ.ά. που θα παραμένουν διαθέσιμα μέχρι και τις 6 Δεκεμβρίου 2024.

Η λίστα περιλαμβάνει τα εξής:

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Alien Soldier

Alien Storm

Altered Beast

Beyond Oasis

Bio-Hazard Battle

Bonanza Bros

Columns

Columns III

Comix Zone

Crack Down

Crazy Taxi

Decap Attack

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Dreamcast Collection Bundle

Dynamite Headdy

Ecco Jr.

Ecco the Dolphin

Ecco: The Tides of Time

ESWAT: City Under Siege

Eternal Champions

Fatal Labyrinth

Flicky

Galaxy Force II

Gain Ground

Golden Axe

Golden Axe II

Golden Axe III

Gunstar Heroes

Jet Set Radio

Kid Chameleon

Landstalker: The Treasures of King Nole

Light Crusader

Mega Drive and Genesis Classic Bundle

NiGHTS into Dreams

Phantasy Star II

Phantasy Star III: Generations of Doom

Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Ristar

SEGA Bass Fishing

Shadow Dancer

Shining Force

Shining Force II

Shining in the Darkness

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Sonic 3D Blast

Sonic Spinball

Space Channel 5: Part 2

Space Harrier II

Streets of Rage

Streets of Rage 2

Streets of Rage 3

Super Thunder Blade

Sword of Vermilion

The Revenge of Shinobi

ToeJam & Earl

ToeJam & Earl in Panic on Funkoton

VectorMan

VectorMan 2

Virtua Fighter 2

Wonder Boy in Monster World

Wonder Boy III: Monster Lair

Από την πλατφόρμα Xbox αποσύρονται τα Altered Beast, Crazy Taxi, SEGA Genesis Classics, Golden Axe, Monster World, NiGHTS into Dreams, SEGA Bass Fishing, Shinobi, Sonic the Fighters, Streets of Rage, SVC: ToeJam & Earl και Virtua Fighter 2. Από τα Nintendo Switch και PlayStation αποσύρεται μόνο η συλλογή SEGA Genesis Classics.

Μόλις πριν από ένα χρόνο η Sega αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να αναβιώσει μερικά από τα επιτυχημένα ρετρό παιχνίδια της, όπως το Crazy Taxi, το Jet Set Radio και το Streets of Rage, ενώ αυτήν την εβδομάδα είχαμε την επιβεβαίωση για ένα νέο Virtua Fighter. Δεν έχει διευκρινιστεί, όμως, αν αυτή η μαζική απόσυρση συμβαίνει λόγω κάποιας επερχόμενης remastered συλλογής ή αν συντρέχουν άλλοι λόγοι.

Να σημειωθεί, πάντως, πως όσοι έχετε ήδη κάποια από αυτά τα παιχνίδια στις βιβλιοθήκες σας θα συνεχίσετε να μπορείτε να τα παίζετε κανονικά και μετά τις 6 Δεκεμβρίου 2024.