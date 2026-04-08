Η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχεται στα Ελληνικά σχολεία μέσω της Microsoft

Σύνοψη

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, και η Microsoft υπέγραψαν στις 10 Μαρτίου 2026 μνημόνιο συνεργασίας για την πρώτη συστηματική ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική εκπαίδευση.

Σε πρώτη φάση, δημιουργείται δωρεάν ψηφιακός βοηθός για τους μαθητές της Γ' Λυκείου που προετοιμάζονται στα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Το Υπουργείο παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό και η Microsoft την τεχνογνωσία για την πιλοτική εφαρμογή.

Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν πρόσβαση στο πρόγραμμα "AI for Educators" με ελληνικούς υπότιτλους.

Η δράση αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Microsoft, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία 3 Datacenters στην Αττική και την εκπαίδευση 100.000 πολιτών στις ψηφιακές δεξιότητες έως το 2025.

Η τεχνολογική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης περνάει πλέον στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και η Microsoft προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί την πρώτη οργανωμένη και συστηματική ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση της χώρας. Κεντρικός άξονας της συνεργασίας είναι η ενίσχυση του θεσμού του Ψηφιακού Φροντιστηρίου, προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία στους μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η πρώτη φάση υλοποίησης του μνημονίου προβλέπει την ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ψηφιακό Φροντιστήριο. Αυτό μεταφράζεται στη δημιουργία ενός δωρεάν, ασφαλούς ψηφιακού βοηθού.

Η στόχευση σε αυτό το αρχικό στάδιο είναι απολύτως συγκεκριμένη: ο βοηθός σχεδιάζεται για να υποστηρίξει τους μαθητές της Γ’ Λυκείου. Η λειτουργία του αφορά αποκλειστικά την προετοιμασία για τα ειδικά, πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ξένων γλωσσών. Τα μαθήματα που καλύπτονται είναι:

Αγγλικά

Γαλλικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Γερμανικά

Η ανάπτυξη του συστήματος βασίζεται στη συνέργεια των δύο πλευρών, με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναλαμβάνει την παροχή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού. Παράλληλα, καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές του εγχειρήματος. Για την εύρυθμη διεξαγωγή του έργου, το Υπουργείο προχωρά στη σύσταση ειδικής επιστημονικής και τεχνικής ομάδας. Αυτή η ομάδα θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την αντίστοιχη ομάδα της Microsoft.

Από την πλευρά της, η Microsoft θα προσφέρει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της. Ο ρόλος της περιλαμβάνει τη διερεύνηση και την πιθανή πιλοτική εφαρμογή της λύσης Τεχνητής Νοημοσύνης που θα ενσωματωθεί στο σύστημα. Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας, η οποία θα πλαισιώνεται από στελέχη του Υπουργείου, με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης του project.

Η αποτελεσματική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί την ανάλογη κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, η συμφωνία με τη Microsoft περιλαμβάνει την παροχή πρόσβασης στο διεθνές πρόγραμμα “AI for Educators”. Το πρόγραμμα θα διατεθεί με ελληνικούς υπότιτλους, στοχεύοντας στην άμεση ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Η εταιρεία δεσμεύεται επίσης για τον διαμοιρασμό διεθνών βέλτιστων πρακτικών. Η πρακτική αυτή αφορά τη χρήση τεχνολογιών που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν όχι μόνο τους μαθητές, αλλά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Στόχος είναι η τεχνολογία να αξιοποιηθεί δημιουργικά μέσα στην τάξη,

Οι δηλώσεις των επικεφαλής αποτυπώνουν την κοινωνική διάσταση του εγχειρήματος. Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι το εργαλείο υποστηρίζει τη μελέτη των μαθητών και λειτουργεί συμπληρωματικά στο έργο του εκπαιδευτικού. Κεντρικός στόχος του Υπουργείου είναι η διεύρυνση των ευκαιριών για όλα τα παιδιά και η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην εξατομικευμένη μάθηση. Αυτό επιδιώκεται να καταστεί εφικτό ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή των οικονομικών δυνατοτήτων των οικογενειών. Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, ένα σχολείο που συνδυάζει την τεχνολογία με τον ανθρώπινο ρόλο του εκπαιδευτικού καλλιεργεί υπεύθυνη, κριτική και δημιουργική σκέψη.

Η CEO της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, Γιάννα Ανδρονοπούλου, επισήμανε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί και πρέπει να γίνει ένας ισχυρός, υπεύθυνος σύμμαχος της εκπαίδευσης. Η εξατομικευμένη εκπαιδευτική βοήθεια στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων και στην προετοιμασία της νέας γενιάς για το μέλλον.

Το συγκεκριμένο μνημόνιο εντάσσεται στην ευρύτερη δραστηριότητα της Microsoft στη χώρα μας. Η εταιρεία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα το 1992. Το 2020 αποτέλεσε έτος ορόσημο, καθώς η Microsoft ξεκίνησε την πρωτοβουλία GRforGrowth. Πρόκειται για μια σημαντική τεχνολογική δέσμευση απέναντι στους πολίτες, τον Δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις της Ελλάδας.

Η υποδομή που θα υποστηρίξει τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύεται δραστικά. Η Microsoft βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας ενός συγκροτήματος τριών Datacenters στην Αττική. Το έργο αυτό τοποθετεί τη χώρα στον παγκόσμιο χάρτη cloud υποδομών της εταιρείας, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος του κόσμου. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει πρόσβαση σε υπηρεσίες Cloud «χαμηλής καθυστέρησης». Παράλληλα, τρέχει το πρόγραμμα για την εκπαίδευση ενός ανθρώπινου δυναμικού 100.000 πολιτών στις ψηφιακές δεξιότητες μέχρι το 2025.