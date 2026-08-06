Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκει τη λύση σε μαθηματικό γρίφο 87 ετών

Σύνοψη

Ο μαθηματικός Levent Alpöge, σε συνεργασία με την εταιρεία Anthropic, χρησιμοποίησε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude Fable 5 για να καταρρίψει την πολυθρύλητη εικασία Jacobian.

Η απόδειξη, η οποία καταρρίπτει το θεώρημα για τρεις διαστάσεις και άνω, αποτελείται από μια εκπληκτικά απλή εξίσωση 216 χαρακτήρων που δημοσιεύτηκε αρχικά ως ανάρτηση στο X.

Το συγκεκριμένο μαθηματικό πρόβλημα παρέμενε άλυτο από το 1939, έχοντας ταλαιπωρήσει γενιές κορυφαίων επιστημόνων που προσπάθησαν ανεπιτυχώς να το επιβεβαιώσουν ή να το διαψεύσουν.

Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει ότι τα σύγχρονα παραγωγικά μοντέλα μπορούν να πλοηγηθούν αποτελεσματικά σε αχανείς χώρους αναζήτησης για να εντοπίσουν εξαιρετικά σπάνια μαθηματικά αντικείμενα.

Η AI συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια της επιστημονικής έρευνας, με το πιο πρόσφατο και εντυπωσιακό ορόσημο να καταγράφεται στον απαιτητικό τομέα της αλγεβρικής γεωμετρίας.

Ο μαθηματικός Levent Alpöge, ο οποίος εργάζεται στο πανεπιστήμιο του Harvard και συνεργάζεται με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, ανακοίνωσε πρόσφατα την κατάρριψη της περίφημης εικασίας Jacobian, αξιοποιώντας τις εξαιρετικές υπολογιστικές δυνατότητες του ολοκαίνουργιου μοντέλου Claude Fable 5. Η αποκάλυψη αυτή δεν έλαβε χώρα μέσω κάποιου ογκώδους ακαδημαϊκού συγγράμματος, αλλά μέσα από μια εξαιρετικά λακωνική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, κατά τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου ο ερευνητής παρουσίασε ένα αντιπαράδειγμα μόλις 216 χαρακτήρων το οποίο αρκούσε για να γκρεμίσει μια μαθηματική πεποίθηση 87 ετών.

Τι είναι η εικασία Jacobian και πώς καταρρίφθηκε από το Fable 5

Η εικασία Jacobian, η οποία διατυπώθηκε στη γενικευμένη της μορφή το 1939, υποστήριζε ότι οι πολυωνυμικές συναρτήσεις με μη μηδενική σταθερή ορίζουσα είναι αναπόφευκτα και παγκοσμίως αναστρέψιμες. Το μοντέλο Claude Fable 5 της Anthropic εντόπισε ένα εντυπωσιακά απλό αντιπαράδειγμα στις τρεις διαστάσεις, με σταθερή ορίζουσα ίση με το -2, αποδεικνύοντας ότι πολλαπλά και διαφορετικά σημεία εισόδου μπορούν να συγχωνευθούν στο ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα εξόδου, καθιστώντας τη συνάρτηση μη αναστρέψιμη.

Το ιστορικό υπόβαθρο αυτού του άλυτου μαθηματικού προβλήματος αποκαλύπτει τη βαθιά πολυπλοκότητα που κρύβεται πίσω από φαινομενικά απλές γεωμετρικές υποθέσεις. Η αρχική εκδοχή της εικασίας για τις δύο διαστάσεις προτάθηκε το 1884 από τον Τσέχο μαθηματικό Ludwig Kraus, ωστόσο πήρε τη γνωστή της μορφή από τον Ott-Heinrich Keller στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Για να γίνει κατανοητή η ουσία του προβλήματος, αρκεί να φανταστούμε τις πολυωνυμικές συναρτήσεις ως μικρούς μαθηματικούς μηχανισμούς που δέχονται έναν συντεταγμένο αριθμό σημείων σε έναν χώρο και τον μετασχηματίζουν παράγοντας νέες συντεταγμένες. Η ορίζουσα Jacobian αποτελεί τον μαθηματικό δείκτη που μετράει το πόσο «ομαλά» μετατοπίζονται αυτά τα σημεία, επιβεβαιώνοντας πρακτικά ότι ο χώρος δεν συμπιέζεται ούτε αναδιπλώνεται γύρω από ένα συγκεκριμένο σημείο.

Για δεκαετίες, οι μαθηματικοί θεωρούσαν ότι αν αυτή η ορίζουσα παραμένει μια σταθερά διάφορη του μηδενός, θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει μια άλλη πολυωνυμική συνάρτηση ικανή να αντιστρέψει τη διαδικασία και να επαναφέρει τα σημεία στην αρχική τους θέση. Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, κορυφαία ονόματα της μαθηματικής επιστήμης, όπως ο Beniamino Segre και ο Wolfgang Gröbner, δημοσίευσαν αποδείξεις που επιβεβαίωναν την εικασία, οι οποίες όμως καταρρίφθηκαν αργότερα όταν η κοινότητα εντόπισε ανεπαίσθητα αλλά καθοριστικά λογικά σφάλματα στους συλλογισμούς τους. Η βαρύτητα του προβλήματος ήταν τόσο μεγάλη που ο βραβευμένος με μετάλλιο Fields, Stephen Smale, το συμπεριέλαβε στη διάσημη λίστα του 1998 με τα κορυφαία μαθηματικά προβλήματα που έπρεπε να επιλυθούν τον 21ο αιώνα.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε μέσω του Claude Fable 5 αναδεικνύει μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση στην επιστημονική αναζήτηση. Ο Levent Alpöge δεν ζήτησε από το γλωσσικό μοντέλο να παράγει μια εκτενή, παραδοσιακή λογική απόδειξη γεμάτη περίπλοκους συλλογισμούς και θεωρήματα, αλλά το χρησιμοποίησε ως ένα πανίσχυρο εργαλείο πλοήγησης μέσα σε έναν ασύλληπτα αχανή χώρο πιθανών πολυωνυμικών χαρτογραφήσεων. Η δυσκολία της εικασίας Jacobian έγκειται στο γεγονός ότι, ενώ είναι σχετικά εύκολο να βρει κανείς συναρτήσεις που συγχωνεύουν σημεία ή συναρτήσεις που έχουν σταθερή ορίζουσα, ο εντοπισμός μιας μοναδικής πολυωνυμικής εξίσωσης που να συνδυάζει ταυτόχρονα και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά έμοιαζε με την αναζήτηση μιας συγκεκριμένης βελόνας σε έναν πολυδιάστατο αχυρώνα. Το Fable 5 κατόρθωσε να συνθέσει αυτήν την εξαιρετικά σπάνια συνάρτηση για τον τρισδιάστατο χώρο, υποδεικνύοντας ότι τρία εντελώς διαφορετικά σημεία εισόδου καταλήγουν στην ίδια ακριβώς έξοδο, αποδεικνύοντας έτσι ότι η διαδικασία είναι μαθηματικά αδύνατο να αντιστραφεί.

Αξίζει να σημειωθεί η ταχύτητα με την οποία το μαθηματικό οικοδόμημα αντέδρασε σε αυτή την ανακάλυψη. Εξαιτίας της απόλυτης σαφήνειας και της συντομίας του αντιπαραδείγματος που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο κατάφεραν να επαληθεύσουν τους υπολογισμούς μέσα σε λίγες μόνο ώρες, χρησιμοποιώντας καθιερωμένα εργαλεία συμβολικών μαθηματικών όπως το SymPy και το Wolfram.