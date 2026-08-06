mFLUSIVA: Εγκρίθηκε επίσημα το πρώτο mRNA εμβόλιο της Moderna κατά της γρίπης

Σύνοψη

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε το mFLUSIVA (mRNA-1010) της Moderna, το πρώτο εμβόλιο κατά της εποχικής γρίπης που βασίζεται αποκλειστικά στην τεχνολογία mRNA.

Η έγκριση αφορά ενήλικες 50 ετών και άνω. Ειδικότερα, η ηλικιακή ομάδα 50-64 ετών έλαβε τυπική αδειοδότηση, ενώ οι ηλικίες 65 ετών και άνω εντάχθηκαν σε καθεστώς επιταχυνόμενης έγκρισης, με την προϋπόθεση μελλοντικών επιβεβαιωτικών μελετών.

Η απόφαση ήρθε έπειτα από μια αρχική άρνηση αξιολόγησης (refusal-to-file) από τον FDA και διαφωνίες σχετικά με τον σχεδιασμό των κλινικών δοκιμών για τους ηλικιωμένους, οι οποίες ξεπεράστηκαν με αναθεώρηση του φακέλου της Moderna.

Οι κλινικές δοκιμές Φάσης 3 περιέλαβαν περισσότερους από 40.000 συμμετέχοντες σε 11 χώρες, αποδεικνύοντας ισχυρή ανοσολογική απόκριση και αποδεκτό προφίλ ασφαλείας, συγκριτικά με τα παραδοσιακά εμβόλια.

Το mFLUSIVA αναμένεται να είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, ενώ οι διαδικασίες ρυθμιστικού ελέγχου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Η βιομηχανία της βιοτεχνολογίας καταγράφει ένα εξαιρετικά σημαντικό ιατρικό και τεχνολογικό ορόσημο με την επίσημη απόφαση του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να εγκρίνει το mFLUSIVA (γνωστό επιστημονικά και ως mRNA-1010) της εταιρείας Moderna.

Πρόκειται για το πρώτο εμβόλιο κατά της εποχικής γρίπης παγκοσμίως το οποίο αξιοποιεί την αρχιτεκτονική του αγγελιαφόρου RNA (mRNA), επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα διαθέτει τεράστιες δυνατότητες εφαρμογής πέραν της αντιμετώπισης του ιού SARS-CoV-2.

Η έγκριση του αμερικανικού οργανισμού καλύπτει τη χορήγηση του εμβολίου σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω, ανοίγοντας τον δρόμο για την ευρεία εμπορική του διάθεση ενόψει της χειμερινής περιόδου έξαρσης των αναπνευστικών ιώσεων 2026-2027 στις ΗΠΑ.

Η στρατηγική αδειοδότησης που ακολουθήθηκε χαρακτηρίζεται από μια σαφή ηλικιακή διαφοροποίηση, η οποία προέκυψε ύστερα από εκτενείς ρυθμιστικές διαβουλεύσεις της εταιρείας. Ειδικότερα, για την πληθυσμιακή ομάδα των ενηλίκων ηλικίας 50 έως 64 ετών, ο FDA χορήγησε πλήρη και τυπική άδεια κυκλοφορίας, βασιζόμενος στα ισχυρά δεδομένα που προέκυψαν από τις δοκιμές Φάσης 3. Αντιθέτως, για τους ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω, επελέγη η οδός της επιταχυνόμενης έγκρισης.

Το συγκεκριμένο καθεστώς συνδέεται άμεσα με την αυστηρή προϋπόθεση διεξαγωγής εκτεταμένων μετεγκριτικών κλινικών μελετών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα περιλάβουν εκατοντάδες χιλιάδες συμμετέχοντες σε βάθος διετίας, με σκοπό να επιβεβαιώσουν τα μακροπρόθεσμα κλινικά οφέλη σε αυτή την ιδιαίτερα ευάλωτη ηλικιακή κατηγορία.

Η πορεία προς την τελική αδειοδότηση του mFLUSIVA διήλθε από συμπληγάδες, καθώς ο FDA είχε αρχικά εκδώσει επιστολή άρνησης αξιολόγησης του φακέλου (refusal-to-file), εγείροντας ουσιαστικά ερωτήματα σχετικά με τον σχεδιασμό του προγράμματος ερευνών. Η βασική ένσταση της διεύθυνσης εμβολίων του FDA και του Dr. Vinay Prasad επικεντρωνόταν στο γεγονός ότι η Moderna δεν είχε συμπεριλάβει στη συγκριτική μελέτη κάποιο από τα ενισχυμένα εμβόλια που συνιστώνται ειδικά για τον πληθυσμό άνω των 65 ετών, επιλέγοντας να συγκρίνει το mFLUSIVA με το συμβατικό εμβόλιο τυπικής δόσης της GSK (Fluarix).

Παράλληλα, το γενικότερο πολιτικό κλίμα γύρω από την τεχνολογία mRNA υπήρξε ιδιαίτερα τεταμένο στις ΗΠΑ, με αρμόδιους αξιωματούχους του Υπουργείου Υγείας να ασκούν κριτική και να προχωρούν ακόμη και σε ακυρώσεις ερευνητικών προγραμμάτων. Ωστόσο, έπειτα από την άμεση τροποποίηση της αίτησης από την πλευρά της Moderna και την υποβολή διευκρινιστικών αναλύσεων, η ανεξάρτητη συμβουλευτική επιτροπή VRBPAC του FDA ψήφισε ομόφωνα (9-0) υπέρ της αδειοδότησης του σκευάσματος, ανατρέποντας το αρχικό αρνητικό κλίμα.

Τα επιστημονικά δεδομένα που κατατέθηκαν προς αξιολόγηση (κλινικές μελέτες NCT06602024 και NCT05827978) βασίστηκαν σε ένα δείγμα άνω των 40.805 συμμετεχόντων σε 11 διαφορετικές χώρες. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το mFLUSIVA παρέχει ισχυρότατη ανοσολογική απόκριση έναντι των τεσσάρων επικρατέστερων στελεχών του ιού της εποχικής γρίπης (υπότυποι Α και τύπου Β).

Σε άμεση σύγκριση με τα παραδοσιακά εμβόλια αναφοράς, η λύση της Moderna επέδειξε σχετική αποτελεσματικότητα εμβολίου έναντι της ασθένειας της γρίπης που άγγιξε το 26,6% συγκριτικά με το συμβατικό εμβόλιο, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα απολύτως αποδεκτό προφίλ ασφαλείας. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν περιλαμβάνουν ήπιες και παροδικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, αυξημένη κόπωση, πονοκέφαλο, μυαλγίες και ελαφρύ πυρετό, συμπτώματα τα οποία συνάδουν απόλυτα με το γνωστό προφίλ αντιδραστικότητας των εμβολίων mRNA όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πανδημίας.

Η έλευση του mFLUSIVA διαφοροποιεί σημαντικά τη δυναμική και τον στρατηγικό σχεδιασμό της παγκόσμιας αγοράς εμβολίων κατά της γρίπης, η οποία μέχρι σήμερα κυριαρχείται από παραδοσιακές φαρμακευτικές δυνάμεις. Το μεγαλύτερο επιστημονικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας mRNA έναντι του ανταγωνισμού έγκειται στην πρωτοφανή ταχύτητα σχεδιασμού και στην ευελιξία της παραγωγής. Σε αντίθεση με τα συμβατικά εμβόλια που απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες καλλιέργειας των στελεχών του ιού σε αυγά, μια διαδικασία που διαρκεί συνήθως έξι μήνες και ενέχει πάντα τον σοβαρό κίνδυνο μετάλλαξης του ιού κατά τη φάση της παραγωγής,τα εμβόλια mRNA μπορούν να σχεδιαστούν και να παραχθούν μαζικά μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες. Αυτή η ταχύτητα επιτρέπει στους επιστήμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να επιλέγουν τα στελέχη στόχους πολύ αργότερα μέσα στο έτος, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα γενετικής αναντιστοιχίας μεταξύ του εμβολίου και του ιού που θα κυκλοφορήσει τελικά στην κοινότητα.

Για τη Moderna, το mFLUSIVA αποτελεί το πέμπτο εγκεκριμένο προϊόν της σε παγκόσμιο επίπεδο και το τέταρτο στην αμερικανική αγορά, συμπληρώνοντας το εξειδικευμένο χαρτοφυλάκιο των αναπνευστικών εμβολίων της, το οποίο περιλαμβάνει ήδη τα εμβόλια Spikevax και mNEXSPIKE για την προστασία από την COVID-19, καθώς και το καινοτόμο mRESVIA για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) εξετάζει ήδη διεξοδικά τον σχετικό φάκελο αδειοδότησης του mRNA-1010, ακριβώς όπως πράττουν οι αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές του Καναδά και της Αυστραλίας. Η έγκριση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να επιταχύνει τις επιστημονικές εξελίξεις στα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού, προσφέροντας στους παρόχους υγείας ένα εργαλείο πρόληψης απαλλαγμένο από τους περιορισμούς της παραδοσιακής φαρμακοβιομηχανίας.