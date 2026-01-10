Η Vodafone και το Save Children για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Η Vodafone, το Ίδρυμα Vodafone και το Save the Children καλούν τους Ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής να υιοθετήσουν πιο αποτελεσματικά και εναρμονισμένα μέτρα για την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο.

Παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, τα παιδιά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξακολουθούν να εκτίθενται σε επιβλαβές περιεχόμενο, εθιστικά χαρακτηριστικά πλατφορμών και ανομοιογενή επίπεδα προστασίας, εξαιτίας αποσπασματικών εθνικών ρυθμίσεων και των συνεχώς εξελισσόμενων ψηφιακών κινδύνων.

Ο Joakim Reiter, Chief External & Corporate Affairs Officer του Ομίλου Vodafone, δήλωσε:



Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν πλήρως στον ψηφιακό κόσμο, αλλά ταυτόχρονα αξίζουν ένα ασφαλέστερο και πιο ενδυναμωτικό διαδικτυακό περιβάλλον, καθώς οι απειλές παίρνουν συνεχώς νέες μορφές. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζουμε πέντε συγκεκριμένα και ισορροπημένα μέτρα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους νομοθέτες να εξασφαλίσουν καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Πέντε προτάσεις πολιτικής για μια ασφαλέστερη ψηφιακή παιδική ηλικία

Στη νέα Λευκή Βίβλο με τίτλο «Protection through Empowerment: Online Protection of Minors» («Προστασία μέσω της Ενδυνάμωσης: Προστασία των Ανηλίκων στο Διαδίκτυο»), οι τρεις οργανισμοί ζητούν από τους Ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής να συντονίσουν επειγόντως πέντε βασικές ενέργειες, ώστε όλοι οι νέοι να μπορούν να καρπώνονται τα οφέλη της συνδεσιμότητας με ασφάλεια:

Υποχρεωτική Επαλήθευση Ηλικίας

Τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα τις επιπτώσεις της πρόσβασης των παιδιών σε επιβλαβές ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Όλες οι ψηφιακές πλατφόρμες πρέπει να πραγματοποιούν εκτίμηση κινδύνου και να εφαρμόζουν αξιόπιστα, και με σεβασμό στην ιδιωτικότητα, μέτρα επαλήθευσης ηλικίας.

Πρόταση: Οι πλατφόρμες υψηλού κινδύνου οφείλουν να χρησιμοποιούν μεθόδους επαλήθευσης από ανεξάρτητους τρίτους φορείς, αποφεύγοντας την απλή αυτοδήλωση ή εκτίμηση ηλικίας. Η επαλήθευση πρέπει να γίνεται πριν από την εμφάνιση του περιεχομένου και να λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά σε όλες τις συσκευές. Περιορισμός Εθιστικών Σχεδιαστικών Χαρακτηριστικών

Λειτουργίες όπως η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο (autoplay), το ατελείωτο scroll και οι αλγοριθμικές προτάσεις περιεχομένου οδηγούν σε υπερβολική χρήση οθόνης, διάδοση επιβλαβούς υλικού και φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης.

Πρόταση: Αυτές οι εθιστικές λειτουργίες πρέπει να απαγορεύονται για ανηλίκους και να είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένες σε λογαριασμούς παιδιών. Λογοδοσία εκ Σχεδιασμού (Accountability by Design)

Οι πλατφόρμες συχνά δεν έχουν επαρκή κίνητρα για να αναλάβουν την κοινωνική τους ευθύνη. Όλες, όχι μόνο οι μεγαλύτερες, πρέπει να ενσωματώνουν τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στον σχεδιασμό τους.

Πρόταση: Να καταστεί υποχρεωτική η «λογοδοσία εκ σχεδιασμού» για όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις πλατφόρμες ανταλλαγής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κινδύνων των αλγορίθμων τους και της εφαρμογής ρυθμίσεων ασφαλείας για χρήστες κάτω των 18 ετών. Αποτελεσματικός Αποκλεισμός Υλικού Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών (CSAM)

Η Vodafone δεσμεύεται να μπλοκάρει τέτοιο υλικό όπου είναι δυνατό, ωστόσο η δράση αυτή περιορίζεται από νομικές αβεβαιότητες σε επίπεδο ΕΕ.

Πρόταση: Η Ευρώπη θα πρέπει να υιοθετήσει μια στοχευμένη και αναλογική εκδοχή του προτεινόμενου Κανονισμού για το CSA, με σαφή πρόβλεψη που να επιτρέπει στους παρόχους να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε υλικό CSAM χρησιμοποιώντας αξιόπιστες λίστες URL. Ψηφιακές Δεξιότητες για Όλους

Παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί χρειάζονται τις γνώσεις και την αυτοπεποίθηση για να περιηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Σήμερα, όμως, τα επίπεδα ψηφιακού γραμματισμού διαφέρουν σημαντικά ανά ηλικία, περιοχή και κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.

Πρόταση: Απαιτούνται ολιστικές πολιτικές που θα εντάσσουν τη ψηφιακή ευημερία και ασφάλεια στα εκπαιδευτικά προγράμματα, με ενισχυμένη κατάρτιση εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς και προγράμματα ψηφιακού γραμματισμού προσαρμοσμένα στην ηλικία — όπως το Skills Upload Jr του Ιδρύματος Vodafone.

Ο Moazzam Malik, Διευθύνων Σύμβουλος του Save the Children UK, πρόσθεσε σχετικά:

Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν πλήρως και με ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Χαιρετίζουμε αυτή την κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για δράση, που στοχεύει στην προστασία των παιδιών από τις διαδικτυακές απειλές, ενώ ταυτόχρονα τα ενδυναμώνει με τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται. Μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα ψηφιακά περιβάλλοντα σχεδιάζονται έχοντας στο επίκεντρο το συμφέρον του παιδιού. Κανένα παιδί δεν πρέπει να μείνει πίσω καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται.

Η νέα αυτή Λευκή Βίβλος της Vodafone βασίζεται σε στοιχεία από κορυφαίους ειδικούς, πρόσφατες έρευνες και βέλτιστες πρακτικές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε ευθυγράμμιση με το Digital Services Act (DSA), τον GDPR και τη Στρατηγική της ΕΕ για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά (BIK+).

Η Vodafone προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων και προγραμμάτων για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, δίνοντας στους γονείς τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τη διαδικτυακή δραστηριότητα των παιδιών τους, να περιορίζουν την πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και να θέτουν χρονικά όρια χρήσης.

Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με κορυφαίους οργανισμούς για την ασφάλεια των παιδιών, όπως το Internet Watch Foundation, τη GSMA Mobile Alliance για την καταπολέμηση της διαδικτυακής σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, και το Global Child Forum Listen Up!, όπου τα ίδια τα παιδιά μοιράζονται τις διαδικτυακές τους εμπειρίες.

Το πλήρες κείμενο της Λευκής Βίβλου της Vodafone για την Ασφάλεια των Ανηλίκων στο Διαδίκτυο είναι διαθέσιμο εδώ: Protection_through_Empowerment_Online_Protection_of_Minors.pdf