Η Vodafone κατασκευάζει νέο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα στην Ελλάδα για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας

Η Vodafone Carrier Services ανακοινώνει την κατασκευή ενός ακόμα υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας στην Ελλάδα. Το νέο καλώδιο θα συνδέει την Κρήτη με την ηπειρωτική χώρα, ενισχύοντας την τοπική ψηφιακή οικονομία και βελτιώνοντας την πρόσβαση σε κρίσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και οι τραπεζικές συναλλαγές.

Οι εργασίες για το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η θαλάσσια έρευνα. Το συνολικό σύστημα θα περιλαμβάνει δύο θαλάσσια τμήματα μήκους 129 και 163 χιλιομέτρων, καθώς και χερσαίες συνδέσεις μέσω του νησιού της Μήλου και των σημείων προσαιγιαλώσεων σε Κρήτη και Αττική.

Το Thetis Express θα έχει συνολικό μήκος περίπου 340 χιλιομέτρων και θα συνδέει κέντρα δεδομένων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Αθήνα, με ικανότητα να μεταδίδει έως και 180 terabits δεδομένων ανά δευτερόλεπτο – ισοδύναμο με περίπου 25 εκατομμύρια χρήστες που παρακολουθούν ταυτόχρονα βίντεο σε ανάλυση 4K.

Ο Fanan Henriques, Product και International Business Director, Vodafone Business, δήλωσε:

Η Vodafone διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς ροής της διαδικτυακής κίνησης παγκοσμίως. Επεκτείνουμε πλέον αυτή τη δυνατότητα σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, αξιοποιώντας έναν συνδυασμό νέων επίγειων και υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών και, μελλοντικά, αναδυόμενες δορυφορικές υπηρεσίες, όπως η απευθείας σύνδεση κινητών συσκευών με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς.

Το νέο καλώδιο, σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές επίγειες διαδρομές, θα προσφέρει σε τρίτους παρόχους ένα μεγαλύτερο φάσμα υπηρεσιών χονδρικής εντός του συστήματος που συνδέει την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία. Οι πελάτες, τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική, θα επωφεληθούν από τη δυνατότητα ταχείας αναδρομολόγησης της κίνησης σε περίπτωση βλάβης καλωδίου ή διακοπής ρεύματος, καθώς και από την ταχύτερη διασύνδεση σε ευρείες γεωγραφικές περιοχές κατά την πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, τη μετάδοση δεδομένων ή τη συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη διασύνδεση της νέας υποδομής με το καλωδιακό σύστημα 2Africa, το οποίο έχει ήδη συνδεθεί στον σταθμό προσαιγιάλωσης της Vodafone στο Τυμπάκι της Κρήτης και, με την ολοκλήρωσή του, θα έχει τη δυνατότητα να συνδέει 33 χώρες σε όλη την Αφρική, την Ευρώπη και την Ασία.

Υπενθυμίζεται ότι η Vodafone Ελλάδας λειτουργεί ήδη ένα εκτεταμένο υποθαλάσσιο και επίγειο δίκτυο υποδομών οπτικής ίνας στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος, που συνδέει την Αττική με τις Κυκλάδες (Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Σαντορίνη), τα Δωδεκάνησα (Κω και Ρόδο) και την Κρήτη, καθώς και την Κέρκυρα με την ηπειρωτική Ελλάδα.