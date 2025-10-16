Η Waymo φέρνει τα αυτόνομα ταξί στο Λονδίνο

Η Waymo, η θυγατρική της Alphabet Inc. (μητρικής της Google) που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη πλήρως αυτόνομων οχημάτων, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα της στην Ευρώπη. Μετά από επιτυχημένες επεκτάσεις στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχωρά στα σχέδιά της να εγκαινιάσει δημόσιες υπηρεσίες robotaxi στο Λονδίνο, με στόχο να ξεκινήσουν το 2026.

Το 2025 ήδη αποδεικνύεται χρονιά-σταθμός για τη Waymo. Η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε πολλές αμερικανικές πόλεις, προσφέροντας διαδρομές χωρίς οδηγό σε περιοχές όπως Austin, San Francisco, Phoenix και Los Angeles. Παράλληλα, ανακοίνωσε το 2024 την πρώτη της διεθνή επέκταση στην Ιαπωνία, με πιλοτικές δοκιμές robotaxi στην Tokyo.

Τώρα, η Waymo στρέφει το βλέμμα της προς την Ευρώπη, ξεκινώντας με τη βρετανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το επόμενο βήμα είναι η προετοιμασία των απαραίτητων πιστοποιήσεων και η δοκιμή των οχημάτων στους δρόμους του Λονδίνου μέσα στους επόμενους μήνες, σε συνεργασία με την τοπική εταιρεία Moove, που θα συνδράμει στη διαχείριση του στόλου.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της Waymo

Η Waymo σκοπεύει να προσφέρει στο Λονδίνο πλήρως αυτόνομες διαδρομές χωρίς οδηγό, χρησιμοποιώντας Jaguar I-Pace, ένα ηλεκτρικό SUV που παράγεται από τη Jaguar Land Rover. Οι επιβάτες θα μπορούν να καλέσουν ένα Waymo robotaxi μέσω της εφαρμογής Waymo, όπως ακριβώς γίνεται ήδη στις αμερικανικές πόλεις όπου δραστηριοποιείται.

Η Tekedra Mawakana, συν-διευθύνουσα σύμβουλος της Waymo, δήλωσε:

Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη μαγεία της Waymo στους Λονδρέζους. Στόχος μας είναι να κάνουμε τους δρόμους ασφαλέστερους και τη μετακίνηση πιο προσβάσιμη. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να επεκτείνουμε υπεύθυνα τις υπηρεσίες πλήρους αυτονομίας και ανυπομονούμε να μοιραστούμε τα οφέλη της τεχνολογίας μας με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Λονδίνο αποτελεί ιδανικό σημείο εκκίνησης για την ευρωπαϊκή στρατηγική της Waymo:

Διαθέτει αναπτυγμένες υποδομές μεταφορών ,

, ένα προηγμένο δίκτυο έξυπνης κινητικότητας ,

, και ρυθμιστικό πλαίσιο που επιτρέπει πιλοτικές δοκιμές αυτόνομων οχημάτων υπό αυστηρούς κανόνες ασφάλειας.

Οι πρώτες δοκιμές της Waymo θα εστιάσουν στη συλλογή δεδομένων και στη βελτίωση των αλγορίθμων πλοήγησης στις πολύπλοκες συνθήκες της βρετανικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών ελέγχων και των σχετικών εγκρίσεων από τις τοπικές αρχές, αναμένεται να ξεκινήσουν οι δημόσιες διαδρομές robotaxi το 2026.

Η στρατηγική επέκτασης της Waymo

Η είσοδος της Waymo στο Λονδίνο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο παγκόσμιας ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου αυτόνομων υπηρεσιών μετακίνησης σε βασικές μητροπόλεις ανά τον κόσμο.

Το 2025, η εταιρεία:

ξεκίνησε εμπορικές υπηρεσίες χωρίς οδηγό στην Austin ·

στην · προετοιμάζει επέκταση σε Dallas και Nashville ·

και · και αναπτύσσει πιλοτικά προγράμματα στην Ασία μέσω της συνεργασίας της στην Tokyo.

Με τη βρετανική αγορά, η Waymo αποκτά πρόσβαση σε μία από τις πιο προηγμένες και απαιτητικές αγορές κινητικότητας παγκοσμίως — κάτι που θα λειτουργήσει ως τεχνολογικό και εμπορικό ορόσημο για τη μελλοντική παρουσία της στην Ευρώπη.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον των μεταφορών

Η είσοδος των robotaxi στο Λονδίνο αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά:

τον τρόπο που οι κάτοικοι μετακινούνται μέσα στην πόλη ,

, τις υπηρεσίες μεταφορών και logistics ,

, αλλά και τη συζήτηση για την ασφάλεια και τη ρύθμιση της αυτόνομης οδήγησης στην Ευρώπη.

Οι αυτόνομες διαδρομές της Waymo, σε συνδυασμό με τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, συνδέονται άμεσα με τους στόχους μηδενικών εκπομπών του Λονδίνου για το 2030. Παράλληλα, αναμένεται να μειώσουν τα ατυχήματα, αφού τα οχήματα της Waymo βασίζονται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και αισθητήρες υψηλής ακρίβειας, που επιτρέπουν συνεχή παρακολούθηση του περιβάλλοντος και αντίδραση ταχύτερη από τον άνθρωπο.

