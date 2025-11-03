Η Alphabet (Google) σπάει ρεκόρ με το πρώτο της «τρίμηνο των 100 δισ. δολαρίων»

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας ένα ιστορικό ορόσημο: για πρώτη φορά στα χρονικά, τα έσοδα της εταιρείας ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε ένα μόνο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα για το διάστημα Ιουλίου–Σεπτεμβρίου ανήλθαν στα 102,3 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σχέση με τα 88,3 δισ. δολάρια του αντίστοιχου περσινού τριμήνου.

Ο CEO της Alphabet, Sundar Pichai, χαρακτήρισε την επίδοση «εξαιρετική», επισημαίνοντας ότι η εταιρεία πέτυχε διψήφια ανάπτυξη σε κάθε βασικό τομέα της δραστηριότητάς της.

Είναι το πρώτο τρίμηνο στην ιστορία μας που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Η στρατηγική μας προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη αποδίδει καρπούς και μας επιτρέπει να καινοτομούμε με ταχύτητα.

Η λειτουργική κερδοφορία (operating income) για το τρίμηνο έφτασε τα 31,23 δισ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη (net income) εκτινάχθηκαν στα 34,98 δισ. δολάρια — από 26,3 δισ. την ίδια περίοδο του 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο προηγούμενο τρίμηνο (Q2 2025), η εταιρεία είχε αναφέρει 96,4 δισ. δολάρια έσοδα και 28,2 δισ. καθαρά κέρδη, γεγονός που δείχνει σταθερή ανοδική πορεία.

Η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ο μεγάλος καταλύτης πίσω από την ανάπτυξη της Alphabet. Ο Pichai στάθηκε ιδιαίτερα στις επιδόσεις των μοντέλων Gemini, τα οποία —όπως είπε— επεξεργάζονται πλέον 7 δισεκατομμύρια tokens το λεπτό, μέσω άμεσης χρήσης API από πελάτες και συνεργάτες. Παράλληλα, η εφαρμογή Gemini App αριθμεί πάνω από 650 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε μήνα, καθιστώντας τη μία από τις πιο επιτυχημένες AI πλατφόρμες παγκοσμίως.

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης ραγδαία πρόοδο στις AI λειτουργίες των υπηρεσιών της. Η εισαγωγή των AI Overviews και του AI Mode στο Google Search προχώρησε σε παγκόσμια κλίμακα σε χρόνο-ρεκόρ, ενώ οι επιδόσεις των μοντέλων της Alphabet συνεχίζουν να κατατάσσονται στις κορυφαίες της βιομηχανίας.

Το Google Cloud αποτέλεσε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, με έσοδα 15,16 δισ. δολάρια έναντι 11,35 δισ. το προηγούμενο έτος. Η μονάδα έκλεισε το τρίμηνο με ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog) 155 δισ. δολαρίων, δείγμα του μεγάλου όγκου συμβολαίων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες συνδρομών, πλατφορμών και συσκευών της Google —που περιλαμβάνουν hardware, Play Store και έσοδα από το YouTube πέρα από τη διαφήμιση— σημείωσαν άλμα στα 12,87 δισ. δολάρια από 10,66 δισ. πέρσι. Η εταιρεία μετρά πλέον περισσότερους από 300 εκατομμύρια συνδρομητές, με επικεφαλής τις υπηρεσίες Google One και YouTube Premium.

Η διαφημιστική μηχανή της Alphabet εξακολουθεί να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της εταιρείας. Το YouTube σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση εσόδων στα 10,26 δισ. δολάρια, από 8,92 δισ. την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Το αποτέλεσμα αποδίδεται εν μέρει στην αυξανόμενη κατανάλωση περιεχομένου short-form και στις νέες δυνατότητες δημιουργίας και ανάλυσης περιεχομένου μέσω AI που προσφέρει η πλατφόρμα.

Συνολικά, το οικοσύστημα των διαφημίσεων της Google φαίνεται να ανακάμπτει δυναμικά μετά τις πιέσεις της προηγούμενης διετίας, καθώς η εταιρεία εκμεταλλεύεται καλύτερα τα δεδομένα και την εξατομίκευση στις καμπάνιες.

Η πλευρά της Alphabet που ασχολείται με τα πιο πειραματικά projects —γνωστή ως “Other Bets”— συνεχίζει να κινείται σε αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα. Τα έσοδα μειώθηκαν στα 344 εκατομμύρια δολάρια, από 388 εκατ. πέρσι, ενώ οι ζημιές αυξήθηκαν στα 1,43 δισ. δολάρια έναντι 1,12 δισ. το 2024. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες όπως η Waymo (αυτόνομα οχήματα) και η Verily (υγεία και βιοτεχνολογία), που προς το παρόν λειτουργούν περισσότερο ως επενδύσεις για το μέλλον.

Ο Pichai τόνισε ότι η Alphabet σκοπεύει να συνεχίσει τις επενδύσεις για να ανταποκριθεί στη ζήτηση των πελατών και να αξιοποιήσει τις «αναδυόμενες ευκαιρίες» σε όλους τους τομείς της εταιρείας. Η έμφαση θα δοθεί σε υποδομές AI, ενεργειακά αποδοτικά data centers και ανάπτυξη εργαλείων που συνδέουν τις επιχειρήσεις με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

