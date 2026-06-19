Instagram: Διαθέσιμη η προσθήκη διαφορετικής λεζάντας σε κάθε φωτογραφία του Carousel

Σύνοψη

Οι χρήστες αποκτούν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν διαφορετικό κείμενο σε κάθε μεμονωμένη φωτογραφία ή βίντεο μέσα σε ένα Carousel.

Η επιλογή ελέγχεται από έναν ειδικό διακόπτη στην οθόνη δημιουργίας της ανάρτησης, επιτρέποντας δυναμική εναλλαγή περιγραφών.

Η αναβάθμιση ενισχύει κατακόρυφα το multi-image storytelling, μεγιστοποιώντας την αξία της πρόσφατης αύξησης του ορίου σε 20 αρχεία.

Υποστήριξη Ultra HDR και Night Sight απευθείας μέσα από την κάμερα της εφαρμογής για συσκευές Android.

Η λειτουργία κυκλοφορεί σταδιακά και θα είναι διαθέσιμη στο σύνολο των χρηστών παγκοσμίως (και στην Ελλάδα) τις προσεχείς ημέρες.

Το Instagram προχωρά σε μια θεμελιώδη αλλαγή της αρχιτεκτονικής των αναρτήσεών του, ανταποκρινόμενο σε ένα από τα πιο πάγια και μακροχρόνια αιτήματα της κοινότητας των δημιουργών περιεχομένου. Η πλατφόρμα της Meta πλέον παρέχει το δικαίωμα ενσωμάτωσης ξεχωριστού κειμένου (caption) για κάθε διαφάνεια (slide) εντός ενός Carousel. Μέχρι πρότινος, η εφαρμογή περιόριζε τους χρήστες στη χρήση μιας ενιαίας λεζάντας που λειτουργούσε ως "ομπρέλα" για το σύνολο των εικόνων ή βίντεο της ανάρτησης, προκαλώντας συχνά σύγχυση κατά την αφήγηση.

Πώς λειτουργούν οι ξεχωριστές λεζάντες στα carousel του Instagram;

Το Instagram εισάγει έναν νέο διακόπτη (toggle) στην περιοχή σύνταξης κειμένου, κατά το τελικό στάδιο δημιουργίας ενός Carousel. Όταν ο χρήστης τον ενεργοποιήσει, το πεδίο διασπάται, δίνοντας τη δυνατότητα πληκτρολόγησης μιας εντελώς διαφορετικής λεζάντας για καθεμία από τις έως και 20 φωτογραφίες ή βίντεο της ανάρτησης. Όταν οι ακόλουθοι βλέπουν το post, το κείμενο αλλάζει δυναμικά στο κάτω μέρος της οθόνης κατά την εναλλαγή των slides. Η λειτουργία βρίσκεται σε φάση παγκόσμιου roll-out.

Η διαδικασία ενεργοποίησης

Επιλογή media: Ο χρήστης επιλέγει από το gallery πολλαπλές εικόνες ή βίντεο (από 2 έως 20) για να δομήσει το Carousel.

Ο χρήστης επιλέγει από το gallery πολλαπλές εικόνες ή βίντεο (από 2 έως 20) για να δομήσει το Carousel. Ενεργοποίηση διαχωρισμού: Στην οθόνη προεπισκόπησης και εισαγωγής κειμένου, πατώντας πάνω στην περιοχή του caption, εμφανίζεται το toggle διαχωρισμού.

Στην οθόνη προεπισκόπησης και εισαγωγής κειμένου, πατώντας πάνω στην περιοχή του caption, εμφανίζεται το toggle διαχωρισμού. Εισαγωγή κειμένου: Το UI προσαρμόζεται, προβάλλοντας μικρογραφίες της κάθε εικόνας και επιτρέποντας την προσθήκη εξατομικευμένου κειμένου ακριβώς δίπλα ή κάτω από την καθεμία.

Το UI προσαρμόζεται, προβάλλοντας μικρογραφίες της κάθε εικόνας και επιτρέποντας την προσθήκη εξατομικευμένου κειμένου ακριβώς δίπλα ή κάτω από την καθεμία. Δυναμική προβολή: Στο τελικό feed, ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται τη μετάβαση, καθώς κάθε αλλαγή slide (swipe) αντικαθιστά αυτομάτως και το κείμενο που διαβάζει.

Η παρούσα αναβάθμιση δεν συνιστά μια απλή αισθητική βελτίωση του user interface, αλλά επαναπροσδιορίζει τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης του περιεχομένου. Πρόσφατα, η πλατφόρμα επέκτεινε το όριο των αρχείων που υποστηρίζει ένα Carousel, ανεβάζοντας τον αριθμό από 10 σε 20. Ο συνδυασμός 20 οπτικών ερεθισμάτων με 20 αυτόνομες παραγράφους παρέχει πρωτοφανή εργαλεία στους δημιουργούς.

Αναλύοντας τα δεδομένα κάτω από το πρίσμα της συμπεριφοράς του αλγορίθμου, η λειτουργία είναι προσεκτικά σχεδιασμένη ώστε να μεγιστοποιήσει τον χρόνο παραμονής. Το σύστημα επιβραβεύει οργανικά (με μεγαλύτερο reach) τις αναρτήσεις στις οποίες ο χρήστης σταματά το scrolling και αφιερώνει χρόνο. Αναγκάζοντας τον αναγνώστη να διαβάσει ένα νέο, μικρό τμήμα κειμένου για κάθε φωτογραφία, το Instagram αυξάνει τον χρόνο αλληλεπίδρασης με το post, το οποίο στη συνέχεια κατατάσσεται υψηλότερα στα feeds των ακολούθων. Παράλληλα, η λειτουργία λύνει το τεχνικό πρόβλημα των εξαιρετικά μεγάλων κειμένων που συνόδευαν μέχρι σήμερα τα Carousel, κουράζοντας τον χρήστη.

Ο ανταγωνισμός με το Photo Mode του TikTok

Η στρατηγική επιλογή της Meta ερμηνεύεται άμεσα ως απάντηση στη συμπεριφορά των χρηστών στα ανταγωνιστικά δίκτυα. Το Photo Mode του TikTok απέδειξε ότι το κοινό είναι διατεθειμένο να καταναλώσει μεγάλο όγκο στατικών εικόνων, αρκεί η πληροφορία να προσφέρεται σε διακριτά, άμεσα συνδεδεμένα με την εικόνα, κομμάτια πληροφορίας. Το Instagram ενσωματώνει αυτή τη λογική, προστατεύοντας τους χρήστες από την ανάγκη χρήσης εργαλείων επεξεργασίας για την προσθήκη κειμένου απευθείας πάνω στο γραφικό αρχείο. Η κειμενική πληροφορία παραμένει στο πεδίο της λεζάντας, αφήνοντας την εικόνα καθαρή.

Τεχνικές αναβαθμίσεις για συσκευές Android: Ultra HDR και Night Sight

Ταυτόχρονα με τις αλλαγές στο UI των Carousels, η πλατφόρμα υλοποίησε αθόρυβα μια τεράστια τεχνική αναβάθμιση για το οικοσύστημα του Android. Η κάμερα εντός της εφαρμογής ενσωματώνει πλήρως την υποστήριξη πρωτοκόλλων Ultra HDR και Night Sight.

Ιστορικά, το Instagram στο Android αντιμετώπιζε έντονη κριτική, καθώς ο κώδικας της εφαρμογής συχνά περιοριζόταν στο να καταγράφει ένα στιγμιότυπο της οθόνης αντί να συνεργάζεται με τον αισθητήρα της κάμερας. Η τρέχουσα εξέλιξη, προφανώς βασισμένη στην ευρύτερη υιοθέτηση των CameraX APIs, επιτρέπει στο software του Instagram να επικοινωνεί απευθείας με τον επεξεργαστή εικόνας (ISP) των Android smartphones. Το αποτέλεσμα είναι φωτογραφίες με εντυπωσιακό δυναμικό εύρος, σωστή έκθεση στα φωτεινά σημεία και εξαιρετικά χαμηλό ψηφιακό θόρυβο κατά τις νυχτερινές λήψεις, φέρνοντας επιτέλους την ποιότητα λήψης του Android στο ίδιο επίπεδο με αυτό του iOS εντός της εφαρμογής.

Επιπλέον, η Meta προσφέρει νέα εργαλεία παραμετροποίησης. Οι χρήστες λαμβάνουν επιλογές επηρεασμού του αλγορίθμου για την επιλογή περιεχομένου, αλλά και τη λειτουργία Grid Reordering, η οποία δίνει την ελευθερία αναδιάταξης των αναρτήσεων στο προφίλ (στο grid) χωρίς να εξαρτώνται από την αυστηρή χρονολογική σειρά δημοσίευσης.