Instagram: Μήνυμα “You’re All Caught Up” για να ξέρεις ότι είδες όλα τα νέα posts

Η ομάδα ανάπτυξης έλαβε υπόψιν της τις αντιδράσεις των χρηστών, αλλά και πάλι δεν αποφάσισε να επαναφέρει τη χρονολογική σειρά, ούτε καν σαν επιλογή στο μενού του χρήστη. Αντ’ αυτού, ελπίζει ότι το μήνυμα “ You’re all caught up ” θα μετριάσει κάπως τις αντιδράσεις του κοινού, διατηρώντας παράλληλα την κερδοφορία από τα sponsored posts και από την ώρα που ξοδεύουν οι χρήστες στην υπηρεσία.

Το είχαν προαναγγείλει από τα τέλη Μαΐου και πλέον είναι γεγονός. Το Instagram θα σε ενημερώνει πλέον ότι έχεις δει όλα τα νέα posts στο News Feed σου από την τελευταία φορά που επισκέφθηκες την υπηρεσία, κάτι που θα γίνεται με την εμφάνιση του μηνύματος “ You’re all caught up “.

