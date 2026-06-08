iOS 27: Βελτιστοποίηση, ταχύτητα και ουσιώδης διαλειτουργικότητα

Σύνοψη

Το iOS 27 φέρνει νέο CPU scheduler, προσφέροντας 30% ταχύτερη εκκίνηση εφαρμογών και 80% πιο γρήγορες μεταφορές αρχείων μέσω AirDrop.

Η εφαρμογή Photos επιτρέπει πλέον τον εγγενή διαμοιρασμό πολυμέσων πλήρους ανάλυσης από τα iCloud Shared Albums απευθείας σε χρήστες Android και Windows.

Εισαγωγή της σχεδιαστικής γλώσσας "Liquid Glass" με εντυπωσιακά επίπεδα διάθλασης και ρυθμιζόμενη διαφάνεια στο μενού.

Το Spotlight αποκτά ολοκαίνουριο ευρετήριο με βάση το τοπικό περιβάλλον για ταχύτερα και πιο στοχευμένα αποτελέσματα.

Το update θα είναι διαθέσιμο για όλες τις συσκευές που υποστήριζαν το iOS 26, συμπεριλαμβανομένων των παλαιότερων iPhone 11 και iPhone SE (2ης γενιάς).

Η Apple προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του iOS 27 κατά τη διάρκεια του συνεδρίου προγραμματιστών WWDC 2026, χαράσσοντας μια ξεκάθαρη στρατηγική που δίνει απόλυτη προτεραιότητα στη δομική βελτιστοποίηση, τη διαλειτουργικότητα και τον ριζικό ανασχεδιασμό των μηχανισμών λειτουργίας. Η νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος των iPhone δεν επιχειρεί να μεταβάλει απότομα τον τρόπο αλληλεπίδρασης, αλλά επικεντρώνεται στην εκμηδένιση των καθυστερήσεων κατά την καθημερινή χρήση, προσφέροντας παράλληλα μια άνευ προηγουμένου υποστήριξη σε παλαιότερο hardware.

Σύμφωνα με την Apple, οι εφαρμογές ανοίγουν 30% ταχύτερα και οι μεταφορές δεδομένων μέσω AirDrop ολοκληρώνονται 80% πιο γρήγορα χάρη σε έναν νέο διαχειριστή πόρων. Περιλαμβάνει ριζικά ανασχεδιασμένο Spotlight search, νέα οπτική διεπαφή "Liquid Glass" και επιτρέπει, για πρώτη φορά, τον διαμοιρασμό φωτογραφιών πλήρους ανάλυσης απευθείας με συσκευές Android και Windows.

Αναβαθμίσεις επιδόσεων και διαχείριση πόρων

Η έμφαση της Apple στην ταχύτητα αποτελεί τον τεχνικό πυρήνα του iOS 27. Το νέο λειτουργικό σύστημα ενσωματώνει έναν πλήρως βελτιστοποιημένο διαχειριστή διεργασιών του επεξεργαστή (CPU scheduler). Αυτή η παρέμβαση σε επίπεδο πυρήνα επιτρέπει στο λογισμικό να κατανέμει με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών πάνω στα Apple Silicon chips. Η διαχείριση της μνήμης RAM και η εναλλαγή μεταξύ foreground και background διεργασιών έχουν επαναπροσδιοριστεί.

Αντί να τερματίζει βίαια τις διεργασίες παρασκηνίου, το iOS 27 τις συμπιέζει πιο αποδοτικά. Το αποτέλεσμα είναι απολύτως μετρήσιμο: ο χρόνος εκκίνησης των εφαρμογών έχει μειωθεί κατά 30%. Παράλληλα, το πρωτόκολλο επικοινωνίας του AirDrop έχει αναθεωρηθεί σε επίπεδο baseband, αυξάνοντας τις ταχύτητες μεταφοράς αρχείων κατά 80%. Το στοιχείο αυτό έχει ύψιστη σημασία για τους δημιουργούς περιεχομένου που διαχειρίζονται καθημερινά ογκώδη αρχεία βίντεο ProRes.

Η εξέλιξη της αναζήτησης: Νέο ευρετήριο στο Spotlight

Η αρχιτεκτονική του Spotlight δέχεται τη σημαντικότερη αναβάθμιση της τελευταίας πενταετίας. Η εταιρεία δεν βελτίωσε απλώς τον αλγόριθμο επιφανειακά, αλλά επανασχεδίασε από την αρχή το ευρετήριο αναζήτησης (search index). Με την εγκατάσταση του iOS 27, η συσκευή αξιοποιεί πλήρως τη Neural Engine των A-Series chips και δημιουργεί τοπικά ένα νέο "device context".

Το σύστημα αντιλαμβάνεται τη συνάφεια των δεδομένων, δαπανώντας ελάχιστους πόρους στο παρασκήνιο για να ταξινομήσει αυτόματα κείμενο μέσα σε εικόνες, τοποθεσίες και επαφές, προσφέροντας άμεσα, απόλυτα στοχευμένα αποτελέσματα. Η αναβάθμιση αυτή ενσωματώνεται και στην εφαρμογή Mail, η οποία αποκτά ένα σύγχρονο σύστημα κατάταξης, λύνοντας το πρόβλημα της προβληματικής εύρεσης παλαιότερων και κρίσιμων email.

Η επανάσταση στο iCloud και τα Photos

Ίσως η πιο λειτουργική αναβάθμιση του iOS 27 αφορά την εφαρμογή Photos και τη νέα στρατηγική διαλειτουργικότητας. Τα iCloud Shared Albums επιτρέπουν επιτέλους τον διαμοιρασμό πολυμέσων σε πλήρη ανάλυση με χρήστες που διαθέτουν συσκευές Android ή υπολογιστές Windows.

Η κίνηση αυτή καταρρίπτει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια διαμοιρασμού ψηφιακών αρχείων, εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη χρήσης εφαρμογών μηνυμάτων τρίτων για την ανταλλαγή αρχείων υψηλής ποιότητας. Η ποιότητα των χρωμάτων, το δυναμικό εύρος και η λεπτομέρεια των φωτογραφιών μεταφέρονται ακέραια, ανεξαρτήτως της συσκευής του παραλήπτη.

Ψηφιακή υγεία, Custom EQ και συνδεσιμότητα

Η προσήλωση στον τομέα της ψηφιακής υγείας συνεχίζεται με το Apple Health να επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες παρακολούθησης. Η εφαρμογή προσθέτει εξειδικευμένα εργαλεία καταγραφής συμπτωμάτων και επιστημονικά τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό υλικό για την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση, καλύπτοντας ένα τεράστιο κενό στον κλάδο του health-tech.

Στον τομέα του ήχου, το οικοσύστημα των AirPods αποκτά επιτέλους τη δυνατότητα δημιουργίας Custom EQ. Οι χρήστες έχουν πλέον την ελευθερία να ρυθμίσουν μικροφωνικές συχνότητες, πρίμα και μπάσα σύμφωνα με τις αυστηρά προσωπικές τους απαιτήσεις ακοής, παρακάμπτοντας τα εργοστασιακά προφίλ.

Επιπρόσθετα, έχουν υλοποιηθεί στοχευμένες βελτιώσεις στη σταθερότητα των συνδέσεων Wi-Fi, δημιουργήθηκαν πρωτόκολλα για ταχύτερες συνδέσεις μέσω AirPlay, ενώ η σύζευξη αξεσουάρ έξυπνου σπιτιού μέσω HomeKit γίνεται πλέον με χαρακτηριστική αμεσότητα. Όσον αφορά το Apple Maps, η λειτουργία Flyover αποκτά αισθητά πλουσιότερη εναέρια απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας.

Επανασχεδιασμός UI: Η φιλοσοφία Liquid Glass

Η νέα σχεδιαστική υλοποίηση του Liquid Glass επικεντρώνεται στο βάθος των μενού, ενσωματώνοντας βαθύτερα επίπεδα διάθλασης στα widgets και στα notifications, μαζί με σαφώς πιο ευκρινές rendering των εικονιδίων. Εισάγεται ένας ειδικός ρυθμιστής διαφάνειας, μέσω του οποίου ο χρήστης ελέγχει πλήρως το πόσο έντονο θα είναι το εφέ "θαμπού γυαλιού" στο background του λειτουργικού.

Επιπλέον, αναβαθμίζονται οι λειτουργίες Trust & Safety, δίνοντας στους γονείς αναλυτικότερο έλεγχο μέσω του Apple Child Accounts, ενώ το πληκτρολόγιο αποκτά πλουσιότερη υποστήριξη πολυγλωσσικότητας και απομαγνητοφώνησης για τα Παραδοσιακά Κινεζικά, τα Ιαπωνικά, τα Πορτογαλικά Βραζιλίας και ποικίλες ιθαγενείς γλώσσες.

Ποια iPhone υποστηρίζουν το iOS 27

Διαψεύδοντας όλες τις διαρροές που ανέφεραν τη λήξη υποστήριξης για τα παλαιότερα μοντέλα, η Apple ανακοίνωσε ότι το iOS 27 διατηρεί απόλυτη προς τα πίσω συμβατότητα με όλες τις συσκευές που υποστήριζαν το iOS 26. Συγκεκριμένα, οι συσκευές της σειράς iPhone 11, καθώς και το iPhone SE (2ης γενιάς), θα λάβουν κανονικά την αναβάθμιση.

Το iOS 27 θα διατεθεί σταδιακά μέσω των developer και public beta δοκιμών πριν την επίσημη κυκλοφορία του το φθινόπωρο.