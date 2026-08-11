iPhone 2027: Ο «glass-centric» σχεδιασμός παραμένει στα πλάνα της Apple

Σύνοψη

Ο έγκριτος αναλυτής του Bloomberg, Mark Gurman, επιβεβαιώνει πως ο "glass-centric" σχεδιασμός του επετειακού iPhone παραμένει ενεργός για το 2027, διαψεύδοντας ευθέως τις πρόσφατες φήμες περί ακύρωσης.

Οι νέες συσκευές, γνωστές εσωτερικά με τις κωδικές ονομασίες V73 και V74, θα διαθέτουν κρύσταλλο που θα καμπυλώνει περιμετρικά, αγκαλιάζοντας μια εξαιρετικά λεπτή μεταλλική λωρίδα στο κέντρο.

Ένα πιο φιλόδοξο, πειραματικό σχέδιο που περιλάμβανε σχεδόν αποκλειστική χρήση γυαλιού απορρίφθηκε νωρίς στον κύκλο ανάπτυξης λόγω ανυπέρβλητων κατασκευαστικών προκλήσεων.

Η νέα σχεδιαστική κατεύθυνση αναμένεται να εφαρμοστεί κυρίως στα μοντέλα iPhone Pro και Pro Max της επόμενης χρονιάς, σηματοδοτώντας τη 20ή επέτειο από την κυκλοφορία του πρώτου iPhone.

Το επετειακό iPhone του 2027 αναμένεται να υιοθετήσει έναν "glass-centric" σχεδιασμό, ενσωματώνοντας γυάλινες επιφάνειες που θα καμπυλώνουν στις άκρες της συσκευής γύρω από έναν εξαιρετικά λεπτό μεταλλικό σκελετό.

Σύμφωνα με τον Mark Gurman του Bloomberg, τα μοντέλα Pro (εσωτερικοί κωδικοί V73 και V74) παραμένουν αυστηρά εντός χρονοδιαγράμματος, διαψεύδοντας τις αναφορές που έκαναν λόγο για οριστική ακύρωση της συγκεκριμένης αισθητικής προσέγγισης ενόψει της 20ής επετείου της Apple.

Η συμπλήρωση είκοσι ετών από την ιστορική παρουσίαση του αρχικού iPhone από τον Steve Jobs αποτελεί ένα τεράστιο βιομηχανικό ορόσημο, το οποίο η Apple προφανώς σκοπεύει να τιμήσει μέσω μιας ριζικής αναθεώρησης της εξωτερικής εμφάνισης των κορυφαίων συσκευών της. Εάν αναλογιστούμε την κλίμακα της σχεδιαστικής μετάβασης που σηματοδότησε το iPhone X για τη δέκατη επέτειο της σειράς, εγκαταλείποντας οριστικά το φυσικό κουμπί αφετηρίας και εισάγοντας τη λογική της οθόνης από άκρη σε άκρη, οι προσδοκίες για το 2027 τοποθετούνται εύλογα σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα.

Οι τελευταίες πληροφορίες που προέρχονται από το ειδησεογραφικό δίκτυο του Bloomberg έρχονται να ξεκαθαρίσουν το τοπίο γύρω από τις προθέσεις της αμερικανικής εταιρείας, αντικρούοντας ευθέως την πρόσφατη αναφορά του αναλυτή της Jefferies, Edison Lee, ο οποίος είχε ισχυριστεί νωρίτερα πως το project του εξ ολοκλήρου γυάλινου τηλεφώνου είχε εγκαταλειφθεί.

Τα έγγραφα και οι εσωτερικές διαρροές προσδιορίζουν τις νέες συσκευές με τις κωδικές ονομασίες V73 και V74, επιβεβαιώνοντας πως η κατασκευαστική φιλοσοφία βασίζεται στη δημιουργία ενός κελύφους όπου το μπροστινό και το πίσω γυαλί θα κυρτώνουν ομαλά προς τις πλευρές, συναντώντας μια απειροελάχιστη μεταλλική ραφή στο μέσο. Αυτή η μηχανική προσέγγιση θυμίζει τις πειραματικές υλοποιήσεις καμπυλωτών οθονών που παρατηρήσαμε στο παρελθόν από άλλους κατασκευαστές, ωστόσο η Apple στοχεύει σε μια απολύτως ομοιογενή συγχώνευση των υλικών που θα ελαχιστοποιεί τις ορατές ενώσεις, προσφέροντας μια σχεδόν ενιαία απτική εμπειρία στον χρήστη.

Ο Gurman επισημαίνει χαρακτηριστικά πως υπήρξε πράγματι ένα ακόμη πιο φιλόδοξο πρωτότυπο που προσπαθούσε να εξαλείψει πλήρως το μεταλλικό πλαίσιο, μεγιστοποιώντας την επιφάνεια του γυαλιού. Αυτό το άκρως πειραματικό σχέδιο απορρίφθηκε στα αρχικά στάδια της έρευνας λόγω ανυπέρβλητων προκλήσεων που σχετίζονταν με την ανθεκτικότητα στις πτώσεις και τη δομική ακεραιότητα του σασί, δίνοντας ίσως αφορμή στην παρερμηνεία του Edison Lee περί καθολικής ακύρωσης του εορταστικού project.

Κατασκευαστικές προκλήσεις και εσωτερική αρχιτεκτονική

Η μετάβαση σε έναν σχεδιασμό που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο γυαλί απαιτεί τη σύνθεση νέων κραμάτων κρυστάλλου για την αποτελεσματική αποτροπή θραύσεων. Παράλληλα, η διατήρηση ενός ελάχιστου μεταλλικού πλαισίου κρίνεται τεχνολογικά αναγκαία, καθώς εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των κεραιών 5G και την απαραίτητη απαγωγή θερμότητας από τους πανίσχυρους επεξεργαστές της εταιρείας.

Η ελαχιστοποίηση της μεταλλικής επιφάνειας που περιβάλλει τη συσκευή δεν αποτελεί απλώς μια στυλιστική επιλογή, αλλά μια βαθιά μηχανική αναθεώρηση που υποχρεώνει τους σχεδιαστές να αναδιατάξουν πλήρως την εσωτερική αρχιτεκτονική του τηλεφώνου. Δεδομένου ότι τα παραδοσιακά, παχιά μεταλλικά πλαίσια από αλουμίνιο ή τιτάνιο λειτουργούν διττά, αφενός ως βασικός δομικός σκελετός που αποτρέπει την κάμψη της συσκευής και αφετέρου ως τεράστιοι παθητικοί ψύκτες που απάγουν τη θερμότητα από τα εσωτερικά εξαρτήματα, η δραστική μείωση του όγκου τους εισάγει πρωτοφανείς προκλήσεις για τη διαχείριση των θερμικών φορτίων.

Επιπλέον, η στενή καμπύλωση του γυαλιού στο πλάι της συσκευής αναπόφευκτα μειώνει τον διαθέσιμο εσωτερικό όγκο στα άκρα του τηλεφώνου. Αυτή η γεωμετρική αλλαγή αναμένεται να ωθήσει την Apple στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών μπαταρίας εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας, προκειμένου να μην θυσιαστεί η συνολική αυτονομία της συσκευής στον βωμό της μινιμαλιστικής αισθητικής. Η βιομηχανία αναμένει τη χρήση ακόμη πιο λεπτών μητρικών πλακετών (logic boards) και δραστικά μικρότερων εξαρτημάτων διασύνδεσης, ώστε να εξοικονομηθεί ο κρίσιμος χώρος για τις μπαταρίες στο κέντρο της διάταξης, ακριβώς εκεί που το πάχος της συσκευής θα παραμένει μεγαλύτερο.

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες διαρροές εστιάζουν αποκλειστικά στα μοντέλα Pro και Pro Max, διατηρώντας την πάγια στρατηγική του σαφούς διαχωρισμού των χαρακτηριστικών ανάμεσα στις βασικές και τις premium εκδόσεις. Η προσπάθεια ενσωμάτωσης ενός τόσο περίπλοκου κατασκευαστικού κώδικα προορίζεται σαφώς για τις συσκευές που απευθύνονται στους πλέον απαιτητικούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια για να αποκτήσουν την τελευταία λέξη της βιομηχανικής σχεδίασης.