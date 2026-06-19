iPhone Air 2: Διαρροή αποκαλύπτει διπλή κάμερα, μεγαλύτερη αυτονομία και επεξεργαστή A20 Pro

Σύνοψη

Το iPhone Air 2 (κωδική ονομασία V62) μεταφέρεται για την Άνοιξη του 2027, διαχωρίζοντας τη θέση του από τα Pro μοντέλα και το αναμενόμενο Foldable που θα ανακοινωθούν το Φθινόπωρο του 2026.

Η Apple διορθώνει το βασικότερο μειονέκτημα της πρώτης γενιάς, προσθέτοντας έναν Ultrawide φακό δίπλα στον κύριο αισθητήρα των 48MP, αν και απουσιάζει ο Telephoto.

Γίνονται εκτεταμένες δοκιμές για τη βελτίωση της διάρκειας μπαταρίας, συνδυάζοντας πιθανές εσωτερικές χωροταξικές αλλαγές με την κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα του νέου hardware.

Το λεπτότερο iPhone της εταιρείας θα εξοπλιστεί με το κορυφαίο chip τεχνολογίας 2nm της Apple (A20 Pro), το οποίο θα τροφοδοτεί και την επερχόμενη σειρά iPhone 18 Pro.

Η Apple προετοιμάζει την επόμενη γενιά του υπερ-λεπτού smartphone της, εστιάζοντας ακριβώς στα σημεία που δέχθηκαν τη σκληρότερη κριτική κατά το αρχικό λανσάρισμα. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Mark Gurman στο Bloomberg, η συσκευή, η οποία βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο δοκιμών με την εσωτερική κωδική ονομασία V62, αναμένεται να κυκλοφορήσει την Άνοιξη του 2027. Το χρονοδιάγραμμα αυτό επιβεβαιώνει τη δομική αλλαγή στη στρατηγική της εταιρείας, η οποία απομακρύνεται από την αποκλειστική προσήλωση στον παραδοσιακό κύκλο του Σεπτεμβρίου.

Οι αναλυτές της αγοράς και τα δεδομένα πωλήσεων έδειξαν ότι η πρώτη γενιά του iPhone Air κατέλαβε μόλις το 6% των αγοραστών στις ΗΠΑ κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με τους καταναλωτές να προτιμούν συντριπτικά (49%) τις εκδόσεις Pro. Η αιτία ήταν ξεκάθαρα οι υποχωρήσεις στον τομέα της φωτογραφίας και της αυτονομίας προκειμένου να διατηρηθεί το πάχος στα 5.6 χιλιοστά, οι οποίες δεν δικαιολογούσαν την premium τιμολόγηση της συσκευής. Το iPhone Air 2 στοχεύει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα χωρίς να θυσιάσει την ταυτότητά του.

Η σημαντικότερη και πιο ορατή προσθήκη στο επερχόμενο μοντέλο θα είναι η ενσωμάτωση μιας δεύτερης κάμερας στο πίσω μέρος. Η πρώτη γενιά επικρίθηκε έντονα για τη διάταξη του μοναδικού φακού των 48MP, ο οποίος περιόριζε δραματικά τις δημιουργικές επιλογές του χρήστη σε σύγκριση ακόμα και με τα βασικά, φθηνότερα μοντέλα της εταιρείας.

Το iPhone Air 2 αναμένεται να ενισχυθεί με έναν Ultrawide (υπερευρυγώνιο) φακό. Ο διαχωρισμός με την κατηγορία Pro θα παραμείνει σαφής, καθώς ο τηλεφακός (Telephoto) για οπτικό zoom θα απουσιάζει, ωστόσο η προσθήκη του Ultrawide καλύπτει τη βασική απαίτηση του μέσου αγοραστή. Από καθαρά κατασκευαστική άποψη, η προσαρμογή ενός διπλού module κάμερας σε ένα σασί πάχους μικρότερου των 6 χιλιοστών αποτελεί τεράστια μηχανολογική πρόκληση, κάτι που αποδεικνύει την εξέλιξη των τεχνικών σμίκρυνσης της Apple.

Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα που καλείται να επιλύσει το iPhone Air 2 είναι η μπαταρία, μιας και ο περιορισμένος φυσικός χώρος της πρώτης γενιάς οδήγησε σε αυτονομία που υπολειπόταν σημαντικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Για να το αντιμετωπίσει αυτό, η Apple θα εξοπλίσει το νέο μοντέλο με τον επεξεργαστή A20 Pro.

Κατασκευασμένος με τη λιθογραφική μέθοδο των 2nm και αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία πακεταρίσματος WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), ο A20 Pro δεν θα προσφέρει απλώς κορυφαίες επιδόσεις, αλλά ταυτόχρονα θα οδηγήσει στην κατακόρυφη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων και της εκλυόμενης θερμότητας. Με αυτόν τον τρόπο, το SoC επιτρέπει στο iPhone Air 2 να διαχειρίζεται πολύ πιο αποδοτικά την μπαταρία του, λειτουργώντας ως πραγματική ναυαρχίδα παρά τον περιορισμένο όγκο του, χωρίς φαινόμενα thermal throttling. Μένει να επιβεβαιωθεί εάν θα υπάρξει και φυσική αύξηση της χωρητικότητας της μπαταρίας χάρη σε νέες διατάξεις υψηλότερης πυκνότητας.

Τέλος, η μεταφορά του λανσαρίσματος για την Άνοιξη του 2027 υποδεικνύει την επιθυμία του νέου CEO, John Ternus, να αναδιαμορφώσει το ημερολόγιο της εταιρείας. Σύμφωνα με τις πηγές, το Φθινόπωρο του 2026 θα αφιερωθεί αποκλειστικά στην παρουσίαση των iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max και του πολυαναμενόμενου Foldable (iPhone Ultra).

Για να αποφευχθεί ο εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των συσκευών της, το iPhone Air 2 θα παρουσιαστεί λίγους μήνες αργότερα, λειτουργώντας ως η ενδιάμεση premium πρόταση που απευθύνεται στους λάτρεις του design και της φορητότητας. Αυτός ο διαχωρισμός θα επιτρέψει στην Apple να διατηρήσει το καταναλωτικό ενδιαφέρον αμείωτο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, υιοθετώντας μια τακτική που ακολουθούν οι μεγάλοι κατασκευαστές Android εδώ και χρόνια.