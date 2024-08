iPhone Air: Τι ακούγεται μέχρι στιγμής για το λεπτότερο iPhone του 2025

Οι φήμες για τα iPhone που θα παρουσιάσει η Apple το 2025 έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν, παρόλο που περιμένουμε ακόμα την επίσημη ανακοίνωση της σειράς iPhone 16 αυτό το φθινόπωρο. Αν και είμαστε ακόμα αρκετά μακριά από την προβλεπόμενη κυκλοφορία της σειράς iPhone 17 έχουν ενταθεί οι συζητήσεις για το περίφημο «iPhone Air». Η πηγή αυτής της φήμης είναι ο γνωστός αναλυτής Jon Prosser του Front Page Tech, ο οποίος δημοσίευσε ένα 12λεπτο βίντεο στο YouTube όπου εμβαθύνει στην αλλαγή φιλοσοφίας της Apple για τη σειρά iPhone 17 και στην παρουσίαση μιας νέας συσκευής με νέο όνομα.

Η άποψη του Prosser είναι ενδιαφέρουσα, επειδή εκτιμά ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες φήμες, το iPhone Air δεν θα είναι ένα top-level μοντέλο. Αντ' αυτού, ο Prosser πιστεύει ότι θα είναι μια συσκευή με τιμή περίπου στο ίδιο εύρος με το iPhone 15 Plus και όχι ναυαρχίδα όπως το iPhone 15 Pro Max. Στο video, ο Prosser αναφέρεται επίσης σε μερικές από τις άλλες φήμες γύρω από το λεπτότερο μοντέλο iPhone, όπως ότι θα έχει επανασχεδιασμένη κάμερα, μαζί με μια αντιφατική φήμη ότι θα κοστίζει 1.299 δολάρια, την οποία ο Prosser δεν θεωρεί αξιόπιστη. Πιστεύει ότι το iPhone Air θα σχεδιαστεί ως αντικαταστάτης του iPhone 17 Plus, καθιστώντας ουσιαστικά τη συσκευή με τη μεγαλύτερη οθόνη πιο πρακτική και φορητή. Αυτό θα συμφωνούσε επίσης με τις φήμες ότι η Apple θα καταργήσει εντελώς το μοντέλο Plus για χάρη του iPhone Air και ότι η συσκευή θα διαθέτει chip A19 αντί για το ανώτερης τεχνολογίας A19 Pro.

Όσο για τη συγκεκριμένη βάση αυτής της εκτίμησης, δεν υπάρχουν πολλά προς το παρόν. Προηγούμενες φήμες από τον Ming-Chi Kuo πρότειναν ότι το iPhone Air θα μπορούσε επίσης να ονομάζεται iPhone 17 Slim και ότι η συσκευή θα έχει διαγώνιο 6,6 ίντσες, καθιστώντας το μεγαλύτερο από το iPhone 17 αλλά μικρότερο από το μοντέλο Plus. Η ανάλυση της οθόνης μπορεί να είναι 2740×1260 και το Dynamic Island μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει.

Αυτό διαψεύστηκε εν μέρει αργότερα από τον Ice Universe, ο οποίος έγραψε στο Twitter ότι το iPhone 17 Slim (που αποκαλείται επίσης Ultra) θα κοστίζει 1.299 δολάρια και θα έρχεται με οθόνη LTPO 6,65 ιντσών, αλλά επιβεβαίωσε το τσιπ A19, την διπλή οπίσθια κάμερα και τα 8 GB RAM. Αυτό θα προσέδιδε μεγαλύτερη αξιοπιστία στη θεωρία του Prosser ότι το iPhone Air θα έχει χαμηλότερη τιμή από την αναμενόμενη και θα λειτουργήσει ως αντικαταστάτης του iPhone 17 Plus.

Φυσικά, είμαστε ακόμα τόσο μακριά που όλες αυτές οι φήμες και οι εκτιμήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με επιφύλαξη. Η σειρά iPhone 17 δεν αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν από τον Σεπτέμβριο του 2025, οπότε υπάρχει άπλετος χρόνος για να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς θα περνούν οι μήνες.