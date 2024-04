New info on upcoming iPhone SE 4



Source: weibo account.



• (6.1) inche OLED 60Hz (BOE Display).

• Apple A16 Bionic.

• LPDDR5 RAM, NVMe.

• 48MP OIS Rear + 12MP Selfie.

• 4K 60FPS Video.

• 3,279 mAh Battery + Type C.

• Face ID Unlock.

• (No Dynamic Island) (No Touch ID).… pic.twitter.com/wD2jz5ufux