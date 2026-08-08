IRIS²: Το ευρωπαϊκό Starlink μπαίνει σε φάση υλοποίησης από το 2029

Σύνοψη

Υπεγράφη η τελική συμφωνία υλοποίησης του ευρωπαϊκού δορυφορικού δικτύου IRIS² από την Κομισιόν, την ESA και την κοινοπραξία SpaceRISE.

Ο αρχικός σχεδιασμός ενισχύθηκε με 66 επιπλέον δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό της συστοιχίας στους 348 δορυφόρους.

Οι πρώτες εκτοξεύσεις καθώς και η σταδιακή επιχειρησιακή λειτουργία των κρυπτογραφημένων επικοινωνιακών υπηρεσιών είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν το 2029.

Το δίκτυο αποσκοπεί πρωτίστως στην παροχή κρυπτογραφημένων συνδέσεων υψηλής ασφαλείας για κυβερνήσεις, ένοπλες δυνάμεις και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, διασφαλίζοντας την τηλεπικοινωνιακή αυτονομία.

Το υπερασφαλές δορυφορικό δίκτυο δημιουργεί νέες δυνατότητες επιχειρησιακού συντονισμού στην επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων και την απρόσκοπτη επικοινωνία στο σύνολο της νησιωτικής επικράτειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά με εξαιρετικά αποφασιστικά βήματα στην υλοποίηση του δικού της ανεξάρτητου δορυφορικού δικτύου ευρυζωνικών συνδέσεων, υπογράφοντας έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις την τελική συμφωνία υλοποίησης για το πρόγραμμα IRIS².

Μέσα από τις διαβουλεύσεις που διήρκεσαν από τον περασμένο Ιανουάριο έως και τις αρχές Αυγούστου του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πολυεθνική κοινοπραξία SpaceRISE, με την καθοριστική τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), οριστικοποίησαν τον τεχνικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική της νέας διαστημικής συστοιχίας. Η θετική αυτή εξέλιξη σηματοδοτεί την επίσημη μετάβαση του έργου από τη φάση του θεωρητικού σχεδιασμού στην πλήρη βιομηχανική ανάπτυξη, στοχεύοντας να προσφέρει στις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών απόλυτα ασφαλείς, κυρίαρχες και ανθεκτικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές τελευταίας γενιάς.

Τι είναι το δίκτυο δορυφόρων IRIS² και πότε ξεκινά η λειτουργία του;

Το IRIS² είναι το νέο δορυφορικό δίκτυο ασφαλών επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα αποτελείται συνολικά από 348 δορυφόρους (330 χαμηλής και 18 μέσης τροχιάς). Οι πρώτες επιχειρησιακές εκτοξεύσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2029. Η κατασκευή και η διαχείριση υλοποιούνται από την κοινοπραξία SpaceRISE, στοχεύοντας στην αύξηση της ασφαλούς κυβερνητικής χωρητικότητας δεδομένων κατά 60% εντός της ΕΕ.

Κύρια χαρακτηριστικά και στοιχεία υλοποίησης:

Ενισχυμένη αρχιτεκτονική συστοιχίας: Προστέθηκαν 66 επιπλέον δορυφόροι χαμηλής γήινης τροχιάς (LEO) στον αρχικό σχεδιασμό για την κάλυψη αυξημένων αναγκών ασφαλείας.

Προστέθηκαν 66 επιπλέον δορυφόροι χαμηλής γήινης τροχιάς (LEO) στον αρχικό σχεδιασμό για την κάλυψη αυξημένων αναγκών ασφαλείας. Σύνθεση SpaceRISE: Η κοινοπραξία αποτελείται από κορυφαίους ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όπως η SES, η Eutelsat και η Hispasat, εγγυώμενη την αδιάλειπτη ροή δεδομένων.

Η κοινοπραξία αποτελείται από κορυφαίους ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όπως η SES, η Eutelsat και η Hispasat, εγγυώμενη την αδιάλειπτη ροή δεδομένων. Βιομηχανικοί κατασκευαστές: Η μηχανική ανάπτυξη των δορυφόρων έχει ανατεθεί σε ευρωπαϊκούς κολοσσούς της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, OHB και Aerospacelab.

Η μηχανική ανάπτυξη των δορυφόρων έχει ανατεθεί σε ευρωπαϊκούς κολοσσούς της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, OHB και Aerospacelab. Τροχιακή κατανομή: Ο κύριος όγκος του δικτύου (330 δορυφόροι) θα παραμείνει σε χαμηλή τροχιά (LEO) για ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης, ενώ 18 δορυφόροι μέσης τροχιάς (MEO) θα λειτουργούν ως στρατηγικοί κόμβοι ευρύτερης αναμετάδοσης.

Η αρχιτεκτονική της ασφάλειας έναντι του εμπορικού μοντέλου του Starlink

Αν και ο αριθμός των 348 δορυφόρων του δικτύου IRIS² μπορεί να φαντάζει εξαιρετικά περιορισμένος συγκριτικά με τους περισσότερους από 10.000 ενεργούς δορυφόρους που συνθέτουν τον σημερινό τεράστιο αστερισμό του Starlink της SpaceX, η πραγματική επιχειρησιακή αξία του ευρωπαϊκού προγράμματος εντοπίζεται στην εξειδικευμένη στρατηγική του στόχευση και στα προηγμένα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης που θα ενσωματώνει. Ενώ το αμερικανικό δορυφορικό δίκτυο αναπτύχθηκε εξ αρχής ως μια μαζική εμπορική υποδομή ευρυζωνικού διαδικτύου που απευθύνεται στον απλό καταναλωτή με σκοπό την παγκόσμια κάλυψη, η ευρωπαϊκή υλοποίηση εξυπηρετεί πρωτίστως τις κρίσιμες λειτουργίες της κρατικής και στρατιωτικής μηχανής.

Ο αναβαθμισμένος σχεδιασμός που αποφασίστηκε κατά τις τελικές διαπραγματεύσεις εστιάζει ξεκάθαρα στην ενίσχυση των υποδομών της άμυνας, της εσωτερικής ασφάλειας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας ένα πλήρως προστατευμένο περιβάλλον επικοινωνίας που καθίσταται απολύτως απαραίτητο κατά τη διάρκεια μεγάλων φυσικών καταστροφών, οξυμένων ανθρωπιστικών κρίσεων και πολύπλοκων επιχειρήσεων επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων. Οι τεχνικές προσθήκες του νέου συμφωνητικού εξασφαλίζουν ότι η χωρητικότητα μετάδοσης δεδομένων για τις κυβερνητικές υπηρεσίες θα αυξηθεί κατά 60% εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 54% σε παγκόσμιο επίπεδο, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες υποστήριξης στρατηγικών αποστολών οπουδήποτε και αν αυτές λαμβάνουν χώρα.

Σε μεταγενέστερο στάδιο εξέλιξης του προγράμματος, το σύστημα IRIS² προγραμματίζεται να καταστεί διαθέσιμο τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε απλούς πολίτες που διαμένουν σε εξαιρετικά απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης. Μέσω αυτής της επέκτασης, το δίκτυο θα καταφέρει να προσφέρει υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων εκεί όπου τα παραδοσιακά επίγεια δίκτυα οπτικών ινών είτε αδυνατούν τεχνικά να φτάσουν, είτε το κόστος ανάπτυξής τους κρίνεται εντελώς απαγορευτικό.

Ο καθοριστικός ρόλος του ESA και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος, αναλαμβάνοντας πλήρως τα ηνία της τεχνικής υλοποίησης, επιβλέπει στενά την ανάπτυξη ολόκληρης της διαστημικής συστοιχίας, διασφαλίζοντας την πιστοποίηση των υλικών κατασκευής καθώς και την επικύρωση της σωστής λειτουργίας των συστημάτων ευθύς μόλις οι δορυφόροι τεθούν σε τροχιά. Η διαδικασία αυτή δεν περιορίζεται απλώς στην αμιγώς κατασκευαστική πτυχή αλλά περιλαμβάνει εξαιρετικά αυστηρούς ελέγχους των τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων, διασφαλίζοντας ότι η κρατική συνδεσιμότητα θα παραμένει αξιόπιστη και αδιάβλητη υπό οποιεσδήποτε αντίξοες συνθήκες.

Με την πρόσφατη επικαιροποίηση του προγράμματος, τα χρονοδιαγράμματα έγιναν ακόμα πιο πιεστικά προκειμένου η επιχειρησιακή ετοιμότητα να μην υπερβεί το κρίσιμο ορόσημο του 2029, ένα έτος που έχει τεθεί ρητά ως η καταληκτική ημερομηνία για την εκτόξευση της πρώτης παρτίδας δορυφόρων. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι κατασκευαστές μαζί με τους μηχανικούς του ESA καλούνται να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες των επιμέρους συμβάσεων για τα πολύπλοκα συστήματα εκτόξευσης, καθώς και να αναπτύξουν τις απολύτως απαραίτητες και υψίστης ασφαλείας επίγειες υποδομές, οι οποίες θα λειτουργούν ως νευραλγικοί κόμβοι μεταφοράς δεδομένων.

Χρηματοδοτικό πλαίσιο και η σημασία για την ελληνική πραγματικότητα

Η ραγδαία επιτάχυνση των διαδικασιών ανάπτυξης μεταφράζεται σε σημαντικότατες οικονομικές επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να καλυφθούν μέσα από έναν εις βάθος συνδυασμό πόρων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 και πρόσθετων εθνικών συνεισφορών από τα ενδιαφερόμενα κράτη. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν ήδη σε γενναίες χρηματοδοτήσεις, κατανοώντας πλήρως τη γεωπολιτική βαρύτητα της τηλεπικοινωνιακής ανεξαρτησίας. Η Πολωνία έχει ήδη δεσμεύσει 656 εκατομμύρια ευρώ και η Ουγγαρία 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ισπανία ανακοίνωσε εθνικές επενδύσεις που αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 1,6 και 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος αποκτά ανεκτίμητη επιχειρησιακή αξία για χώρες με εκτεταμένα και πολύπλοκα γεωγραφικά σύνορα, όπως συμβαίνει χαρακτηριστικά με την περίπτωση της Ελλάδας. Η χώρα μας καλείται καθημερινά να διαχειριστεί τις τεχνικές προκλήσεις της απόλυτα ασφαλούς επικοινωνίας σε εκατοντάδες μικρά νησιωτικά συμπλέγματα στο Αιγαίο Πέλαγος και σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές κατά μήκος των χερσαίων συνόρων. Μέσω του IRIS², οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Λιμενικό Σώμα πρόκειται να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια αδιάλειπτη και απολύτως κρυπτογραφημένη ροή δεδομένων, πλήρως ανεξάρτητη από εμπορικές πλατφόρμες εταιρειών που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, θωρακίζοντας δραστικά τις επιχειρησιακές τους ικανότητες απευθείας στο πεδίο δράσης.