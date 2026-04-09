Ιστορική επικοινωνία: Η κλήση της αποστολής Artemis II στον ISS

Σύνοψη

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη στα χρονικά ραδιοφωνική επικοινωνία μεταξύ διαστημοπλοίου στη Σελήνη και του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS).

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II μίλησε με τους αστροναύτες του ISS από απόσταση 370.000 χιλιομέτρων, μέσω του κέντρου ελέγχου στο Χιούστον.

Η κλήση σηματοδότησε την επανένωση των Christina Koch και Jessica Meir, που το 2019 πραγματοποίησαν τον πρώτο αποκλειστικά γυναικείο διαστημικό περίπατο.

Το διαστημόπλοιο Orion απέστειλε στη Γη πάνω από 50 GB δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης μιας εντυπωσιακής φωτογραφίας της «δύσης της Γης» (Earthset).

Εντοπίστηκε μικρό τεχνικό ζήτημα στο σύστημα αποχέτευσης του σκάφους, με τον Διοικητή της NASA, Jared Isaacman, να προαναγγέλλει βελτιώσεις για τις επόμενες αποστολές.

Το πλήρωμα της ιστορικής αποστολής Artemis II συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ορόσημο μετά το άλλο κατά την επιστροφή του από τη Σελήνη. Λίγες μόνο ημέρες μετά την επιτυχημένη προσέγγιση του φυσικού μας δορυφόρου, οι τέσσερις αστροναύτες προχώρησαν σε μια κίνηση με τεράστια συμβολική αλλά και τεχνική βαρύτητα: την πρώτη απευθείας ραδιοφωνική ζεύξη ανάμεσα σε ένα σεληνιακό σκάφος και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Αντίθετα με τις αποστολές του προγράμματος Apollo τις δεκαετίες του 1960 και 1970, όταν οι αστροναύτες διέσχιζαν το βαθύ Διάστημα όντας οι μοναδικοί άνθρωποι εκτός της γήινης ατμόσφαιρας, το πλήρωμα του Artemis II είχε την ευκαιρία να μοιραστεί την εμπειρία του με συναδέλφους που βρίσκονται σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO). Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει την τεράστια πρόοδο που έχει συντελεστεί στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της NASA, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η ανθρωπότητα έχει πλέον καθιερώσει μια μόνιμη, πολυεπίπεδη παρουσία στο διάστημα.

Πώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη ραδιοφωνική επικοινωνία Σελήνης και ISS;

Η πρώτη ραδιοφωνική κλήση από τη Σελήνη προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ενορχηστρώθηκε από το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών στο Χιούστον, γεφυρώνοντας μια απόσταση 370.000 χιλιομέτρων. Το σήμα μεταδόθηκε από το διαστημόπλοιο Orion προς τις επίγειες κεραίες του Deep Space Network της NASA, δρομολογήθηκε στο Χιούστον και στη συνέχεια αναμεταδόθηκε στον ISS, εξασφαλίζοντας μια σταθερή σύνδεση μεταξύ των δύο πληρωμάτων.

Κύρια σημεία της επικοινωνίας

Απόσταση Ζεύξης: Περίπου 370.000 χιλιόμετρα χώριζαν τα δύο πληρώματα κατά τη στιγμή της κλήσης.

Περίπου 370.000 χιλιόμετρα χώριζαν τα δύο πληρώματα κατά τη στιγμή της κλήσης. Συμμετέχοντες: Οι τέσσερις αστροναύτες του Artemis II και τέσσερα μέλη του ISS (τρεις αστροναύτες της NASA και ένας Γάλλος).

Οι τέσσερις αστροναύτες του Artemis II και τέσσερα μέλη του ISS (τρεις αστροναύτες της NASA και ένας Γάλλος). Ιστορική Συνάντηση: Η κλήση έφερε ξανά σε επαφή την Christina Koch (Artemis II) και την Jessica Meir (ISS), οι οποίες είχαν γράψει ιστορία το 2019 εκτελώντας τον πρώτο αποκλειστικά γυναικείο διαστημικό περίπατο.

Η κλήση έφερε ξανά σε επαφή την Christina Koch (Artemis II) και την Jessica Meir (ISS), οι οποίες είχαν γράψει ιστορία το 2019 εκτελώντας τον πρώτο αποκλειστικά γυναικείο διαστημικό περίπατο. Δηλώσεις: Ο διοικητής του Artemis II, Reid Wiseman, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Περιμέναμε αυτή τη στιγμή όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε».

Η ανθρώπινη διάσταση αυτής της επικοινωνίας ήταν εξίσου σημαντική με το τεχνικό της επίτευγμα. Η Christina Koch περιέγραψε στο πλήρωμα του ISS το δέος που ένιωσε παρατηρώντας όχι μόνο την ομορφιά της Γης, αλλά και το απόλυτο σκοτάδι που την περιβάλλει. Το γεγονός αυτό, όπως τόνισε, αναδεικνύει την κοινή μοίρα της ανθρωπότητας πάνω στον εύθραυστο πλανήτη μας.

Η τεχνική αρτιότητα με την οποία το Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον διαχειρίστηκε τη μεταγωγή των δεδομένων φωνής χωρίς αισθητές καθυστερήσεις ή απώλειες που θα καθιστούσαν αδύνατη τη συζήτηση, αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα δοκιμής για τις τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις των μελλοντικών αποστολών στον Άρη. Ο διαστημικός σταθμός λειτούργησε στην ουσία ως ένας τροχιακός ακροατής των δεδομένων του βαθέος διαστήματος.

Τι δεδομένα έστειλε η αποστολή Artemis II στη Γη;

Το πλήρωμα του Artemis II εκμεταλλεύτηκε τα προηγμένα συστήματα τηλεμετρίας και οπτικής επικοινωνίας για να μεταδώσει πίσω στη Γη περισσότερα από 50GB επιστημονικών δεδομένων και πολυμέσων υψηλής ανάλυσης μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Σημαντικότερο εύρημα αποτελεί η λήψη της φωτογραφίας της «δύσης της Γης» (Earthset), καταγράφοντας το ρεκόρ της πιο απομακρυσμένης αποστολής που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η ανθρωπότητα.

Η μετάδοση 50GB από την τροχιά της Σελήνης αποτελεί ένα μνημειώδες τεχνολογικό άλμα. Κατά τη διάρκεια των αποστολών Apollo, η ποιότητα της τηλεοπτικής μετάδοσης ήταν χαμηλής ευκρίνειας, με τεράστιο θόρυβο και περιορισμένο εύρος ζώνης. Σήμερα, χάρη στην ενσωμάτωση αναβαθμισμένων δεκτών και αλγορίθμων συμπίεσης στα επίγεια παρατηρητήρια της NASA, λαμβάνουμε εικόνες RAW ποιότητας σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Οι μηχανικοί της NASA αναλύουν ήδη αυτά τα δεδομένα με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για να ελέγξουν τη δομική ακεραιότητα του σκάφους μετά την έκθεσή του στην υψηλή ακτινοβολία της σεληνιακής τροχιάς.

Παρά τον θρίαμβο της αποστολής, η πραγματική αξία του Artemis II έγκειται στην καταγραφή και τον εντοπισμό αδυναμιών. Δεν υφίσταται δοκιμαστική πτήση τέτοιου βεληνεκούς χωρίς να προκύψουν απρόοπτα. Όπως δήλωσε ο Διοικητής της NASA, Jared Isaacman, μετά την ολοκλήρωση της σεληνιακής προσέγγισης τη Δευτέρα το βράδυ, «Σίγουρα πρέπει να φτιάξουμε κάποια από τα υδραυλικά» πριν από την επόμενη, καθαρά προσεδαφιστική αποστολή Artemis III.

Συγκεκριμένα, οι μηχανικοί υποπτεύονται ότι έχει βουλώσει ένα φίλτρο στο σύστημα αποστράγγισης του σκάφους. Τέτοιου είδους πρακτικά και μηχανολογικά ζητήματα υποστήριξης ζωής είναι απολύτως αναμενόμενα. Η σωστή λειτουργία των συστημάτων αποχέτευσης στο περιβάλλον μηδενικής βαρύτητας είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και κάθε δυσλειτουργία προσφέρει πολύτιμα μαθήματα. Η επιτυχία της NASA εδώ δεν κρίνεται στο ότι το σύστημα δυσλειτούργησε, αλλά στην ψυχραιμία του πληρώματος και την άμεση αναγνώριση του προβλήματος από την τηλεμετρία.

Με τη ματιά του Techgear

Η ραδιοφωνική κλήση του Artemis II με τον ISS σηματοδοτεί την ενηλικίωση του νέου διαστημικού προγράμματος της ανθρωπότητας. Από τεχνικής σκοπιάς, η ομαλή δρομολόγηση του σήματος και η αποστολή 50 GB δεδομένων επιβεβαιώνουν ότι οι υποδομές (όπως το Deep Space Network) αντέχουν τον σύγχρονο, data-heavy χαρακτήρα της διαστημικής εξερεύνησης.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο ωστόσο, παραμένει η ειλικρίνεια της διαστημικής υπηρεσίας σχετικά με τα προβλήματα του σκάφους, όπως το θέμα με το φίλτρο αποχέτευσης. Αυτή η μηχανική ακαταστασία είναι που κάνει το πρόγραμμα Artemis τόσο ρεαλιστικό. Η επιστροφή στη Σελήνη δεν αφορά τη δημιουργία μιας ιδανικής, αποστειρωμένης εικόνας, αλλά τη σκληρή, πρακτική επίλυση προβλημάτων σε ένα απολύτως εχθρικό περιβάλλον. Το Artemis II απέδειξε ότι το διαστημόπλοιο Orion είναι ικανό για ταξίδια βαθέος Διαστήματος. Τώρα, το βλέμμα στρέφεται στις διορθωτικές κινήσεις που θα επιτρέψουν την ασφαλή προσεδάφιση του Artemis III, έχοντας ως παρακαταθήκη τα terabytes δεδομένων και την εμπειρία που καταγράφηκε την εβδομάδα που διανύουμε.