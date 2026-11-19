Σύνοψη

Πρόκειται για την πρώτη παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο ενός άστρου που καταβροχθίζεται από ένα μεγαλύτερο.

Το φαινόμενο έλαβε χώρα στον γειτονικό γαλαξία της Ανδρομέδας, με την έκρηξη να κορυφώνεται στις 17 Οκτωβρίου 2025.

Το τηλεσκόπιο James Webb (JWST) πραγματοποίησε παρατηρήσεις μόλις 47 ημέρες μετά την κορύφωση του φαινομένου.

Ο κύριος υπεργίγαντας ("Big Bao") είχε 7πλάσια μάζα από τον Ήλιο, ενώ ο μικρότερος σύντροφος ("Little Bao") διέθετε μάζα 0.7 ηλιακών μαζών.

Η παρατήρηση ρίχνει νέο φως στη δυναμική των δυαδικών συστημάτων και στον σχηματισμό του λεγόμενου «κοινού φακέλου» αερίων.

Η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται μπροστά σε μια από τις πιο σημαντικές αστροφυσικές παρατηρήσεις των τελευταίων ετών, καθώς τα δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST) της NASA επιβεβαίωσαν την πρώτη στα χρονικά συγχώνευση δύο άστρων εντός ενός δυαδικού συστήματος στον γειτονικό μας γαλαξία της Ανδρομέδας.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον Viraj Karambelkar από το Πανεπιστήμιο Columbia, κατόρθωσε να παρακολουθήσει τη σταδιακή εξέλιξη της βίαιης αλληλεπίδρασης, η οποία οδήγησε στην πλήρη απορρόφηση του μικρότερου άστρου από τον ογκώδη συνοδό του. Το γεγονός αυτό προσφέρει στους αστρονόμους πρωτοφανή πρόσβαση στους μηχανισμούς που διέπουν τη ζωή και τον θάνατο των αστέρων, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τις θερμοδυναμικές διεργασίες που μέχρι σήμερα βασίζονταν αποκλειστικά σε θεωρητικά μοντέλα.

Η πορεία προς αυτή τη σπουδαία ανακάλυψη ξεκίνησε το 2023, όταν οι επιστήμονες εντόπισαν ασυνήθιστες διακυμάνσεις στη φωτεινότητα ενός συγκεκριμένου αστρικού συστήματος. Η αυξημένη προσοχή που δόθηκε στη συμπεριφορά των δύο άστρων ανταμείφθηκε τον Οκτώβριο του 2025, όταν το σύστημα παρήγαγε μια εξαιρετικά ισχυρή έκρηξη. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb στράφηκε προς το σημείο της έκρηξης, παρατηρώντας το φαινόμενο μόλις 47 ημέρες μετά την κορύφωση του. Η άμεση αυτή ανταπόκριση αποτελεί ρεκόρ ταχύτητας για την παρακολούθηση παρόμοιων γεγονότων και αποδείχθηκε καθοριστική για τη συλλογή κρίσιμων δεδομένων πριν η σκόνη και τα αέρια διασκορπιστούν στο αχανές διάστημα. Τα όργανα υπερύθρων του τηλεσκοπίου διείσδυσαν μέσα από τα πυκνά στρώματα ύλης, επιτρέποντας στους ερευνητές να αναλύσουν τη δομή του αστρικού περιβάλλοντος πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την κρίσιμη στιγμή της συγχώνευσης.

Τα προφίλ των άστρων Big Bao και Little Bao

Η λεπτομερής ανάλυση των παρατηρήσεων επέτρεψε τον ακριβή υπολογισμό των φυσικών χαρακτηριστικών που διέθεταν τα δύο άστρα πριν από τη μοιραία τους συνάντηση. Ο πρωτεύων αστέρας, ο οποίος έλαβε το χαρακτηριστικό προσωνύμιο Big Bao, αποτελούσε έναν πραγματικό γίγαντα του Διαστήματος. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι η μάζα του υπερέβαινε κατά επτά φορές τη μάζα του δικού μας Ήλιου, ενώ η ακτίνα του ήταν 350 φορές μεγαλύτερη. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η φωτεινότητά του ξεπερνούσε την ηλιακή κατά 18.000 φορές, καθιστώντας τον έναν υπεργίγαντα που κυριαρχούσε απόλυτα στο τοπικό του περιβάλλον. Το άστρο αυτό περιβαλλόταν από ένα εκτεταμένο κέλυφος σκόνης που είχε δημιουργηθεί σταδιακά μέσα από την αποβολή υλικού κατά τους προηγούμενους αιώνες.

Από την άλλη πλευρά, ο δευτερεύων αστέρας, γνωστός ως Little Bao, διέθετε χαρακτηριστικά που τον καθιστούσαν σαφώς υποδεέστερο τόσο από τον σύντροφό του όσο και από τον Ήλιο. Η μάζα του υπολογίστηκε περίπου στις 0.7 ηλιακές μάζες και η ακτίνα του ήταν αναλογικά μικρότερη, γεγονός που τον καθιστούσε εξαιρετικά ευάλωτο στις βαρυτικές δυνάμεις του τεράστιου υπεργίγαντα. Καθώς η τροχιά του μικρού άστρου άρχισε να φθίνει, ήρθε σε επαφή με τα εξωτερικά στρώματα της ατμόσφαιρας του Big Bao. Η τριβή με τα αέρια προκάλεσε την περαιτέρω επιβράδυνση της κίνησής του, οδηγώντας το σε μια σπειροειδή πορεία θανάτου προς τον καυτό πυρήνα του μεγάλου άστρου. Μέσα σε διάστημα μόλις επτά ετών (δηλαδή επτά πλήρων τροχιών), το μικρό άστρο διέσχισε την απόσταση που το χώριζε από τον πυρήνα, ένας χρόνος εντυπωσιακά μικρός αν αναλογιστούμε ότι συνήθως τέτοιες διαδικασίες διαρκούν χιλιάδες τροχιές.

Ο ρόλος της τεχνολογίας και η εξέλιξη του φαινομένου

Η βίαιη είσοδος του Little Bao στον πυρήνα του υπεργίγαντα περιγράφεται από τους ερευνητές ως μια διαδικασία που προσομοιάζει την έκρηξη μιας πανίσχυρης βόμβας στο εσωτερικό ενός ζωντανού οργανισμού. Η τεράστια ποσότητα ενέργειας που απελευθερώθηκε από αυτή τη σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την εκτίναξη μεγάλης ποσότητας υλικού στο Διάστημα. Η ποσότητα της ύλης που εκδιώχθηκε στο διάστημα υπολογίζεται μεταξύ 0.1 και 0.2 ηλιακών μαζών. Η εξέταση της κατανομής αυτής της ύλης μετά την έκρηξη έδειξε ότι τα αέρια διαστέλλονταν ελεύθερα προς τους πόλους του συστήματος, ενώ συναντούσαν αντίσταση στον ισημερινό λόγω της ύπαρξης προγενέστερου υλικού.

Τα προηγμένα όργανα του James Webb Space Telescope αποδείχθηκαν αναντικατάστατα για την κατανόηση της συμπεριφοράς της σκόνης και των αερίων μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Οι μετρήσεις στο μέσο υπέρυθρο έδωσαν στους ερευνητές τη δυνατότητα να διαχωρίσουν το υλικό που υπήρχε στο σύστημα πριν από την έκρηξη από εκείνο που εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Η ενσωμάτωση των δεδομένων αυτών με πληροφορίες από το υπεριώδες, το ορατό και το εγγύς υπέρυθρο φάσμα επέτρεψε τη δημιουργία αξιόπιστων προσομοιώσεων που εξηγούν την ενεργειακή κατανομή της συγχώνευσης. Παράλληλα, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι τα καθιερωμένα αστροφυσικά μοντέλα ενδέχεται να χρειάζονται αναθεώρηση, καθώς δεν μπορούν να προβλέψουν με απόλυτη ακρίβεια όλους τους τρόπους με τους οποίους αναδιανέμεται η ενέργεια κατά την εξέλιξη ενός κοινού φακέλου.

Το μέλλον αναμένεται να φέρει στο φως πληθώρα αντίστοιχων παρατηρήσεων, ανοίγοντας ένα νέο, τεράστιο κεφάλαιο στη μελέτη της δυναμικής του Διαστήματος.