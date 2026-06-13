Ιστορικό επίτευγμα: Τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο πυρηνικό ρολόι στον κόσμο

Σύνοψη

Δύο ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες (από την Ευρώπη και την Κίνα) κατάφεραν να ενεργοποιήσουν το πρώτο λειτουργικό πυρηνικό ρολόι, υλοποιώντας μια θεωρία δεκαετιών.

Αντί για ηλεκτρόνια, το νέο ρολόι χρησιμοποιεί τον ατομικό πυρήνα του ισοτόπου Θόριο-229, ενσωματωμένο σε κρυστάλλους φθοριούχου ασβεστίου και διεγερμένο από λέιζερ.

Ο πυρήνας είναι 10.000 φορές μικρότερος από ολόκληρο το άτομο, καθιστώντας το σύστημα εξαιρετικά ανθεκτικό σε περιβαλλοντικές παρεμβολές (μαγνητικά πεδία, θερμοκρασία) και καταργώντας την ανάγκη για ογκώδεις θαλάμους κενού.

Η τεχνολογία αυτή ήδη αξιοποιείται πειραματικά για τη μέτρηση θεμελιωδών σταθερών της φυσικής και την αναζήτηση ιχνών υπερελαφριάς σκοτεινής ύλης.

Η μέτρηση του χρόνου με απόλυτη ακρίβεια αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής, από τον συγχρονισμό των δορυφόρων πλοήγησης (GPS/Galileo) έως την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Μέχρι σήμερα, τα ατομικά ρολόγια κρατούσαν τα σκήπτρα της χρονομέτρηση, αλλά πλέον το σκηνικό μεταβάλλεται ριζικά. Σύμφωνα με δημοσιεύσεις στο arXiv, δύο ανεξάρτητες ερευνητικές ομάδες, από την Ευρώπη (TU Wien) και την Κίνα (Tsinghua University), ολοκλήρωσαν την κατασκευή και την πρώτη επιτυχημένη λειτουργία ενός πυρηνικού ρολογιού, ανοίγοντας νέους δρόμους στην κβαντική μηχανική.

Τι είναι το πυρηνικό ρολόι και πώς λειτουργεί;

Το πυρηνικό ρολόι χρησιμοποιεί τις ενεργειακές μεταβάσεις του ατομικού πυρήνα του ισοτόπου Θόριο-229 για τη μέτρηση του χρόνου. Ένα λέιζερ διεγείρει τον πυρήνα που βρίσκεται εγκλωβισμένος σε κρύσταλλο φθοριούχου ασβεστίου, προσφέροντας πρωτοφανή σταθερότητα και πλήρη αντοχή σε εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, χωρίς να απαιτούνται περίπλοκοι θάλαμοι κενού.

Η λογική πίσω από κάθε ρολόι είναι η καταγραφή μιας επαναλαμβανόμενης, σταθερής κίνησης. Στα παραδοσιακά εκκρεμή, έχουμε την αιώρηση, ενώ στα ατομικά ρολόγια, τον ρόλο του εκκρεμούς αναλαμβάνει το ηλεκτρομαγνητικό κύμα ενός λέιζερ, του οποίου η συχνότητα "κλειδώνει" στο ενεργειακό άλμα των ηλεκτρονίων ενός ατόμου. Η ευρωπαϊκή και η κινεζική ομάδα κατάφεραν να κλειδώσουν αυτό το λέιζερ απευθείας στον πυρήνα του ατόμου. Το συγκεκριμένο βήμα, η εφαρμογή του βρόχου ανατροφοδότησης, ήταν ο κρίσιμος τεχνικός παράγοντας που έλειπε από τις προηγούμενες δοκιμές των ετών 2024 και 2025 για να χαρακτηριστεί η διάταξη ως πλήρως λειτουργικό ρολόι, σύμφωνα με τον ερευνητή Lars von der Wense του Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ατομικά και πυρηνικά ρολόγια;

Η κύρια διαφορά εντοπίζεται στο τμήμα του ατόμου που διεγείρεται. Τα ατομικά ρολόγια βασίζονται στα ηλεκτρόνια, τα οποία επηρεάζονται εύκολα από το περιβάλλον απαιτώντας ογκώδεις θαλάμους κενού. Αντίθετα, τα πυρηνικά ρολόγια αξιοποιούν τον πυρήνα, ο οποίος είναι 10.000 φορές μικρότερος, καθιστώντας τον εξοπλισμό απόλυτα συμπαγή και πλήρως απομονωμένο από εξωτερικές διακυμάνσεις.

Η μείωση της κλίμακας μεγέθους έχει άμεσο αντίκτυπο στην ευαισθησία. Τα ηλεκτρόνια των ατομικών ρολογιών συγκρατούνται μέσω ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα τυχόν εξωτερικά ηλεκτρικά ή μαγνητικά πεδία να ενδέχεται να αλλοιώσουν τον ρυθμό του "τικ-τακ". Τα πρωτόνια και τα νετρόνια στον πυρήνα, ωστόσο, συνδέονται μέσω της ισχυρής πυρηνικής δύναμης που λειτουργεί ως ασπίδα, εμποδίζοντας την παρεμβολή εξωτερικών παραγόντων. Ως αποτέλεσμα, ολόκληρος ο μηχανισμός του ρολογιού μπορεί να κατασκευαστεί σε μορφή στερεάς κατάστασης. Αυτή η διαπίστωση μεταφράζεται στην ικανότητα κατασκευής φορητών, εξαιρετικά ανθεκτικών συσκευών ακριβείας.

Πώς το Θόριο-229 βοηθά στην αναζήτηση Σκοτεινής Ύλης;

Ο πυρήνας του Θορίου-229 επιτρέπει την εξέταση των θεμελιωδών σταθερών του σύμπαντος. Η διαρκής σύγκριση της συχνότητας λειτουργίας ενός πυρηνικού με ένα παραδοσιακό ατομικό ρολόι μπορεί να αποκαλύψει ανεπαίσθητες χρονικές διακυμάνσεις, οι οποίες θεωρούνται το βασικό κλειδί για τον εντοπισμό πιθανών αλληλεπιδράσεων με την αόρατη υπερελαφριά Σκοτεινή Ύλη.

Η ομάδα της Βιέννης χρησιμοποίησε ήδη τη νέα της διάταξη για να ελέγξει τα όρια της φυσικής. Αν και δε βρέθηκαν απτές αποδείξεις ύπαρξης Σκοτεινής Ύλης στην πρώτη πειραματική φάση, η ευαισθησία του πυρηνικού ρολογιού στη μέτρηση εξωτικών παραμέτρων της φυσικής έφτασε ή και ξεπέρασε τις δυνατότητες των κορυφαίων ατομικών ρολογιών. Σύμφωνα με τον θεωρητικό φυσικό Victor Flambaum του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, βρισκόμαστε μόνο στην αρχή ενός "αγώνα δρόμου" για την κατασκευή υπερ-ακριβών πυρηνικών χρονομέτρων, με την τεχνολογία κρυστάλλων και λέιζερ να προχωρά με ραγδαίους ρυθμούς. Ο Ekkehard Peik του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας του Braunschweig, ένας από τους πρώτους επιστήμονες που πρότειναν την ιδέα του πυρηνικού ρολογιού το 2003, δηλώνει πεπεισμένος πως οι εφαρμογές που προκύπτουν για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα μόλις ξεκίνησαν να διαφαίνονται.