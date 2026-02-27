JWST: Η πρώτη 3D χαρτογράφηση της ιονόσφαιρας του Ουρανού αποκαλύπτει νέα δεδομένα

Σύνοψη

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST) ολοκλήρωσε την πρώτη τρισδιάστατη χαρτογράφηση της ιονόσφαιρας του Ουρανού, καταγράφοντας δεδομένα για σχεδόν μια πλήρη περιστροφή του πλανήτη.

Οι μετρήσεις αποκαλύπτουν ότι οι θερμοκρασίες στην ανώτερη ατμόσφαιρα κορυφώνονται στα 3.000 έως 4.000 χιλιόμετρα υψόμετρο, ενώ η μέγιστη πυκνότητα των ιόντων εντοπίζεται στα 1.000 χιλιόμετρα.

Εντοπίστηκαν δύο εξαιρετικά φωτεινές ζώνες σέλαος, οι οποίες διαμορφώνονται από το έντονα κεκλιμένο (κατά 60 μοίρες) και έκκεντρο μαγνητικό πεδίο του πλανήτη.

Τα νέα δεδομένα επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη τάση ψύξης του Ουρανού, παρέχοντας κρίσιμα στοιχεία για τη μελέτη αντίστοιχων εξωπλανητών.

Η κατανόηση των πλανητών του Ηλιακού μας Συστήματος αναβαθμίζεται σημαντικά χάρη στις ασύγκριτες δυνατότητες του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb (JWST). Για πρώτη φορά στα χρονικά της αστροφυσικής, μια διεθνής ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής την Paola I. Tiranti από το Πανεπιστήμιο Northumbria, κατάφερε να χαρτογραφήσει σε τρεις διαστάσεις την κάθετη δομή της ιονόσφαιρας του Ουρανού.

Η σχετική μελέτη προσφέρει δεδομένα υψηλής ακρίβειας για ένα πλανητικό σώμα που παρέμενε σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο από την εποχή της διέλευσης του Voyager 2 το 1986.

Τι ακριβώς ανακάλυψε το JWST στην ατμόσφαιρα του Ουρανού;

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb χαρτογράφησε για πρώτη φορά την κάθετη δομή της ιονόσφαιρας του Ουρανού σε 3D. Οι μετρήσεις του οργάνου NIRSpec έδειξαν ότι οι θερμοκρασίες κορυφώνονται στους 490 βαθμούς Kelvin σε υψόμετρο 3.000-4.000 χιλιομέτρων, ενώ η πυκνότητα των ιόντων H3+ μεγιστοποιείται στα 1.000 χιλιόμετρα, αποκαλύπτοντας την πολύπλοκη θερμική ισορροπία του πλανήτη.

Η ομάδα παρατήρησε τον Ουρανό για 15,4 ώρες, καλύπτοντας σχεδόν πλήρως την περιστροφή του πλανήτη (η οποία διαρκεί 17,2 ώρες). Χρησιμοποιώντας τον φασματογράφο NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) του JWST, οι ερευνητές εστίασαν στην καταγραφή των εκπομπών των ιόντων H3+. Τα συγκεκριμένα ιόντα δημιουργούνται όταν η ηλιακή ακτινοβολία και τα ενεργητικά σωματίδια αλληλεπιδρούν με το υδρογόνο στην ατμόσφαιρα του πλανήτη.

Κύρια σημεία μετρήσεων

Μέγιστη Θερμοκρασία: Καταγράφηκαν μέγιστες τιμές 490±4 Kelvin σε γεωγραφικά μήκη γύρω στις 115°W, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Καταγράφηκαν μέγιστες τιμές 490±4 Kelvin σε γεωγραφικά μήκη γύρω στις 115°W, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Μέγιστη Πυκνότητα Ιόντων: Εντοπίζεται στα 1.000 χιλιόμετρα πάνω από τις κορυφές των νεφών (με τιμές περίπου 4,45 × 10^10 m⁻³), νούμερο χαμηλότερο από αυτό που προέβλεπαν τα παλαιότερα μονοδιάστατα (1-D) μοντέλα.

Εντοπίζεται στα 1.000 χιλιόμετρα πάνω από τις κορυφές των νεφών (με τιμές περίπου 4,45 × 10^10 m⁻³), νούμερο χαμηλότερο από αυτό που προέβλεπαν τα παλαιότερα μονοδιάστατα (1-D) μοντέλα. Αξιοπιστία Δεδομένων: Το περιθώριο σφάλματος παραμένει κάτω από το 10% για μετρήσεις έως και τα 5.025 χιλιόμετρα υψόμετρο.

Το ασυνήθιστο μαγνητικό πεδίο και η συμπεριφορά του σέλαος

Ο Ουρανός διαθέτει ένα εξαιρετικά ασύμμετρο μαγνητικό πεδίο, κεκλιμένο κατά σχεδόν 60 μοίρες ως προς τον άξονα περιστροφής του. Αυτή η ιδιομορφία προκαλεί την εμφάνιση σέλαος σε απρόβλεπτες τοποθεσίες, δημιουργώντας δύο φωτεινές ζώνες εκπομπής και μια διακριτή "σκοτεινή περιοχή" χαμηλής πυκνότητας, η οποία καταγράφηκε με ακρίβεια από το JWST.

Το σέλας σχηματίζεται όταν φορτισμένα σωματίδια παγιδεύονται στις μαγνητικές γραμμές και συγκρούονται με τα μόρια της ατμόσφαιρας. Στη Γη και στον Δία, τα σέλαα συγκεντρώνονται στους μαγνητικούς πόλους, οι οποίοι βρίσκονται σχετικά κοντά στους γεωγραφικούς. Στον Ουρανό, ο άξονας του μαγνητικού πεδίου δεν διέρχεται καν από το κέντρο του πλανήτη.

Οι χάρτες του JWST αποκάλυψαν δύο εξαιρετικά φωτεινές περιοχές στα γεωγραφικά μήκη 50°–110°W και 220°–290°W. Επιπλέον, εντοπίστηκε μια σαφής ζώνη μειωμένης εκπομπής (dark region) μεταξύ 190°–240°W, η οποία ενδέχεται να αντικατοπτρίζει επιρροές από τη μαγνητική τοπολογία του πλανήτη, ανακαλώντας αντίστοιχες ιονοσφαιρικές "σκοτεινές ζώνες" που έχουν παρατηρηθεί στον Δία.

Επιβεβαίωση της σταδιακής ψύξης

Εκτός από τη χαρτογράφηση, τα δεδομένα του 2026 προσφέρουν κρίσιμες πληροφορίες για το ισοζύγιο ενέργειας του Ουρανού. Η μέση θερμοκρασία της ιονόσφαιρας καταγράφηκε στα 426 ± 2 Kelvin. Η συγκεκριμένη μέτρηση επιβεβαιώνει οριστικά μια μακροπρόθεσμη τάση ψύξης που έχει παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες. Σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα, ο οποίος εκπέμπει περισσότερη θερμότητα στο Διάστημα από όση λαμβάνει από τον Ήλιο, ο Ουρανός φαίνεται να έχει έναν "αδρανή" πυρήνα που δεν απελευθερώνει σημαντικά ποσά εσωτερικής θερμότητας, με την ατμόσφαιρά του να ψύχεται σταθερά.

Οι πληροφορίες αυτές ξεπερνούν τα όρια του Ηλιακού μας Συστήματος. Στον γαλαξία μας, οι γίγαντες πάγου (όπως ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας) αποτελούν τον πιο κοινό τύπο εξωπλανητών. Η ακριβής κατανόηση της θερμικής εξέλιξης και της ιονόσφαιρας του Ουρανού παρέχει τα απαραίτητα δομικά στοιχεία στους αστροφυσικούς για να ερμηνεύσουν τα δεδομένα από μακρινούς, παρόμοιους κόσμους.

Με τη ματιά του Techgear

Η ικανότητα του JWST να εξάγει δεδομένα με ακρίβεια χιλιομέτρου από έναν πλανήτη που απέχει σχεδόν 3 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα αποτελεί έναν θρίαμβο της οπτικής μηχανικής. Ωστόσο, η πραγματική αξία αυτών των ερευνών βρίσκεται στην ανοιχτή διάθεσή τους.

Η κατανόηση του πολύπλοκου μαγνητικού πεδίου του Ουρανού δεν είναι απλώς θεωρητική φυσική, αλλά αποτελεί τη βάση δοκιμών για τα μοντέλα μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούνται σήμερα στον σχεδιασμό των μελλοντικών ευρωπαϊκών διαστημικών αποστολών (όπως η πιθανή μελλοντική αποστολή Uranus Orbiter and Probe).