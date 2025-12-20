Κασμίρ από πούπουλα κοτόπουλου; Κι όμως, η Everbloom τα κατάφερε χάριν στην AI!

Φανταστείτε ένα πολυτελές πουλόβερ που στην αφή θυμίζει το πιο απαλό κασμίρ, αλλά η πρώτη ύλη του δεν προέρχεται από κάποιο σπάνιο είδος κατσίκας στα υψίπεδα της Μογγολίας. Αντίθετα, έχει δημιουργηθεί από τα απομεινάρια μιας βιομηχανίας που παράγει εκατομμύρια τόνους αποβλήτων ετησίως: τα πτηνοτροφεία. Αυτό που μέχρι χθες φάνταζε αδύνατο, γίνεται πλέον πραγματικότητα χάρη στην τεχνολογική καινοτομία της Everbloom.

Η startup με έδρα τη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε πρόσφατα μια ανατρεπτική μέθοδο παραγωγής υφασμάτων, η οποία υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας. Χρησιμοποιώντας προηγμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, η Everbloom κατάφερε να ξεκλειδώσει τον κώδικα της κερατίνης – της πρωτεΐνης που βρίσκεται στα πούπουλα, το μαλλί και τα μαλλιά – και να μετατρέψει άχρηστα υποπροϊόντα σε ίνες υψηλής ποιότητας.

Η «μαγική» συνταγή του Braid.AI

Στο επίκεντρο αυτής της καινοτομίας βρίσκεται η πλατφόρμα Braid.AI. Πρόκειται για ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί ως ο «αρχιμάγειρας» της χημείας των υλικών. Αντί η εταιρεία να βασίζεται σε χρονοβόρες μεθόδους δοκιμής και λάθους, το Braid.AI αναλύει χιλιάδες πιθανούς συνδυασμούς χημικών ενώσεων και παραμέτρων επεξεργασίας σε ελάχιστο χρόνο.

Ο στόχος είναι συγκεκριμένος: να εντοπίσει την ακριβή φόρμουλα που θα επιτρέψει στην ανακυκλωμένη κερατίνη να αποκτήσει τις ιδιότητες που επιθυμούν οι σχεδιαστές μόδας. Είτε πρόκειται για την απαλότητα του κασμίρ, την ανθεκτικότητα του πολυεστέρα ή τη θερμική μόνωση του μερινό, το σύστημα προσαρμόζει τη διαδικασία για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Από τα σκουπίδια στην πασαρέλα

Η διαδικασία παραγωγής της Everbloom είναι εντυπωσιακά απλή στη σύλληψή της, αλλά εξαιρετικά εξελιγμένη στην εκτέλεσή της. Η εταιρεία συγκεντρώνει κερατινούχα απόβλητα, όπως πούπουλα κοτόπουλου, ρετάλια από εργοστάσια μαλλιού ή παλιά παπλώματα. Στη συνέχεια, τα υλικά αυτά τεμαχίζονται και υφίστανται ειδική επεξεργασία υγροποίησης.

Σε αυτό το στάδιο, προστίθενται βιοδιασπώμενα πρόσθετα, η σύνθεση των οποίων καθορίζεται από το AI. Το τελικό μείγμα εξωθείται και μετατρέπεται σε μικρούς κόκκους, οι οποίοι μοιάζουν με την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία πλαστικών. Εδώ εντοπίζεται και το μεγάλο επιχειρηματικό πλεονέκτημα της Everbloom: οι κόκκοι αυτοί μπορούν να εισαχθούν απευθείας στα υπάρχοντα μηχανήματα κλωστοϋφαντουργίας.

Οι κατασκευαστές δεν χρειάζεται να επενδύσουν σε νέο, ακριβό εξοπλισμό ή να αλλάξουν τις γραμμές παραγωγής τους. Με απλά λόγια, το υλικό της Everbloom λειτουργεί ως ένα άμεσο υποκατάστατο για τις συνθετικές ίνες όπως ο πολυεστέρας, αλλά με τελείως διαφορετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η οικονομία της βιωσιμότητας

Ο Sim Gulati, συνιδρυτής και CEO της Everbloom, τονίζει συχνά πως «η βιωσιμότητα δεν πρέπει να αποτελεί πολυτέλεια». Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στην πεποίθηση ότι για να υιοθετηθούν μαζικά οι οικολογικές λύσεις, πρέπει να είναι οικονομικά ανταγωνιστικές.

Η χρήση αποβλήτων ως πρώτη ύλη μειώνει δραστικά το κόστος παραγωγής σε σχέση με το παρθένο κασμίρ ή το μαλλί. Παράλληλα, απαλλάσσει τις εταιρείες μόδας από την εξάρτηση τους από τις διακυμάνσεις στην παραγωγή ζωικών ινών, οι οποίες επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες και ασθένειες των ζώων. Επιπλέον, η δυνατότητα αξιοποίησης της υπάρχουσας βιομηχανικής υποδομής αφαιρεί ένα τεράστιο εμπόδιο εισόδου στην αγορά.

Τα οφέλη, ωστόσο, δεν είναι μόνο οικονομικά. Η βιομηχανία της μόδας δέχεται έντονες πιέσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η τεχνολογία της Everbloom προσφέρει μια διέξοδο στο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων των πτηνοτροφείων και των κλωστοϋφαντουργιών, μετατρέποντας τόνους σκουπιδιών σε πολύτιμο πόρο. Αν και η εταιρεία βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία πιστοποίησης για την πλήρη βιοδιασπασιμότητα των ινών της, οι πρώτες ενδείξεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.

Επενδυτικό ενδιαφέρον και προοπτικές

Η καινοτομία της Everbloom δεν πέρασε απαρατήρητη από τους επενδυτικούς κύκλους. Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους άνω των 8 εκατομμυρίων δολαρίων από σημαντικά venture capital funds, όπως η Hoxton Ventures και η SOSV. Η κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση θα επιτρέψει στην εταιρεία να κλιμακώσει την παραγωγή της και να επεκτείνει τις συνεργασίες της με μεγάλους οίκους μόδας και παραγωγούς υφασμάτων.

Η αγορά των πολυτελών υφασμάτων αναζητά διαρκώς νέους τρόπους να παντρέψει την ποιότητα με την ηθική κατανάλωση. Το «κασμίρ» από πούπουλα της Everbloom έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, προσφέροντας μια λύση που ικανοποιεί τόσο την ανάγκη για απαλότητα και ζεστασιά, όσο και την απαίτηση για υπευθυνότητα απέναντι στον πλανήτη.

Καθώς η τεχνολογία ωριμάζει, το όραμα της Everbloom για μια κυκλική οικονομία στη μόδα φαίνεται όλο και πιο εφικτό. Η επιτυχία της θα κριθεί τελικά από την αποδοχή του κοινού και την ικανότητά της να παράγει σε βιομηχανική κλίμακα, αλλά το πρώτο βήμα έχει γίνει. Και είναι βέβαιο πως στο μέλλον, όταν θα αγγίζουμε ένα απαλό ύφασμα, ίσως να μην αναρωτιόμαστε πια από ποιο ζώο προήλθε, αλλά από ποιον αλγόριθμο σχεδιάστηκε.