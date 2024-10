Κι όμως, ο Christopher Lee συμμετέχει σε ταινία The Lord of the Rings 10 χρόνια μετά τον θάνατο του!

Ο θρυλικός Christopher Lee έζησε μια ζωή που ήταν σχεδόν βγαλμένη από τον μύθο. Ήταν φίλος τόσο με τον JRR Tolkien όσο και με τον Ian Fleming και τελικά ενσάρκωσε εμβληματικούς χαρακτήρες από τους αντίστοιχους κόσμους τους. Ο Lee ενσάρκωσε τον σκοτεινό μάγο Saruman τόσο στο The Lord of the Rings όσο και στο The Hobbit και παρά το γεγονός ότι απεβίωσε το 2015, ο ηθοποιός θα υποδυθεί ξανά τον ρόλο του στο επερχόμενο The War of Rohirrim!

Η Philippa Boyens, μακροχρόνια συνεργάτης του Peter Jackson και συν-σεναριογράφος των ταινιών The Lord of the Rings και Hobbit, μίλησε στο TheOneRing.net στο New York Comic Con και επιβεβαίωσε ότι ο Saruman θα κάνει την εμφάνιση του, με τη χαρακτηριστική φωνή και πάλι του Christopher Lee.

Μπήκαμε στις ηχογραφήσεις του, πήγα πίσω και άκουσα τη φωνή του, όχι μόνο να λέει τις ατάκες του, αλλά και να μας μιλάει καθώς τον ηχογραφούσαμε. Βασιστήκαμε στην ερμηνεία του στο The War of Rohirrim σε μια ατάκα από το The Hobbit, η οποία είναι "Χρειάζεστε βοήθεια κυρία μου;", μια εκδοχή αυτής της ατάκας. Μπορούμε να δούμε πόσες λήψεις έκανε γι' αυτήν, μπορούμε να τη αξιοποιήσουμε, μπορούμε να βρούμε μια νέα ανάγνωση γι' αυτήν και να την αλλάξουμε λίγο... αλλά είναι ένα αυθεντικό κομμάτι της ερμηνείας του Christopher Lee.

Η εκλιπούσα σύζυγος του Lee, Gitte, έδωσε την ευλογία της στην ομάδα να συμπεριλάβει παλιές ηχογραφήσεις του ηθοποιού στη νέα ταινία. Ούτε AI, ούτε μιμητές, μόνο η αγνή απειλητική βαρύτονη φωνή του Christopher Lee.

Η anime ταινία The Lord of the Rings: The War of Rohirrim λαμβάνει χώρα πριν από το The Lord of the Rings και το The Hobbit, εστιάζοντας στον Helm Hammerhand, βασιλιά του Rohan, και στο πώς η κόρη του, Héra, τα έβαλε με έναν πανίσχυρο εχθρό.

Το The Lord of the Ring: The War of Rohirrim έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Δεκεμβρίου.