The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, το πρώτο trailer για το animated prequel!

Η Μέση Γη είναι λίγο διαφορετική στο The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Η Warner Bros. Pictures μόλις δημοσίευσε το πρώτο trailer για το animation prequel, το οποίο σκηνοθετεί ο Kenji Kamiyama (Blood: The Last Vampire, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) και διαδραματίζεται 183 χρόνια πριν από την αρχική κινηματογραφική τριλογία. Ο Peter Jackson συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η νέα ταινία «αφηγείται τη μοίρα του οίκου του Helm Hammerhand, του θρυλικού βασιλιά του Rohan».

Μια ξαφνική επίθεση από τον Wulf, έναν έξυπνο και αδίστακτο άρχοντα του Dunlending που αναζητά εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, αναγκάζει τον Helm και τους ανθρώπους του να προβούν σε μια τολμηρή τελευταία αντίσταση στο αρχαίο οχυρό του Hornburg - ένα πανίσχυρο φρούριο που αργότερα θα γίνει γνωστό ως Helm's Deep. Βρισκόμενη σε μια ολοένα και πιο απελπιστική κατάσταση, η Héra, η κόρη του Helm, πρέπει να συγκεντρώσει τη θέληση να ηγηθεί της αντίστασης ενάντια σε έναν θανάσιμο εχθρό που έχει σκοπό την ολοκληρωτική καταστροφή τους.

Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα γνωστό πρόσωπο, με τη Miranda Otto να επαναλαμβάνει το ρόλο της Éowyn, ενώ το υπόλοιπο cast περιλαμβάνει τους Brian Cox ως Rohan, Gaia Wise ως Héra και Luke Pasqualino ως Wulf. Το The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 13 Δεκεμβρίου, κλείνοντας μια κάπως πολυάσχολη χρονιά για το franchise, με τη 2η σεζόν του The Rings of Power να αναμένεται στα τέλη Αυγούστου.