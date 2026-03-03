Κίνα: Έτοιμο το πρώτο eVTOL «ιπτάμενος δίσκος» με ωφέλιμο φορτίο 450kg

Σύνοψη

Παρουσίαση του πρώτου ducted eVTOL (αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης) σχεδιασμού "ιπτάμενου δίσκου" στη Wuhan της Κίνας.

Διαθέτει ωφέλιμο φορτίο 450 κιλών, δυνατότητα μεταφοράς 4 ατόμων και απαιτεί χρόνο απογείωσης μόλις 3 δευτερολέπτων.

Η λειτουργία του βασίζεται σε κλειστούς έλικες (ducted fans) ενσωματωμένους στην άτρακτο, εξασφαλίζοντας χαμηλό θόρυβο και ασφαλή πτήση πολύ κοντά σε κτίρια.

Απαιτεί χώρο ίσο με 4 θέσεις στάθμευσης οχημάτων, με αρχικό στόχο τις εναέριες διασώσεις και τα logistics, και μελλοντική προοπτική ένταξης σε ευρωπαϊκά δίκτυα αστικής κινητικότητας.

Η ανάπτυξη της αστικής εναέριας κινητικότητας (Urban Air Mobility - UAM) περνάει πλέον από το στάδιο του σχεδιασμού στη φάση της πρακτικής εφαρμογής. Τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια επίσημης επαρχιακής συνάντησης στη Wuhan της Κίνας (επαρχία Hubei), παρουσιάστηκε έξω από το Hongshan Auditorium ένα ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL) που διαφέρει ριζικά από τον ανταγωνισμό.

Εγκαταλείποντας τις παραδοσιακές διατάξεις ανοιχτών ελίκων που υιοθετούν δυτικές εταιρείες, η κινεζική ερευνητική ομάδα επέλεξε μια κυκλική, πλήρως κλειστή δομή που οπτικά παραπέμπει σε "ιπτάμενο δίσκο". Το συγκεκριμένο πρωτότυπο δεν αποτελεί απλώς μια σχεδιαστική άσκηση, αλλά το πρώτο ducted eVTOL βάρους ενός τόνου παγκοσμίως, ικανό να υποστηρίξει πραγματικά, βαριά φορτία σε εξαιρετικά πυκνά αστικά περιβάλλοντα.

Τι είναι το νέο κινεζικό eVTOL "ιπτάμενος δίσκος";

Το νέο κινεζικό eVTOL είναι ένα ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης κατηγορίας ενός τόνου. Διαθέτει κλειστούς έλικες (ducted fans) ενσωματωμένους στο εσωτερικό της ατράκτου, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία. Σχεδιασμένο στη Wuhan, έχει ωφέλιμο φορτίο 450 κιλών, μεταφέρει έως 4 επιβάτες και απογειώνεται πλήρως μέσα σε μόλις 3 δευτερόλεπτα.

Η κατασκευή του συγκεκριμένου σκάφους καταδεικνύει μια σαφή στροφή στις προτεραιότητες της αεροναυπηγικής για αστική χρήση. Τα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώθηκαν κατά την πρώτη δημόσια επίδειξη περιλαμβάνουν:

Μέγιστο Ωφέλιμο Φορτίο: 450 κιλά, αριθμός εντυπωσιακός για τις συνολικές διαστάσεις του σκάφους, ικανός να υποστηρίξει 4 ενήλικες επιβάτες ή βαρύ ιατρικό / βιομηχανικό εξοπλισμό.

450 κιλά, αριθμός εντυπωσιακός για τις συνολικές διαστάσεις του σκάφους, ικανός να υποστηρίξει 4 ενήλικες επιβάτες ή βαρύ ιατρικό / βιομηχανικό εξοπλισμό. Χωροταξικές Απαιτήσεις: Για την πλήρη διαδικασία απογείωσης και προσγείωσης απαιτείται καθαρή επιφάνεια που αντιστοιχεί σε μόλις 4 τυπικές θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.

Για την πλήρη διαδικασία απογείωσης και προσγείωσης απαιτείται καθαρή επιφάνεια που αντιστοιχεί σε μόλις 4 τυπικές θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. Ταχύτητα Ανάπτυξης: Η δυνατότητα ανύψωσης και πλήρους σταθεροποίησης (hovering) επιτυγχάνεται σε 3 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση των κινητήρων.

Η δυνατότητα ανύψωσης και πλήρους σταθεροποίησης (hovering) επιτυγχάνεται σε 3 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση των κινητήρων. Σχεδιασμός Ducted Fan: Όλοι οι ρότορες βρίσκονται προστατευμένοι εντός του δακτυλίου της ατράκτου, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο τραυματισμού κατά την προσέγγιση στο έδαφος και μειώνοντας δραστικά το ακουστικό αποτύπωμα.

Η τεχνολογία ducted fan και οι προκλήσεις της μπαταρίας

Η επιλογή του σχεδιασμού "ιπτάμενου δίσκου" δεν εξυπηρετεί αισθητικούς σκοπούς, αλλά λύνει συγκεκριμένα προβλήματα της φυσικής των πτήσεων σε χαμηλό υψόμετρο. Αναλύοντας την αρχιτεκτονική του σκάφους, παρατηρούμε πως οι κλειστοί αγωγοί (ducts) αυξάνουν την ώση (thrust) που παράγουν οι έλικες σε χαμηλές ταχύτητες και κατά τη διάρκεια της αιώρησης (hovering), περιορίζοντας τη διαρροή αέρα από τα άκρα των πτερυγίων. Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό επιτρέπει στο όχημα να πετάει με ασφάλεια "κολλητά" σε πολυκατοικίες ή ελάχιστα μέτρα πάνω από το έδαφος, χωρίς η ροή του αέρα να αποσταθεροποιείται από τις αναταράξεις που δημιουργούν οι κάθετες επιφάνειες των κτιρίων.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη μηχανική προσέγγιση φέρει υποκειμενικές δυσκολίες στην πραγματική χρήση. Η αιώρηση ενός σκάφους βάρους άνω του ενός τόνου με φορτίο 450 κιλών απαιτεί κολοσσιαία κατανάλωση ενέργειας. Παρότι η απουσία εκτεθειμένων ελίκων μειώνει τον θόρυβο που χαρακτηρίζει τα drones, ο όγκος του αέρα που συμπιέζεται προς τα κάτω είναι τεράστιος. Οποιοσδήποτε βρεθεί κοντά κατά την απογείωση θα αντιμετωπίσει ισχυρά ρεύματα αέρα στο επίπεδο του εδάφους.

Επιπλέον, η αυξημένη οπισθέλκουσα που προκαλεί η κυκλική άτρακτος κατά την οριζόντια πτήση υποδηλώνει ότι οι μπαταρίες υφίστανται ακραία καταπόνηση. Στην πράξη, η θερμική διαχείριση των συστοιχιών μπαταριών μετά από συνεχόμενες πτήσεις παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση για την αξιοπιστία του συστήματος.

Πού θα χρησιμοποιηθεί το νέο όχημα στη Wuhan;

Η κυβέρνηση της επαρχίας Hubei προωθεί επιθετικά την εμπορευματοποίηση της χαμηλής πτήσης. Το eVTOL-δίσκος είναι μόλις ένα από τα εννέα διαφορετικά πρωτότυπα που αναπτύσσονται στην περιοχή, με τέσσερα από αυτά να έχουν ήδη ολοκληρώσει τις δοκιμαστικές πτήσεις τους. Η εταιρεία κατασκευής δεν στοχεύει άμεσα στη μεταφορά επιβατών ως αεροταξί.

Οι πρώτες πτήσεις, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης τύπου (Type Certification) από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC), θα αφορούν αποκλειστικά logistics και εναέριες αποστολές διάσωσης. Η δυνατότητα του σκάφους να κατέρχεται με ακρίβεια εκατοστών σε στενά σοκάκια ή να παραμένει σταθερό δίπλα σε φλεγόμενα κτίρια παρέχει άμεσα πλεονεκτήματα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το επόμενο βήμα, το οποίο προγραμματίζεται για τα τέλη της δεκαετίας, περιλαμβάνει τη χρήση του οχήματος για τουρισμό χαμηλού υψομέτρου και, τελικά, για καθημερινή αστική μετακίνηση.

Πότε θα δούμε αντίστοιχα eVTOL στην Ελλάδα και την Ευρώπη;

Η έλευση των κινεζικών eVTOL στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά εξαρτάται από τις αυστηρές πιστοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). Ενώ η Κίνα στοχεύει στη μαζική παραγωγή εντός του 2026, η εμπορική διαθεσιμότητα στην Ευρώπη για logistics δεν αναμένεται πριν την περίοδο 2028-2029, απαιτώντας νέες υποδομές σε επίπεδο αδειοδοτήσεων και ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα, ένα αεροσκάφος με αυτά τα χαρακτηριστικά προσφέρει άμεσες λύσεις σε χρόνια προβλήματα υποδομών. Με απαιτούμενο χώρο προσγείωσης μόλις 4 θέσεων στάθμευσης, τα οχήματα αυτά μπορούν να επιχειρούν από τις ταράτσες των μεγάλων νοσοκομείων της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης για την άμεση μεταφορά μοσχευμάτων και ιατρικού εξοπλισμού, παρακάμπτοντας το κυκλοφοριακό χάος.

Παράλληλα, το ωφέλιμο φορτίο των 450 κιλών καθιστά το σύστημα ιδανικό για τοπικές εφοδιαστικές αλυσίδες (logistics) στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου, όπου η μεταφορά φαρμάκων ή εξαρτημάτων σε απομακρυσμένα νησιά κατά τους χειμερινούς μήνες καθυστερεί λόγω των καιρικών συνθηκών που κρατούν δεμένα τα πλοία.

Το κόστος απόκτησης και συντήρησης ενός τέτοιου ηλεκτρικού στόλου εκτιμάται ότι θα είναι υποπολλαπλάσιο σε σχέση με τα παραδοσιακά ελικόπτερα, ανοίγοντας το δρόμο για τη δραστηριοποίηση ιδιωτικών εταιρειών courier και logistics στον ελληνικό εναέριο χώρο της χαμηλής κλίμακας.

Με τη ματιά του Techgear

Η επίδειξη του ducted eVTOL στη Wuhan αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη ότι η αεροναυπηγική βιομηχανία της Κίνας προχωρά σε διαφοροποίηση του σχεδιασμού με γνώμονα την πρακτικότητα στα αστικά κέντρα, ξεφεύγοντας από την αντιγραφή δυτικών προτύπων ανοιχτών ρότορων.

Ο σχεδιασμός κλειστών ελίκων είναι καταφανώς ανώτερος σε θέματα ασφάλειας πολιτών και ηχορύπανσης. Η αληθινή δοκιμασία για το συγκεκριμένο όχημα, όμως, θα δοθεί στα νούμερα της αυτονομίας: η φυσική επιβάλλει πως η συνεχής ανύψωση 1.5 τόνου (μικτό βάρος) με αυτή τη διάταξη καταναλώνει τις μπαταρίες με εξουθενωτικούς ρυθμούς.

Εάν οι Κινέζοι μηχανικοί έχουν λύσει το ζήτημα της ενεργειακής πυκνότητας για να εξασφαλίσουν έστω 30 λεπτά πτήσης με πλήρες φορτίο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεχνολογία που θα αναδιαμορφώσει ταχύτατα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις εμπορευματικές μεταφορές και τη διάσωση στα μεγάλα αστικά κέντρα.