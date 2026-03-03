Επίσημη συνεργασία Motorola και GrapheneOS για απόλυτη ασφάλεια

Σύνοψη

Στρατηγική και μακροπρόθεσμη συνεργασία της Motorola με το GrapheneOS Foundation για την ανάπτυξη μελλοντικών smartphones με προεγκατεστημένο το εξαιρετικά ασφαλές λειτουργικό σύστημα.

Τερματίζεται η πολυετής αποκλειστικότητα υποστήριξης του GrapheneOS, το οποίο μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμο μόνο για τις συσκευές Google Pixel.

Τα πρώτα αποκλειστικά μοντέλα της Motorola αναμένονται το 2027, ενώ στοιχεία και λειτουργίες του GrapheneOS θα ενσωματωθούν σταδιακά στο λογισμικό των υφιστάμενων συσκευών.

Ανακοίνωση του Moto Analytics, μιας νέας enterprise-grade πλατφόρμας τηλεμετρίας που παρέχει δεδομένα πραγματικού χρόνου στους IT administrators (υγεία μπαταρίας, σταθερότητα εφαρμογών, συνδεσιμότητα).

Νέα λειτουργία Private Image Data στο περιβάλλον του Moto Secure, η οποία αφαιρεί αυτόματα ευαίσθητα μεταδεδομένα (EXIF) από τις φωτογραφίες πριν τον διαμοιρασμό τους.

Στο πλαίσιο του Mobile World Congress (MWC) 2026 στη Βαρκελώνη, η Motorola προχώρησε σε μια στρατηγική ανακοίνωση που επαναπροσδιορίζει τον τομέα της ασφάλειας στις φορητές συσκευές.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας με το GrapheneOS Foundation, την οργάνωση πίσω από το πλέον ασφαλές και προσανατολισμένο στην ιδιωτικότητα λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Android.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη πλαισιώνεται από την παρουσίαση δύο νέων εργαλείων αποκλειστικά για εταιρικούς πελάτες (B2B): της πλατφόρμας τηλεμετρίας Moto Analytics και της λειτουργίας Private Image Data, η οποία ενσωματώνεται στο οικοσύστημα Moto Secure.

Τι σημαίνει πρακτικά η συνεργασία Motorola και GrapheneOS;

Η συνεργασία της Motorola με το GrapheneOS Foundation φέρνει το πιο ασφαλές, privacy-focused λειτουργικό σύστημα σε μελλοντικές συσκευές της εταιρείας, τερματίζοντας την αποκλειστικότητα των Google Pixel. Παράλληλα, βασικές τεχνολογίες του GrapheneOS θα ενσωματωθούν στο υπάρχον οικοσύστημα ThinkShield της Lenovo, ενισχύοντας άμεσα την προστασία δεδομένων τόσο σε εταιρικό όσο και σε καταναλωτικό επίπεδο.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος αυτής της συμφωνίας, απαιτείται μια αναδρομή στη φύση του GrapheneOS. Πρόκειται για ένα open-source λειτουργικό σύστημα, χτισμένο πάνω στον πυρήνα του Android Open Source Project (AOSP). Διαφέρει ριζικά από τις παραδοσιακές εκδόσεις του Android καθώς καταργεί πλήρως τις προεγκατεστημένες υπηρεσίες της Google (Google Mobile Services - GMS) και ενσωματώνει βαθιές δομικές αλλαγές. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν δραστικά αυστηρότερα sandboxes για τις εφαρμογές, προστασία μνήμης, ισχυρότερες μεθόδους τυχαιοποίησης (ASLR) για την αποτροπή exploits και ένα ενισχυμένο μοντέλο αδειοδότησης που περιορίζει τη φυσική και δικτυακή πρόσβαση στους αισθητήρες.

Μέχρι σήμερα, η χρήση του GrapheneOS προϋπέθετε την αγορά μιας συσκευής Google Pixel —λόγω της υποστήριξης προηγμένων hardware χαρακτηριστικών ασφαλείας όπως το τσιπ Titan M— και τη χειροκίνητη εγκατάσταση του λογισμικού μέσω ξεκλειδώματος του bootloader. Η Motorola γίνεται ο πρώτος κατασκευαστής παγκοσμίως που συνάπτει επίσημη συνεργασία για την κατασκευή hardware ειδικά σχεδιασμένου (engineered) ώστε να πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές του GrapheneOS.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των προγραμματιστών του ιδρύματος, οι πρώτες πλήρως συμβατές συσκευές της Motorola αναμένονται το 2027 και θα ανήκουν στην premium κατηγορία, καθώς οι τρέχουσες πλακέτες δεν υποστηρίζουν στο 100% τις απαιτήσεις hardware memory tagging του λειτουργικού.

Ωστόσο, η Motorola διευκρίνισε ότι η συνεργασία δεν αφορά απλώς την προεγκατάσταση του GrapheneOS σε ένα μελλοντικό smartphone. Προβλέπεται κοινή έρευνα και ανάπτυξη (R&D) για την ενίσχυση του υπάρχοντος Android της εταιρείας με τεχνικές και λειτουργίες του GrapheneOS στους αμέσως επόμενους μήνες.

Moto Analytics: Τηλεμετρία υψηλής ακρίβειας για IT Administrators

Πέραν της συνεργασίας με το GrapheneOS, η Motorola εστίασε τις ανακοινώσεις της στο MWC 2026 στη βελτίωση της εμπειρίας διαχείρισης εταιρικών στόλων. Η παρουσίαση του Moto Analytics έρχεται να καλύψει τα τεχνικά κενά των παραδοσιακών εργαλείων Enterprise Mobility Management (EMM). Ενώ τα τυπικά EMM περιορίζονται κυρίως στον έλεγχο πρόσβασης, στην επιβολή πολιτικών ασφαλείας και στο απομακρυσμένο κλείδωμα των συσκευών, το Moto Analytics εμβαθύνει στην παροχή επιχειρησιακών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει στους διαχειριστές πληροφοριακών συστημάτων (IT administrators) να παρακολουθούν κρίσιμες μετρικές για την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού. Αυτές περιλαμβάνουν την υγεία και τους κύκλους φόρτισης των μπαταριών, τη σταθερότητα των εγκατεστημένων εφαρμογών, τη χρήση μνήμης και την ποιότητα συνδεσιμότητας στα δίκτυα Wi-Fi και 5G. Αντί να αναμένουν την αναφορά ενός προβλήματος από τον εργαζόμενο, οι τεχνικοί μπορούν να αντικαταστήσουν εγκαίρως μια μπαταρία που παρουσιάζει σημάδια κόπωσης ή να επιλύσουν μια διένεξη λογισμικού πριν αυτή επηρεάσει την παραγωγικότητα. Το Moto Analytics ενσωματώνεται στο οικοσύστημα ασφαλείας ThinkShield, εξασφαλίζοντας κρυπτογραφημένη συλλογή της τηλεμετρίας.

Private Image Data: Προστασία ευαίσθητων δεδομένων στις φωτογραφίες

Η τρίτη βασική ανακοίνωση της Motorola αφορά μια νέα προσθήκη στην εφαρμογή Moto Secure, η οποία απευθύνεται εξίσου σε B2B πελάτες και τελικούς καταναλωτές. Η λειτουργία Private Image Data σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τον αόρατο κίνδυνο των μεταδεδομένων (EXIF data) που συνοδεύουν κάθε ψηφιακή λήψη.

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, η κάμερα αποθηκεύει στο αρχείο πληροφορίες όπως οι ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες (GPS location), η ημερομηνία και ώρα, καθώς και στοιχεία για το μοντέλο της συσκευής.

Όταν αυτή η φωτογραφία κοινοποιείται μέσω email ή εφαρμογών χωρίς συμπίεση, τα μεταδεδομένα μεταφέρονται αυτούσια, εγείροντας σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας για εταιρικά στελέχη ή δημοσιογράφους. Το εργαλείο Private Image Data αφαιρεί αυτόματα όλες αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες στο παρασκήνιο πριν την κοινοποίηση της εικόνας. Ο χρήστης αποκτά διαφανή έλεγχο των δεδομένων που διαμοιράζεται, αποτρέποντας τη διαρροή της φυσικής του τοποθεσίας.

Με τη ματιά του Techgear

Η απόφαση της Motorola να προσεγγίσει επίσημα το GrapheneOS Foundation συνιστά την πιο ουσιαστική εξέλιξη στην ασφάλεια του οικοσυστήματος Android τα τελευταία έτη. Η αποδέσμευση του συγκεκριμένου λειτουργικού από το hardware της Google και η υποστήριξή του από έναν κατασκευαστή με το βεληνεκές της Lenovo, νομιμοποιεί πλήρως την ανάγκη για απόλυτη ιδιωτικότητα.

Μέχρι πρότινος, η προστασία δεδομένων σε αυτό το επίπεδο σήμαινε ατελείωτες ώρες δοκιμών με custom ROMs, ανεπίσημο λογισμικό και συχνά, απώλεια βασικών λειτουργιών κλήσης ή τραπεζικών εφαρμογών λόγω ανοιχτού bootloader. Το γεγονός ότι κομμάτια του κώδικα του GrapheneOS θα βρουν τον δρόμο τους και στα συμβατικά smartphones της Motorola, αποτελεί τεράστια προστιθέμενη αξία.

Για την ελληνική αγορά, η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο. Η Motorola διατηρεί ισχυρό δίκτυο διανομής στην Ελλάδα. Σε επίπεδο B2B, οι εγχώριες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε hardware στρατιωτικών προδιαγραφών ασφαλείας, πλήρως καλυμμένο από τοπική εγγύηση και με απρόσκοπτη λειτουργία στα ελληνικά δίκτυα (VoLTE/VoWiFi, 5G SA).

Ταυτόχρονα, εργαλεία όπως το Moto Analytics αποτελούν ιδανική λύση για τις μεγάλες ελληνικές εταιρείες logistics και λιανικής που διαχειρίζονται εκατοντάδες τερματικά, διευκολύνοντας τον έλεγχο από τα τοπικά τμήματα IT.