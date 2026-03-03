Motorola Razr Fold: Το πρώτο book-style foldable με μπαταρία 6000mAh και πάχος 4.6mm!

Σύνοψη

Το Motorola Razr Fold είναι το πρώτο book-style αναδιπλούμενο smartphone της εταιρείας, σχεδιασμένο για να μεγιστοποιεί την παραγωγικότητα. Διαθέτει εξωτερική οθόνη 6.6 ιντσών και εσωτερική αναδιπλούμενη οθόνη 8.1 ιντσών τεχνολογίας 2K LTPO. Το πάχος του περιορίζεται στα 4.6mm όταν είναι ανοιχτό και στα 9.9mm όταν είναι κλειστό, ενσωματώνοντας γυαλί Corning Gorilla Glass Ceramic 3.

Βασικά Στοιχεία Σχεδιασμού & Οθόνης

Εξωτερική οθόνη: 6.6 ίντσες, ιδανική για καθημερινές εργασίες χωρίς να απαιτείται άνοιγμα της συσκευής.

6.6 ίντσες, ιδανική για καθημερινές εργασίες χωρίς να απαιτείται άνοιγμα της συσκευής. Εσωτερική οθόνη: 8.1 ίντσες, 2K LTPO, σχεδιασμένη για multitasking και χρήση της γραφίδας moto pen ultra. Αποτελεί την πιο φωτεινή εσωτερική οθόνη σε foldable της τρέχουσας αγοράς.

8.1 ίντσες, 2K LTPO, σχεδιασμένη για multitasking και χρήση της γραφίδας moto pen ultra. Αποτελεί την πιο φωτεινή εσωτερική οθόνη σε foldable της τρέχουσας αγοράς. Ανθεκτικότητα: Μηχανισμός μεντεσέ από ανοξείδωτο ατσάλι σε σχήμα σταγόνας (teardrop hinge) και εσωτερική πλάκα τιτανίου για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης.

Μηχανισμός μεντεσέ από ανοξείδωτο ατσάλι σε σχήμα σταγόνας (teardrop hinge) και εσωτερική πλάκα τιτανίου για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης. Ήχος: Στερεοφωνικά ηχεία με εξειδικευμένο equalization από την Bose και πλήρη υποστήριξη Dolby Atmos.

Στερεοφωνικά ηχεία με εξειδικευμένο equalization από την Bose και πλήρη υποστήριξη Dolby Atmos. Χρωματικές επιλογές: Pantone Blackened Blue (με υφή diamond piqué), Pantone Lily White (με υφή μεταξιού) και μια ειδική συλλεκτική έκδοση για το FIFA World Cup 26 με επιχρύσωση 24K.

Η Motorola έχει επενδύσει σημαντικά στη μακροζωία της συσκευής. Στις εσωτερικές δοκιμές, το νέο γυαλί Ceramic 3 προσέφερε 75% καλύτερη αντοχή σε πτώσεις σε σύγκριση με συσκευές προηγούμενης γενιάς. Η ενσωμάτωση του Ultra-Thin Glass και του Anti-Shock Film εγγυάται ότι η οθόνη επιστρέφει στην αρχική της μορφή μετά από κάθε δίπλωμα, διατηρώντας μια ομαλή επιφάνεια χωρίς ορατή τσάκιση.

Πώς αποδίδει η κάμερα του Motorola Razr Fold σύμφωνα με το DXOMARK;

Το σύστημα κάμερας του Motorola Razr Fold απέσπασε συνολική βαθμολογία 164 στο DXOMARK, κατακτώντας το Gold Label και την πρώτη θέση παγκοσμίως στα foldables. Εξοπλίζεται με τρεις αισθητήρες 50MP της Sony, περιλαμβάνοντας τηλεφακό περισκοπίου με 3x οπτικό zoom, και προσφέρει εγγραφή βίντεο 8K με τεχνολογία Dolby Vision και πιστοποίηση χρωμάτων Pantone.

Αναλυτικά το σύστημα κάμερας

Κύριος Αισθητήρας (50MP): Ενσωματώνει τον νέο αισθητήρα Sony LYTIA 828, τον μεγαλύτερο της εταιρείας έως σήμερα, βελτιστοποιημένο για εγγραφή κινηματογραφικού βίντεο και λήψεις με υψηλό δυναμικό εύρος.

Ενσωματώνει τον νέο αισθητήρα Sony LYTIA 828, τον μεγαλύτερο της εταιρείας έως σήμερα, βελτιστοποιημένο για εγγραφή κινηματογραφικού βίντεο και λήψεις με υψηλό δυναμικό εύρος. Τηλεφακός Περισκοπίου (50MP): Βασίζεται στον αισθητήρα Sony LYTIA 600. Προσφέρει 3x οπτικό zoom με OIS (Οπτική Σταθεροποίηση Εικόνας) και φτάνει έως 100x μέσω της λειτουργίας Super Zoom Pro που υποστηρίζεται από το moto ai.

Βασίζεται στον αισθητήρα Sony LYTIA 600. Προσφέρει 3x οπτικό zoom με OIS (Οπτική Σταθεροποίηση Εικόνας) και φτάνει έως 100x μέσω της λειτουργίας Super Zoom Pro που υποστηρίζεται από το moto ai. Ultrawide & Macro (50MP): Παρέχει οπτικό πεδίο 122 μοιρών για υπερευρυγώνιες λήψεις και ενσωματώνει τεχνολογία Macro Vision για εστίαση από απόσταση μόλις 3.5 εκατοστών.

Παρέχει οπτικό πεδίο 122 μοιρών για υπερευρυγώνιες λήψεις και ενσωματώνει τεχνολογία Macro Vision για εστίαση από απόσταση μόλις 3.5 εκατοστών. Selfie Κάμερες: Μία εσωτερική κάμερα 32MP και μία εξωτερική 20MP, αμφότερες εξοπλισμένες με τεχνολογία Quad Pixel για αυξημένη ευαισθησία στο φως και λήψη βίντεο 4K.

Σύμφωνα με την έκθεση του DXOMARK, η συσκευή ξεχώρισε για τη ρεαλιστική έκθεση, την εξισορρόπηση των χρωμάτων σε όλες τις συνθήκες φωτισμού, τα χαμηλά επίπεδα θορύβου και την ακρίβεια στους τόνους του δέρματος. Το λογισμικό της κάμερας περιλαμβάνει τη μηχανή επεξεργασίας Photo Enhancement Engine, η οποία βελτιώνει αυτόματα το δυναμικό εύρος και δημιουργεί ρεαλιστικό bokeh, ενώ υποστηρίζεται natively από πλατφόρμες όπως το Instagram (για διατήρηση της ποιότητας Ultra HDR κατά το ανέβασμα).

Τι επεξεργαστή, μπαταρία και AI λειτουργίες ενσωματώνει;

Το Motorola Razr Fold τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Snapdragon 8 Gen 5, συνοδευόμενο από 16GB RAM (με RAM Boost) και αποθηκευτικό χώρο έως 1TB. Η μπαταρία τεχνολογίας πυριτίου-άνθρακα έχει τεράστια χωρητικότητα 6000mAh. Ενσωματώνει επίσης προηγμένες λειτουργίες moto ai για σύνοψη ειδοποιήσεων και ζωντανή μεταγραφή συνομιλιών.

Επιδόσεις και Αυτονομία

Επεξεργαστής & Μνήμη: Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform, 16GB RAM και 1TB αποθηκευτικός χώρος. Η θερμική διαχείριση επιτυγχάνεται μέσω ενός προηγμένου συστήματος υδρόψυξης (liquid-cooling system).

Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform, 16GB RAM και 1TB αποθηκευτικός χώρος. Η θερμική διαχείριση επιτυγχάνεται μέσω ενός προηγμένου συστήματος υδρόψυξης (liquid-cooling system). Μπαταρία: 6000mAh, η μεγαλύτερη στην κατηγορία των αναδιπλούμενων smartphones, επιτρέποντας πολύωρο multitasking και δημιουργία περιεχομένου.

6000mAh, η μεγαλύτερη στην κατηγορία των αναδιπλούμενων smartphones, επιτρέποντας πολύωρο multitasking και δημιουργία περιεχομένου. Φόρτιση: Ενσύρματη φόρτιση 80W TurboPower (παρέχει 12+ ώρες χρήσης με 12 λεπτά στην πρίζα) και ασύρματη φόρτιση 50W TurboPower.

Ενσύρματη φόρτιση 80W TurboPower (παρέχει 12+ ώρες χρήσης με 12 λεπτά στην πρίζα) και ασύρματη φόρτιση 50W TurboPower. Λογισμικό: Η εταιρεία δεσμεύεται για υποστήριξη με 7 χρόνια αναβαθμίσεων Android OS και ενημερώσεων ασφαλείας.

Στο επίκεντρο της εμπειρίας χρήσης βρίσκεται η Τεχνητή Νοημοσύνη. Το moto ai φέρνει λειτουργίες όπως το "Catch me up" για άμεσες περιλήψεις ειδοποιήσεων και το "Pay Attention" για καταγραφή και απομαγνητοφώνηση συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στο Microsoft Copilot, το Google Gemini και το Perplexity AI για εξειδικευμένες αναζητήσεις και παραγωγή κειμένου.

Η συσκευή υποστηρίζει πλήρως την moto pen ultra. Η νέα γραφίδα προσφέρει εξαιρετικά χαμηλό latency, αναγνώριση κλίσης, ευαισθησία πίεσης και υποστήριξη hover. Ιδανική για λειτουργίες όπως το "Sketch to Image" και την άμεση επεξεργασία κειμένων ή εγγράφων, η γραφίδα διαθέτει μπαταρία που διαρκεί ολόκληρη την ημέρα και φορτίζει γρήγορα μέσω της ειδικής θήκης της.

Τιμές και διαθεσιμότητα στην Ευρώπη

Το Motorola Razr Fold αναμένεται να κυκλοφορήσει στην ευρωπαϊκή αγορά τους επόμενους μήνες, με την προτεινόμενη λιανική τιμή (MSRP) να ξεκινά από τα 1.999 ευρώ. Το αρχικό ευρωπαϊκό πακέτο αγοράς θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, καθώς θα περιλαμβάνει τη γραφίδα moto pen ultra, δίνοντας έμφαση στην παραγωγικότητα out-of-the-box.

Η άποψη του Techgear

Η είσοδος της Motorola στην κατηγορία των book-style foldables γίνεται με τον πλέον επιθετικό τεχνολογικά τρόπο, χτυπώντας απευθείας τον ανταγωνισμό στα σημεία που "πονούσαν" παραδοσιακά τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα: την αυτονομία και την κάμερα. Το επίτευγμα της τοποθέτησης μιας μπαταρίας 6000mAh σε ένα σασί πάχους μόλις 4.6mm (ανοιχτό) αποτελεί σημαντικό κατασκευαστικό ορόσημο. Παράλληλα, το κορυφαίο σκορ 164 στο DXOMARK αποδεικνύει ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται πλέον να κάνουν εκπτώσεις στις φωτογραφικές επιδόσεις όταν επιλέγουν foldable.