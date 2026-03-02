Σύνοψη

Οθόνη: 6.8 ιντσών Extreme AMOLED με 1.5K Super HD ανάλυση, 144Hz ρυθμό ανανέωσης, μέγιστη φωτεινότητα 5.200 nits και πιστοποίηση Pantone Validated Color (το πρώτο smartphone με 144Hz quad-curved panel).

Σχεδιασμός & Κατασκευή: Quad-curve σχεδιασμός με φινιρίσματα εμπνευσμένα από νάιλον και λινό, λεπτό προφίλ, προστασία Corning Gorilla Glass 7i, πιστοποιήσεις IP68/IP69 και στρατιωτικό πρότυπο MIL-STD-810H.

Επεξεργαστής: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Κάμερες: Πρώτο smartphone παγκοσμίως με κύριο αισθητήρα 50MP Sony LYTIA 710 (OIS). Συνοδεύεται από υπερευρυγώνιο φακό 13MP (122°) με δυνατότητα Macro και εμπρόσθια κάμερα 32MP (εγγραφή 4K).

Λογισμικό & AI: Moto AI με Photo Enhancement Engine, on-device παραγωγή περιεχομένου (Image Studio, Playlist Studio) και real-time υποστήριξη (Next Move).

Μπαταρία: 5.200mAh με αυτονομία έως 39 ώρες, υποστήριξη ταχείας φόρτισης 68W TurboPower και δυνατότητα power sharing.

Ήχος: Διπλά στερεοφωνικά ηχεία, Dolby Atmos και υποστήριξη Hi-Res Audio.

Διπλά στερεοφωνικά ηχεία, Dolby Atmos και υποστήριξη Hi-Res Audio. Διαθεσιμότητα: Θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική).

Η Motorola προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση του νέου της smartphone, του Motorola Edge 70 Fusion. Η συσκευή έρχεται να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, εστιάζοντας στον συνδυασμό προηγμένου σχεδιασμού, καινοτόμων υλικών κατασκευής, αναβαθμισμένων δυνατοτήτων φωτογράφισης και εκτεταμένης ενσωμάτωσης τεχνητής νοημοσύνης. Βασικός στόχος του νέου μοντέλου είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης, premium εμπειρίας χρήσης, χωρίς εκπτώσεις στον τομέα της ανθεκτικότητας.

Σχεδιασμός Quad-Curve και κορυφαία ανθεκτικότητα

Το Motorola Edge 70 Fusion υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία "quad-curve", όπου το μπροστινό κρύσταλλο καμπυλώνει ομαλά και ενώνεται με το πίσω μέρος της συσκευής, εξαλείφοντας τις αιχμηρές γωνίες και προσφέροντας ένα πιο εργονομικό κράτημα. Η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα υλικά κατασκευής της πλάτης, ενσωματώνοντας premium φινιρίσματα που αντλούν έμπνευση από υφές όπως το νάιλον και το λινό. Αυτή η επιλογή στοχεύει στην αντοχή απέναντι στην καθημερινή φθορά, διατηρώντας παράλληλα μια απαλή αίσθηση στην αφή. Η αισθητική ολοκληρώνεται με επιλεγμένες αποχρώσεις της Pantone και χρωματικές λεπτομέρειες περιμετρικά των φακών της κάμερας.

Παρά το λεπτό και ελαφρύ προφίλ του, το Edge 70 Fusion διαθέτει κορυφαία χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας. Η οθόνη προστατεύεται από το κρύσταλλο Corning Gorilla Glass 7i, ενώ η ίδια η συσκευή φέρει τις αυστηρές πιστοποιήσεις αδιαβροχοποίησης IP68 και IP69, καθώς και το στρατιωτικό πρότυπο αντοχής MIL-STD-810H, εξασφαλίζοντας λειτουργικότητα ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες.

Extreme AMOLED οθόνη 144Hz και ήχος Dolby Atmos

Στον τομέα της απεικόνισης, η Motorola εξοπλίζει το Edge 70 Fusion με μια χορταστική οθόνη 6.8 ιντσών τεχνολογίας Extreme AMOLED. Το panel προσφέρει ανάλυση 1.5K Super HD και ξεχωρίζει ως η πρώτη οθόνη παγκοσμίως με quad-curved σχεδιασμό, ρυθμό ανανέωσης 144Hz και πιστοποίηση Pantone Validated Color, εγγυώμενη κορυφαία χρωματική ακρίβεια.

Με τη μέγιστη φωτεινότητα (peak brightness) να αγγίζει τα 5.200 nits, η αναγνωσιμότητα παραμένει ανεπηρέαστη ακόμα και κάτω από άμεσο, έντονο ηλιακό φως. Η οπτική εμπειρία πλαισιώνεται από διπλά στερεοφωνικά ηχεία με υποστήριξη Dolby Atmos και Hi-Res Audio, αποδίδοντας πλούσιο και καθαρό ήχο για την κατανάλωση πολυμέσων.

Πρεμιέρα για τον αισθητήρα Sony LYTIA 710

Το φωτογραφικό σύστημα του Edge 70 Fusion αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της συσκευής, καθώς ενσωματώνει για πρώτη φορά παγκοσμίως τον νέο αισθητήρα 50MP Sony LYTIA 710. Ο κύριος αυτός αισθητήρας διαθέτει οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS) και συνεργάζεται άμεσα με το Moto AI για την απόδοση φωτογραφιών με υψηλή ευκρίνεια και πλούσια λεπτομέρεια.

Το κεντρικό setup συμπληρώνεται από έναν υπερευρυγώνιο φακό 13MP, ο οποίος προσφέρει πεδίο βολής 122 μοιρών και ενσωματώνει λειτουργία Macro για κοντινές λήψεις. Στην πρόσοψη, η κάμερα των 32MP αναλαμβάνει τις selfies και τις βιντεοκλήσεις, υποστηρίζοντας παράλληλα εγγραφή βίντεο σε ανάλυση 4K. Το λογισμικό της κάμερας ενισχύεται από τη μηχανή Photo Enhancement Engine του Moto AI, προσφέροντας έξυπνες λειτουργίες, όπως το Signature Style, για σταθερά και προσωποποιημένα αισθητικά αποτελέσματα στις λήψεις.

Επιδόσεις, μπαταρία 5.200mAh και λειτουργίες Moto AI

Στο εσωτερικό του Motorola Edge 70 Fusion βρίσκεται η πλατφόρμα Snapdragon 7s Gen 3 της Qualcomm. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής εξασφαλίζει την απαραίτητη ισχύ για την ομαλή πλοήγηση και την ταχύτατη απόκριση των προηγμένων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) που ενσωματώνει η Motorola.

Η μπαταρία της συσκευής διαθέτει χωρητικότητα 5.200mAh, προσφέροντας θεωρητική αυτονομία που αγγίζει τις 39 ώρες μικτής χρήσης. Η αναπλήρωση της ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω της τεχνολογίας ταχείας φόρτισης 68W TurboPower, ικανή να προσφέρει ενέργεια για μια πλήρη ημέρα χρήσης μέσα σε ελάχιστα λεπτά.Παράλληλα, υποστηρίζεται η λειτουργία power sharing, επιτρέποντας τη φόρτιση άλλων συμβατών συσκευών εν κινήσει.

Το ενσωματωμένο Moto AI δεν περιορίζεται μόνο στη φωτογραφία, αλλά προσφέρει υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο, δημιουργία περιεχομένου απευθείας στη συσκευή (on-device) και έξυπνη οργάνωση. Μέσω της λειτουργίας Next Move, το σύστημα αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο της οθόνης και προτείνει άμεσα την επόμενη ενέργεια ή αναζήτηση. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν εξατομικευμένες λίστες αναπαραγωγής με το Playlist Studio ή να παραγάγουν ταπετσαρίες και stickers μέσω του Image Studio. Με εντολές όπως "Catch me up", "Pay attention" και "Remember this", το Edge 70 Fusion μετατρέπεται σε έναν πραγματικό ψηφιακό βοηθό που αυξάνει την παραγωγικότητα.

Το Motorola Edge 70 Fusion θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αγορές της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας-Ειρηνικού, καθώς και στην περιοχή EMEA (που περιλαμβάνει και την Ευρώπη), με τις ακριβείς τιμές και τις ημερομηνίες διάθεσης να αναμένονται από τις κατά τόπους αντιπροσωπείες.

Η άποψη του Techgear

Η έλευση του Motorola Edge 70 Fusion δείχνει μια ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή: η Motorola αποφασίζει να φέρει χαρακτηριστικά της premium κατηγορίας σε πιο προσιτά κλιμάκια, δίνοντας τεράστια έμφαση στο design και την πρακτική ανθεκτικότητα. Η προσθήκη του προτύπου IP69 (που αντέχει σε νερό υπό πίεση και υψηλές θερμοκρασίες) και του MIL-STD-810H σε μια τόσο λεπτή συσκευή, είναι κάτι που σπάνια συναντάμε και λύνει τα χέρια του μέσου χρήστη.

Παράλληλα, η επιλογή του Snapdragon 7s Gen 3 σε συνδυασμό με την μπαταρία των 5.200mAh αναμένεται να προσφέρει εξαιρετική ενεργειακή διαχείριση, ενώ το ντεμπούτο του αισθητήρα Sony LYTIA 710 δημιουργεί υψηλές προσδοκίες για τη νυχτερινή φωτογραφία σε αυτήν την κατηγορία.