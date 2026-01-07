Motorola Razr Fold: Η «απάντηση» στο Samsung Galaxy Z Fold 7 είναι επίσημη και πιο εντυπωσιακή από ποτέ

Η Motorola αποφάσισε να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στην αγορά των αναδιπλούμενων συσκευών. Μετά από χρόνια κυριαρχίας στην κατηγορία των «flip» τηλεφώνων με τη σειρά Razr, η εταιρεία κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, εισερχόμενη δυναμικά στην κατηγορία των «book-style» foldables. Η επίσημη ανακοίνωση του Motorola Razr Fold ήρθε για να επιβεβαιώσει τις φήμες και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον ανταγωνισμό, και συγκεκριμένα στη Samsung και το επερχόμενο Galaxy Z Fold 7.

Αν και η παρουσίαση είχε τον χαρακτήρα μιας «προ-ανακοίνωσης», καθώς πολλές τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν ακόμα στο σκοτάδι, τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα είναι αρκετά για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών.

Σχεδιασμός και οθόνες: Μεγαλύτερο και πιο «χορταστικό»

Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς στο νέο Razr Fold είναι η ξεκάθαρη πρόθεση της Motorola να προσφέρει περισσότερο ωφέλιμο χώρο εργασίας. Η συσκευή εξοπλίζεται με μια κύρια εσωτερική οθόνη 8,1 ιντσών ανάλυσης 2K τεχνολογίας LTPO, ενώ η εξωτερική οθόνη αφής φτάνει τις 6,6 ίντσες.

Συγκριτικά με το Galaxy Z Fold 7, το οποίο διαθέτει πάνελ 8 και 6,5 ιντσών αντίστοιχα, η πρόταση της Motorola προσφέρει ελαφρώς μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής. Μπορεί η διαφορά να ακούγεται μικρή στα χαρτιά, ωστόσο στην καθημερινή χρήση και ειδικά σε συνθήκες multitasking ή κατανάλωσης περιεχομένου, κάθε χιλιοστό μετράει.

Σε επίπεδο αισθητικής, η Motorola φαίνεται να ακολουθεί μια γνώριμη αλλά εκλεπτυσμένη προσέγγιση. Το design θυμίζει αρκετά τον ανταγωνιστή της Samsung, κάτι που δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, καθώς πρόκειται για μια δοκιμασμένη και εργονομική φόρμα. Ωστόσο, η εταιρεία έχει προσθέσει τις δικές της πινελιές. Το Razr Fold θα κυκλοφορήσει σε δύο εντυπωσιακές αποχρώσεις σε συνεργασία με την Pantone: το Blackened Blue και το Lily White. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ανάγλυφη υφή στο πίσω μέρος του μπλε μοντέλου, η οποία προσδίδει έναν αέρα πολυτέλειας και βελτιώνει το κράτημα.

Φωτογραφικές επιδόσεις: Η δύναμη των 50MP

Εκεί που η Motorola φαίνεται να επενδύει σοβαρά είναι το σύστημα των καμερών. Σε αντίθεση με την τακτική της Samsung που φημολογείται ότι θα κυνηγήσει τα 200MP στο Z Fold 7, η Motorola επιλέγει την ισορροπία και τη συνέπεια.

Το Razr Fold διαθέτει ένα σύστημα τριπλής κάμερας στο πίσω μέρος, όπου όλοι οι αισθητήρες είναι στα 50 Megapixel:

Κύρια κάμερα: 50MP με αισθητήρα Sony LYTIA.

50MP με αισθητήρα Sony LYTIA. Υπερ-ευρυγώνιος/Macro: 50MP.

50MP. Τηλεφακός: 50MP με οπτικό ζουμ 3x (periscope).

Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει δύο ακόμη κάμερες για selfies: μία εξωτερική στα 32MP και μία εσωτερική στα 20MP. Στα χαρτιά, το σύνολο αυτό δείχνει εξαιρετικά ικανό και ίσως πιο πρακτικό από τους εντυπωσιασμούς των υπερ-υψηλών αναλύσεων που συχνά δεν μεταφράζονται σε ουσιαστική ποιότητα εικόνας.

Stylus και AI: Εργαλεία παραγωγικότητας

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που ανακοινώθηκαν είναι η υποστήριξη για το Moto Pen Ultra. Η κίνηση αυτή τοποθετεί το Razr Fold απευθείας απέναντι στα επαγγελματικά tablet και τα high-end foldables. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές πως το Galaxy Z Fold 7 ενδέχεται να μην υποστηρίζει stylus (με τη Samsung να το επαναφέρει πιθανότατα στο Z Fold 8), γεγονός που, αν ισχύσει, θα δώσει στη Motorola ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα για τους επαγγελματίες χρήστες.

Επιπρόσθετα, η συσκευή διαθέτει ένα πλαϊνό πλήκτρο που πιθανολογείται ότι θα λειτουργεί ως συντόμευση για εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), ακολουθώντας την τάση της εποχής που θέλει το hardware να προσαρμόζεται στις ανάγκες των generative AI εφαρμογών.

Τα αναπάντητα ερωτήματα και η στρατηγική κυκλοφορίας

Παρά τον ενθουσιασμό, υπάρχουν κρίσιμα κομμάτια του παζλ που λείπουν. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τον επεξεργαστή που θα φοράει το Razr Fold, τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την ταχύτητα φόρτισης, αλλά και τις εκδόσεις μνήμης RAM και αποθηκευτικού χώρου. Η Motorola υποσχέθηκε περισσότερες λεπτομέρειες «τους επόμενους μήνες».

Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και το μεγάλο στοίχημα. Σύμφωνα με φήμες, η τιμή της συσκευής θα κυμαίνεται κοντά στα €1300, μια άκρως ανταγωνιστική τιμή για την κατηγορία. Ωστόσο, ο χρόνος κυκλοφορίας είναι καθοριστικός. Αν το Razr Fold βγει στην αγορά την άνοιξη, θα βρει απέναντί του το τρέχον Galaxy Z Fold 7, το οποίο θα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια και ίσως να κερδίσει σε σημεία. Αν όμως η κυκλοφορία καθυστερήσει μέχρι τον Ιούλιο, θα κληθεί να αντιμετωπίσει το Galaxy Z Fold 8, το οποίο αναμένεται να είναι ένα «θηρίο» τεχνικών προδιαγραφών.