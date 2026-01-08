Qira: Η AI πλατφόρμα των Lenovo - Motorola που ακολουθεί τον χρήστη παντού

Η CES 2026 επιβεβαίωσε αυτό που ψιθυριζόταν εδώ και καιρό στους διαδρόμους της τεχνολογίας: τα μεμονωμένα apps και τα chatbots που ζουν «φυλακισμένα» σε οθόνες αρχίζουν να μοιάζουν ξεπερασμένα. Η Motorola και η Lenovo έκαναν το επόμενο βήμα, παρουσιάζοντας την Qira, μια νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τις συσκευές μας. Δεν πρόκειται απλώς για έναν ακόμη ψηφιακό βοηθό, αλλά για μια «Προσωπική Περιρρέουσα Νοημοσύνη» (Personal Ambient Intelligence) που λειτουργεί σε επίπεδο συστήματος και μας ακολουθεί παντού.

Πέρα από τα Chatbots: Μια ολιστική προσέγγιση

Μέχρι σήμερα, η εμπειρία μας με την AI ήταν κατακερματισμένη. Ανοίγουμε μια εφαρμογή για να γράψουμε ένα κείμενο, μια άλλη για να δημιουργήσουμε μια εικόνα και μια τρίτη για να ρωτήσουμε τον καιρό. Η Qira έρχεται να καταργήσει αυτά τα στεγανά. Σύμφωνα με την παρουσίαση των δύο εταιρειών, το νέο σύστημα δεν ζει μέσα σε ένα app. Αντιθέτως, διαπερνά ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα, δημιουργώντας έναν ενιαίο ιστό νοημοσύνης που συνδέει υπολογιστές, tablets, smartphones και wearables.

Η βασική φιλοσοφία είναι η συνέχεια. Ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει μια εργασία στο laptop της Lenovo και να τη συνεχίσει απρόσκοπτα στο Motorola smartphone του, με την Qira να γνωρίζει ακριβώς το πλαίσιο και το ιστορικό της δραστηριότητας. Η ενεργοποίησή της γίνεται με φυσικό τρόπο: είτε με τη φωνητική εντολή «Hey, Qira», είτε με το πάτημα ενός κουμπιού, είτε απλώς μέσω της παρουσίας του χρήστη, καθώς το σύστημα είναι σχεδιασμένο να είναι «always-on» αλλά και διακριτικό όταν δεν χρειάζεται.

Οι τρεις πυλώνες: Παρουσία, Δράση, Αντίληψη

Η αρχιτεκτονική της Qira στηρίζεται σε τρεις θεμελιώδεις άξονες που την ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό:

Παρουσία (Presence): Η AI αντιλαμβάνεται πού βρίσκεται ο χρήστης και ποια συσκευή χρησιμοποιεί εκείνη τη στιγμή, προσαρμόζοντας την επικοινωνία ανάλογα. Δράση (Action): Δεν περιμένει απλώς εντολές. Μαθαίνει από τις συνήθειες του χρήστη και μπορεί να προτείνει ή να εκτελέσει ενέργειες αυτόνομα, διαχειριζόμενη εργασίες σε πολλαπλές εφαρμογές. Αντίληψη (Perception): Ίσως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό. Η Qira έχει «μάτια και αυτιά», χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που της επιτρέπει ο χρήστης για να χτίσει μια πλήρη εικόνα της ψηφιακής του ζωής.

Ένα κρίσιμο στοιχείο που τόνισε η Lenovo είναι η ιδιωτικότητα. Σε αντίθεση με λύσεις που βασίζονται αποκλειστικά στο cloud, η Qira εκτελεί το μεγαλύτερο μέρος της επεξεργασίας τοπικά στη συσκευή. Το cloud χρησιμοποιείται επικουρικά και μόνο όταν είναι απαραίτητο, διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν υπό τον έλεγχο του χρήστη.

Project Maxwell: Το βλέμμα στο μέλλον

Εκτός από την Qira, η Motorola άφησε το κοινό άφωνο με το Project Maxwell, ένα πρωτότυπο που δείχνει προς τα πού οδεύει η τεχνολογία των wearables. Πρόκειται για έναν «Αντιληπτικό Σύντροφο AI» (AI Perceptive Companion), μια συσκευή που φοριέται και λειτουργεί hands-free, ανεξάρτητα από το κινητό τηλέφωνο.

Το Project Maxwell ενσωματώνει αυτό που η εταιρεία αποκαλεί «multimodal perception fusion». Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Η συσκευή μπορεί να βλέπει ό,τι βλέπετε και να ακούει ό,τι ακούτε. Το παράδειγμα που δόθηκε στην παρουσίαση ήταν χαρακτηριστικό: Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα συνέδριο. Μπορείτε να ζητήσετε από το Maxwell να παρακολουθήσει την ομιλία και να συντάξει αυτόματα μια ανάρτηση για το LinkedIn που να συνοψίζει τα κυριότερα σημεία. Η συσκευή συνδυάζει τον ήχο από τον ομιλητή με την οπτική πληροφορία του χώρου και δημιουργεί το περιεχόμενο, ενώ το τηλέφωνό σας παραμένει στην τσέπη.

Αν και το Project Maxwell δεν είναι ακόμη εμπορικό προϊόν, λειτουργεί ως φάρος για τις δυνατότητες της Qira. Δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση της Motorola να αποδεσμεύσει τον χρήστη από τη συνεχή προσήλωση στην οθόνη του κινητού, μεταφέροντας την τεχνητή νοημοσύνη στο φυσικό περιβάλλον.

Πότε θα το δούμε στις συσκευές μας;

Η μετάβαση στην εποχή της Qira δεν αργεί. Η Lenovo ανακοίνωσε ότι η νέα πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένες συσκευές της ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026. Για τους κατόχους smartphones της Motorola, η αναβάθμιση θα έρθει λίγο αργότερα μέσω OTA (Over-The-Air) updates. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρήστες που χρησιμοποιούν ήδη το «Lenovo AI Now» θα μεταβούν ομαλά στο νέο περιβάλλον.