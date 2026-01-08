Η Lenovo αλλάζει τους κανόνες με Rollable Laptop 24 ιντσών και το νέο Legion Go με SteamOS

Στο πλαίσιο της έκθεσης CES 2026, η Lenovo κατάφερε να συγκεντρώσει τα βλέμματα της τεχνολογικής κοινότητας, παρουσιάζοντας μια σειρά από συσκευές που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία του gaming. Η εταιρεία δεν αρκέστηκε σε απλές αναβαθμίσεις χαρακτηριστικών, αλλά έφερε στο προσκήνιο καινοτόμα concepts και στρατηγικές αλλαγές στο λογισμικό των φορητών της κονσολών.

Από το εντυπωσιακό laptop με την κυλιόμενη οθόνη μέχρι την υιοθέτηση του SteamOS στο νέο Legion Go, η Lenovo δείχνει πως το μέλλον του gaming είναι ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του χρήστη.

Το Concept που κλέβει την παράσταση: Legion Pro Rollable

Το «αστέρι» της παρουσίασης ήταν αναμφίβολα το Legion Pro Rollable Concept. Πρόκειται για έναν φορητό υπολογιστή που απαντά στο αιώνιο δίλημμα των gamers: φορητότητα ή μεγάλη οθόνη; Η Lenovo έδωσε τη λύση με ένα OLED πάνελ (PureSight) που ξεδιπλώνει οριζόντια, μεταμορφώνοντας το μέγεθος και την αναλογία της εικόνας ανάλογα με τη χρήση.

Η οθόνη προσφέρει τρεις διακριτές λειτουργίες:

Focus Mode (16 ίντσες): Η κλασική αναλογία για συμβατική χρήση laptop.

Η κλασική αναλογία για συμβατική χρήση laptop. Tactical Mode (21.5 ίντσες): Ιδανική για multitasking και παιχνίδια στρατηγικής που απαιτούν ευρύτερο οπτικό πεδίο.

Ιδανική για multitasking και παιχνίδια στρατηγικής που απαιτούν ευρύτερο οπτικό πεδίο. Arena Mode (24 ίντσες): Η πλήρης ανάπτυξη της οθόνης, που προσφέρει μια εμπειρία ultrawide monitor, καταργώντας την ανάγκη για εξωτερικές οθόνες.

Στο εσωτερικό του, το concept βασίζεται στο πλαίσιο του Legion Pro 7i και εξοπλίζεται με την αιχμή της τεχνολογίας: επεξεργαστές Intel Core Ultra και την πανίσχυρη NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Η νέα αρχιτεκτονική Blackwell της NVIDIA υπόσχεται άλματα στην απόδοση μέσω AI και υποστήριξη για DLSS 4, καθιστώντας το μηχάνημα ικανό να τρέξει τους πιο απαιτητικούς τίτλους σε αναλύσεις που μέχρι πρότινος ήταν απαγορευτικές για laptop.

Η στροφή στο SteamOS με το νέο Legion Go

Σημαντικές εξελίξεις είχαμε και στην κατηγορία των handhelds. Η Lenovo ανακοίνωσε το νέο Legion Go, το οποίο πλέον έρχεται με εγγενή υποστήριξη του SteamOS της Valve. Η κίνηση αυτή αναμένεται να βελτιστοποιήσει δραματικά την εμπειρία χρήσης, προσφέροντας ένα λειτουργικό σύστημα κομμένο και ραμμένο για gaming "στο χέρι", αποφεύγοντας τα προβλήματα διαχείρισης των Windows σε μικρές οθόνες.

Το νέο Legion Go διαθέτει οθόνη 8.8 ιντσών PureSight OLED και τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή AMD Ryzen Z2 Extreme. Με έως 32GB μνήμης LPDDR5X και αποθηκευτικό χώρο που αγγίζει τα 2TB (με δυνατότητα επέκτασης microSD), η συσκευή υπόσχεται κορυφαίες επιδόσεις. Η κυκλοφορία του αναμένεται τον Ιούνιο του 2026, με την τιμή εκκίνησης να ορίζεται στα $1,199.

Legion 7a και 5: Ισχύς και Τεχνητή Νοημοσύνη

Πέρα από τα concepts, η Lenovo ανανέωσε και τη βασική της γκάμα. Το νέο Legion 7a συνδυάζει τους επεξεργαστές Ryzen AI 400 Series της AMD με τις κάρτες γραφικών της σειράς RTX 50 της NVIDIA. Η έμφαση εδώ έχει δοθεί στον λεπτότερο σχεδιασμό και την ενσωμάτωση του Lenovo AI Engine+, το οποίο διαχειρίζεται έξυπνα την κατανάλωση και τις θερμοκρασίες μέσω του συστήματος ψύξης "Coldfront: Hyper". Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο τον Απρίλιο του 2026 με τιμή από $1,999.

Παράλληλα, η δημοφιλής σειρά Legion 5 (5i και 5a) ανανεώθηκε με επιλογές τόσο από το στρατόπεδο της Intel όσο και της AMD, ενσωματώνοντας επίσης τις νέες GPU της NVIDIA και OLED οθόνες, με τις τιμές να ξεκινούν από τα $1,299.

Το μέλλον είναι έξυπνο

Τέλος, η Lenovo παρουσίασε το AI Frame Gaming Display, ένα concept οθόνης που χρησιμοποιεί ενσωματωμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για ανίχνευση σκηνής και παρακολούθηση κέρσορα σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας στον παίκτη τακτικά πλεονεκτήματα και προσαρμοσμένο φωτισμό περιβάλλοντος.