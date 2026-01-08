Η Lenovo επαναπροσδιορίζει το Desktop με 4K OLED και την ανατρεπτική «τετράγωνη» λογική του 16:18

Αν κάποιοι πίστευαν ότι η κατηγορία των All-in-One (AIO) υπολογιστών είχε βαλτώσει σχεδιαστικά, η Lenovo ήρθε στη CES 2026 για να διαψεύσει κάθε τέτοια εκτίμηση. Η κινεζική εταιρεία, συνεχίζοντας την παράδοση του πειραματισμού και της καινοτομίας, παρουσίασε δύο νέα μοντέλα της σειράς «Aura Edition» που δεν αρκούνται απλώς στην αναβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών, αλλά προτείνουν έναν εντελώς νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με τον ψηφιακό μας χώρο. Από τη μία, η απόλυτη οπτική εμπειρία για τους δημιουργούς περιεχομένου και από την άλλη, μια τολμηρή αλλαγή στο form factor για τους επαγγελματίες της παραγωγικότητας.

Η «κινηματογραφική» προσέγγιση: Yoga AIO i Aura Edition

Το πρώτο «χτύπημα» της Lenovo ακούει στο όνομα Yoga AIO i Aura Edition (32", 11) και απευθύνεται ξεκάθαρα σε όσους αρνούνται να κάνουν εκπτώσεις στην ποιότητα εικόνας. Στο επίκεντρο αυτού του συστήματος βρίσκεται μια εντυπωσιακή οθόνη 32 ιντσών τεχνολογίας OLED με ανάλυση 4K.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα monitor υψηλής ευκρίνειας. Η Lenovo ενσωμάτωσε ρυθμό ανανέωσης 165Hz, στοιχείο που σπάνια συναντάμε σε τέτοια μεγέθη για AIO υπολογιστές, κάνοντας την κίνηση στα γραφικά και το βίντεο να φαίνεται «βούτυρο». Πέρα από την εικόνα, η εταιρεία επένδυσε και στην ατμόσφαιρα. Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμοζόμενο φωτισμό (Adaptive Lighting), ο οποίος συγχρονίζεται με το περιεχόμενο της οθόνης ή τις ειδοποιήσεις του συστήματος, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία θέασης, παρόμοια με αυτή που προσφέρουν οι high-end τηλεοράσεις.

Στο εσωτερικό του, το μηχάνημα είναι ένα πραγματικό «θηρίο» επιδόσεων, φέροντας την πιστοποίηση Copilot+ PC. Εξοπλίζεται με τους επεξεργαστές Intel Core Ultra X7 Series 3, οι οποίοι υπόσχονται κορυφαία διαχείριση ενέργειας και AI διεργασιών. Η προσοχή στη λεπτομέρεια φαίνεται και στα περιφερειακά: η Lenovo έχει κρύψει έξυπνα το dongle για το ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι, διατηρώντας το γραφείο απαλλαγμένο από περιττά εξαρτήματα.

Με τιμή εκκίνησης τα 2.399,99 δολάρια και αναμενόμενη κυκλοφορία το δεύτερο τρίμηνο του 2026, το Yoga AIO i στοχεύει ξεκάθαρα στο premium κομμάτι της αγοράς.

ThinkCentre X AIO: Όταν η παραγωγικότητα αποκτά «ύψος»

Εκεί όμως που η Lenovo πραγματικά τολμά, είναι με το νέο ThinkCentre X AIO Aura Edition. Εδώ, η εταιρεία αφήνει κατά μέρος την πεπατημένη των ευρειών οθονών και παρουσιάζει ένα πάνελ 27,6 ιντσών ανάλυσης QHD με μια ασυνήθιστη αναλογία πλευρών 16:18.

Τι σημαίνει πρακτικά το 16:18; Φανταστείτε δύο κλασικές οθόνες 16:9 τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη, αλλά χωρίς το ενοχλητικό πλαίσιο στη μέση. Το αποτέλεσμα είναι ένας σχεδόν τετράγωνος χώρος εργασίας, ιδανικός για προγραμματιστές που θέλουν να βλέπουν ατελείωτες γραμμές κώδικα, για συγγραφείς που δουλεύουν σε μεγάλα έγγραφα ή για αναλυτές δεδομένων που χρειάζονται ταυτόχρονη προβολή πολλαπλών παραθύρων χωρίς να κουράζουν τον αυχένα τους κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά.

Το ThinkCentre X δεν είναι απλώς μια οθόνη. Ενσωματώνει λειτουργίες που εκμεταλλεύονται την Τεχνητή Νοημοσύνη για να λύσουν καθημερινά προβλήματα γραφείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Lenovo DeskView: μια προαιρετική AI κάμερα μπορεί να «σαρώσει» και να ψηφιοποιήσει αυτόματα φυσικά έγγραφα που τοποθετείτε μπροστά στην οθόνη, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία AI Turbo Engine της εταιρείας.

Επιπλέον, η λειτουργία Lenovo Share Zone μετατρέπει το AIO σε ένα υβριδικό εργαλείο. Επιτρέπει τον διαχωρισμό της οθόνης, ώστε να λειτουργεί ταυτόχρονα ως αυτόνομος υπολογιστής και ως monitor για μια εξωτερική συσκευή (π.χ. το laptop σας), λύνοντας το αιώνιο πρόβλημα της διασύνδεσης συσκευών στο γραφείο.

Η εποχή του AI hardware

Και τα δύο μοντέλα εντάσσονται στην ομπρέλα των Copilot+ PCs, αξιοποιώντας στο έπακρο τους νέους επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3. Στην περίπτωση του ThinkCentre X, τα γραφικά αναλαμβάνει η ενσωματωμένη Intel Arc 12Xe GPU, ενώ η μνήμη RAM μπορεί να φτάσει τα εντυπωσιακά 64GB LPDDR5x, νούμερο που υπερκαλύπτει τις ανάγκες ακόμη και των πιο απαιτητικών επαγγελματικών εφαρμογών.

Η Lenovo δίνει επίσης έμφαση στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα. Το Yoga AIO i, για παράδειγμα, διαθέτει κάμερα 16MP με ηλεκτρονικό κλείστρο προστασίας και αναγνώριση προσώπου, ενώ και τα δύο συστήματα ενσωματώνουν ηχεία Harman Kardon με Dolby Atmos, αποδεικνύοντας ότι η επαγγελματική χρήση δεν αποκλείει την ποιότητα στον ήχο.