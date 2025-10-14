Motorola Moto X70 Air: Επίσημα με πάχος μόλις 6mm και μπαταρία 4800mAh

Η Motorola επανέρχεται δυναμικά στη σκηνή των λεπτών smartphones με το ολοκαίνουργιο Moto X70 Air, μια συσκευή που συνδυάζει κομψότητα, τεχνολογική ισχύ και εντυπωσιακή αυτονομία. Με πάχος μικρότερο από 6 χιλιοστά και βάρος μόλις 159 γραμμάρια, η εταιρεία επιχειρεί να αποδείξει ότι η λεπτότητα δεν χρειάζεται να σημαίνει και θυσίες στην απόδοση.

Η νέα αυτή πρόταση ανήκει στη μεσαία κατηγορία, ωστόσο έρχεται με χαρακτηριστικά που θυμίζουν ναυαρχίδα. Το Moto X70 Air διαθέτει επίπεδη οθόνη OLED 6,7 ιντσών, ανάλυσης 1220p+ και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, προσφέροντας ζωντανά χρώματα και εξαιρετικά ομαλή εμπειρία πλοήγησης. Η φωτεινότητα κορυφώνεται στα 4.500 nits, γεγονός που καθιστά τη συσκευή ιδανική για χρήση κάτω από έντονο φως, ενώ στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχει διακριτικό άνοιγμα που φιλοξενεί την εμπρόσθια κάμερα των 50MP. Κάτω από την οθόνη βρίσκεται και ο αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος.

Αν και το Moto X70 Air δεν φτάνει σε λεπτότητα μοντέλα όπως το Galaxy S25 Edge ή το iPhone Air, καταφέρνει να υπερέχει σε αυτονομία, κάτι που αποτελεί σπάνιο επίτευγμα για τόσο λεπτές συσκευές. Η μπαταρία των 4.800mAh υπόσχεται διάρκεια που ξεπερνά τα περισσότερα premium μοντέλα, ενώ υποστηρίζει ταχεία ενσύρματη φόρτιση 68W και ασύρματη φόρτιση 15W. Για σύγκριση, το Galaxy S25 Edge διαθέτει μπαταρία 3.900mAh και το iPhone Air μόλις 3.149mAh.

Η Motorola δεν αρκέστηκε μόνο στο design, αλλά φρόντισε και για την ανθεκτικότητα της συσκευής. Το μεταλλικό πλαίσιο του X70 Air έχει ενισχυθεί ώστε να αντέχει πτώσεις από διάφορες γωνίες, ενώ η πιστοποίηση IP68 και IP69 εξασφαλίζει πλήρη προστασία από σκόνη, βύθιση σε νερό και ακόμη και εκτόξευση καυτού νερού – κάτι που σπάνια συναντάται ακόμη και σε κορυφαία smartphones.

Σχεδιαστικά, η Motorola συνεργάστηκε με την Pantone για να προσφέρει τη συσκευή σε τρεις καλαίσθητες αποχρώσεις: Gadget Gray, Lily Pad και Bronze Green. Κάθε χρώμα συνοδεύεται από μια διαφορετική πινελιά γύρω από τους φακούς της κάμερας και το κουμπί ενεργοποίησης, προσδίδοντας μια διακριτική αλλά ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα.

Στον τομέα της κάμερας, η Motorola συνεχίζει να δίνει έμφαση στην ποιότητα. Το X70 Air διαθέτει δύο φακούς των 50MP, με τον βασικό να χρησιμοποιεί αισθητήρα της Samsung (αν και δεν έχει ανακοινωθεί ποιον ακριβώς), ενώ η δεύτερη κάμερα προσφέρει υπερευρυγώνιο πεδίο 120 μοιρών. Ο συνδυασμός αυτός υπόσχεται καθαρές λήψεις και πλούσια λεπτομέρεια, τόσο σε φωτογραφίες όσο και σε βίντεο.

Στο εσωτερικό του, το Moto X70 Air εξοπλίζεται με τον επεξεργαστή Snapdragon 7 Gen 4 της Qualcomm, ο οποίος προσφέρει αξιόπιστη απόδοση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Για να αποτρέψει την υπερθέρμανση, η Motorola έχει ενσωματώσει ένα σύστημα ψύξης τύπου 3D vapor chamber, το οποίο διατηρεί τη συσκευή σταθερή ακόμα και κατά τη διάρκεια έντονης χρήσης ή gaming.

Η μνήμη RAM φτάνει τα 12GB τύπου LPDDR5X, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος κυμαίνεται μεταξύ 256GB και 512GB UFS 3.1. Αν και δεν υπάρχει υποδοχή για κάρτα microSD ή θύρα ακουστικών 3,5mm, η χωρητικότητα και η ασύρματη συνδεσιμότητα καλύπτουν με άνεση τις ανάγκες των περισσότερων χρηστών.

Προς το παρόν, το Motorola Moto X70 Air έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Lenovo στην Κίνα, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί η τιμή του. Πηγές αναφέρουν πως η διεθνής διάθεση της συσκευής είναι προ των πυλών, ενώ η παγκόσμια έκδοση αναμένεται να κυκλοφορήσει με την ονομασία Motorola Edge 70.