Motorola Signature: Η επιστροφή στα premium flagships με design που καθηλώνει και τετραπλή κάμερα 50MP

Η Motorola αποφάσισε να κάνει μια ηχηρή επανεμφάνιση στην κατηγορία των συμβατικών ναυαρχίδων, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τη δημοφιλή σειρά Razr. Η νέα πρόταση της εταιρείας ακούει στο όνομα Motorola Signature, το οποίο ξεχωρίζει με το εξαιρετικά λεπτό προφίλ του και τα πολυτελή υλικά κατασκευής, προσφέροντας παράλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς χρήστες.

Σχεδιασμός και οθόνη

Το πρώτο πράγμα που τραβάει την προσοχή στο Motorola Signature είναι η κατασκευή του. Με πάχος μόλις 6,99 χιλιοστά και βάρος 186 γραμμάρια, η συσκευή είναι εντυπωσιακά λεπτή και ελαφριά, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τη μεγάλη μπαταρία που κρύβει στο εσωτερικό της. Το πλαίσιο από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου συνδυάζεται με φινιρίσματα εμπνευσμένα από υφάσματα, προσδίδοντας μια μοναδική αίσθηση στο χέρι που ξεφεύγει από το συνηθισμένο γυαλί ή μέταλλο. Η συνεργασία με την Pantone συνεχίζεται, προσφέροντας τις αποχρώσεις Pantone Carbon και Pantone Martini Olive.

Στο μπροστινό μέρος κυριαρχεί μια εντυπωσιακή Extreme AMOLED οθόνη 6,8 ιντσών, με ανάλυση 2780 x 1264 pixels. Αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι η φωτεινότητα που φτάνει σε μέγιστο 6200 nits, καθιστώντας την οθόνη ευανάγνωστη ακόμη και κάτω από το πιο έντονο ηλιακό φως. Ο ρυθμός ανανέωσης φτάνει τα 165Hz, προσφέροντας εξαιρετική ομαλότητα στην πλοήγηση και το gaming, ενώ η αναλογία οθόνης προς σώμα αγγίζει το εντυπωσιακό 95,23%. Η προστασία της οθόνης έχει ανατεθεί στο Corning Gorilla Glass Victus 2.

Κάμερες: Τέσσερις φακοί 50MP

Στον τομέα της φωτογραφίας, η Motorola δεν έκανε εκπτώσεις. Το Signature διαθέτει ένα σύστημα τεσσάρων καμερών, όπου κάθε αισθητήρας έχει ανάλυση 50MP.

Κύρια Κάμερα: Χρησιμοποιεί τον αισθητήρα Sony LYTIA 828 με διάφραγμα f/1.6 και τεχνολογία Ultra Pixel για εξαιρετικές λήψεις σε χαμηλό φωτισμό.

Χρησιμοποιεί τον αισθητήρα Sony LYTIA 828 με διάφραγμα f/1.6 και τεχνολογία Ultra Pixel για εξαιρετικές λήψεις σε χαμηλό φωτισμό. Υπερ-ευρυγώνιος: Διαθέτει διάφραγμα f/2.0 και τεχνολογία Quad Pixel.

Διαθέτει διάφραγμα f/2.0 και τεχνολογία Quad Pixel. Τηλεφακός: Ένας periscope φακός με τον αισθητήρα Sony LYTIA 600, που προσφέρει 3x οπτικό ζουμ και φτάνει έως και 100x Super Zoom ψηφιακά.

Ένας periscope φακός με τον αισθητήρα Sony LYTIA 600, που προσφέρει 3x οπτικό ζουμ και φτάνει έως και 100x Super Zoom ψηφιακά. Selfie Κάμερα: Ακόμη και η μπροστινή κάμερα είναι στα 50MP (Sony LYTIA 500, f/2.0), εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα για βιντεοκλήσεις και selfies.

Επιδόσεις και λογισμικό

Στο εσωτερικό της συσκευής συναντάμε τον επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Αν και δεν πρόκειται για την έκδοση "Elite", παραμένει ένα πανίσχυρο chipset που, σε συνδυασμό με τα 16GB RAM και τα 512GB αποθηκευτικού χώρου, υπόσχεται απρόσκοπτη λειτουργία σε κάθε σενάριο χρήσης. Η επιλογή αυτή φαίνεται να έγινε με γνώμονα την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη διατήρηση του κόστους σε λογικά επίπεδα, χωρίς ουσιαστικούς συμβιβασμούς στην εμπειρία χρήσης.

Ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Motorola Signature είναι η δέσμευση της εταιρείας για υποστήριξη λογισμικού. Η συσκευή έρχεται με Android 16 και η Motorola υπόσχεται 7 χρόνια αναβαθμίσεων λειτουργικού συστήματος και 7 χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας. Αυτή η κίνηση βάζει τη Motorola στην ίδια λίγκα με τη Samsung και την Google, προσφέροντας στους χρήστες τη σιγουριά ότι η επένδυσή τους θα παραμείνει επίκαιρη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτονομία και Αντοχή

Παρά το λεπτό του προφίλ, το Signature ενσωματώνει μια μπαταρία τεχνολογίας πυριτίου-άνθρακα (silicon-carbon) χωρητικότητας 5200mAh. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα σε μικρότερο όγκο, λύνοντας τον γρίφο της αυτονομίας στα λεπτά smartphones. Η φόρτιση είναι ταχύτατη, με υποστήριξη 90W ενσύρματα και 50W ασύρματα.

Επιπλέον, η συσκευή είναι θωρακισμένη απέναντι στις κακουχίες. Διαθέτει πιστοποιήσεις IP68 και IP69 για αντοχή σε νερό και σκόνη (συμπεριλαμβανομένων πίδακες νερού υψηλής πίεσης), καθώς και πιστοποίηση στρατιωτικών προδιαγραφών MIL-STD 810H, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα μπορεί να συμβαδίζει με την ανθεκτικότητα.

Τιμή και Διαθεσιμότητα

Το Motorola Signature αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες στην ευρωπαϊκή αγορά με τιμή 999 ευρώ.