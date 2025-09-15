Κίνα: Η γιγάντια τουρμπίνα των 110 MW που τροφοδοτεί 3,6 εκατ. νοικοκυριά

Η Κίνα έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον τομέα της ενέργειας παρουσιάζοντας την πρώτη βαρέου τύπου αεροτουρμπίνα ισχύος 110 μεγαβάτ, κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου στη χώρα. Πρόκειται για το μοντέλο AGT-110, γνωστό και ως Taihang 110, που δημιουργήθηκε από την Aero Engine Corporation of China (AECC). Η παράδοση του πρώτου δείγματος αποτελεί όχι μόνο βιομηχανική επιτυχία, αλλά και τεχνολογική πρόοδο που ενισχύει την αυτονομία της Κίνας σε έναν κλάδο όπου κυριαρχούν λίγοι διεθνείς παραγωγοί.

Η νέα τουρμπίνα σχεδιάστηκε ώστε να συνδυάζει υψηλή απόδοση με λειτουργική ευελιξία. Μπορεί να λειτουργεί με διάφορα καύσιμα – από φυσικό αέριο και πετρέλαιο έως αέρια χαμηλής θερμογόνου δύναμης – και να χρησιμοποιηθεί σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου, σε μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας αλλά και σε σταθμούς αιχμής. Αυτή η πολυλειτουργικότητα την καθιστά ιδανική για ενσωμάτωση με ανανεώσιμες πηγές, όπως αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια, με στόχο τη σταθεροποίηση του εθνικού δικτύου.

Από πλευράς απόδοσης, τα στοιχεία που παρέχει η AECC δείχνουν παραγωγή πάνω από 150.000 κιλοβατώρες ανά ώρα σε λειτουργία συνδυασμένου κύκλου, ποσότητα που καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες 10.000–15.000 νοικοκυριών. Μεταφρασμένο σε ετήσια βάση, αυτό σημαίνει ότι περίπου 3,6 εκατομμύρια σπίτια μπορούν να τροφοδοτηθούν από έναν μόνο σταθμό. Επιπλέον, συγκριτικά με μονάδες θερμότητας ίδιας ισχύος, η AGT-110 μπορεί να μειώσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο τόνους εκπομπών CO2 ετησίως, συμβάλλοντας στους στόχους μείωσης εκπομπών της Κίνας.

Η ανάπτυξη του έργου απαιτούσε ευρεία συλλογική προσπάθεια, με συμμετοχή ειδικών από τους τομείς της αεροδιαστημικής, της μηχανικής και του πετρελαίου. Κατατέθηκαν 102 πατέντες, με προόδους στο σχεδιασμό της τουρμπίνας, στα προηγμένα υλικά και στις διαδικασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία. Η εταιρεία τονίζει ότι αυτά τα αποτελέσματα επέτρεψαν τη δημιουργία αυτόνομων πλατφορμών έρευνας και ανάπτυξης, χρήσιμων για μελλοντικά σχέδια.

Πέρα από τη χρήση της AGT-110, η AECC στοχεύει σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών, αξιοποιώντας την έρευνα σε τουρμπίνες που κινούνται με υδρογόνο. Σύμφωνα με τον Lu Jibin, επικεφαλής της διεύθυνσης αεροτουρμπίνων, σημειώθηκαν σημαντικές πρόοδοι στην ταχεία ανάμειξη υδρογόνου με αέρα, στην σταθερή και χαμηλής εκπομπής καύση και στον έλεγχο της διαδικασίας. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η κατεύθυνση είναι σαφής: προσαρμογή των μηχανών στην αυξανόμενη διαθεσιμότητα πράσινου υδρογόνου.

Για να κατανοήσει κανείς πώς λειτουργεί μια αεροτουρμπίνα, αρκεί να τον φανταστεί ως έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης σε βιομηχανική κλίμακα: ο αέρας συμπιέζεται, αναμιγνύεται με το καύσιμο και ανάβει. Τα θερμά αέρια που διαστέλλονται θέτουν σε κίνηση τα πτερύγια της τουρμπίνας, παράγοντας μηχανική ενέργεια που στη συνέχεια κινεί έναν ηλεκτρικό γεννήτρια. Η τεχνολογία αυτή εκτιμάται για την αποδοτικότητα, την ταχύτητα εκκίνησης και την ευελιξία εφαρμογών, από την αεροπορία μέχρι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

