Σύνοψη

Τα δημοφιλή chatbots τεχνητής νοημοσύνης θεωρούνται σαφώς πιο ασφαλή συγκριτικά με τις αρχικές τους εκδόσεις, εξυπηρετώντας ομαλά τις καθημερινές ανάγκες.

Ο πραγματικός ψηφιακός κίνδυνος μετατοπίζεται πλέον προς τους αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) και τις αναρίθμητες επεκτάσεις τους (plugins), τα οποία μπορούν να εκτελούν σύνθετες ενέργειες αυτόνομα.

Το ερευνητικό κέντρο της παγκόσμιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας ESET προχώρησε στην ανάλυση περίπου 800.000 δεξιοτήτων (skills) μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2026, καταγράφοντας περισσότερες από 25.000 ύποπτες περιπτώσεις.

Το ESET AI Skills Checker αποτελεί ένα δωρεάν εργαλείο το οποίο αναλύει αρχεία, URL και προσομοιώνει συμπεριφορές σε περιβάλλον sandbox για την πλήρη προστασία του τελικού χρήστη.

Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στο ευρύ κοινό, ωστόσο ταυτόχρονα διευρύνει σημαντικά την επιφάνεια επίθεσης που έχουν στη διάθεσή τους οι κυβερνοεγκληματίες. Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία περιλαμβάνουν πασίγνωστα συστήματα όπως το ChatGPT, το Claude, το Copilot και το Gemini, έχουν καταφέρει να φτάσουν σε ένα εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά την καθημερινή και απλή χρήση. Παρόλα αυτά, η αληθινή πρόκληση του 2026 δεν εντοπίζεται πλέον στη δημιουργία ή την απλή σύνοψη κειμένου από αυτές τις πλατφόρμες. Η προσοχή των ειδικών ασφαλείας στρέφεται στους αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στα ποικίλα πρόσθετα λειτουργικότητας που τους συνοδεύουν.

Οι AI agents διαφοροποιούνται πλήρως από τα παραδοσιακά chatbots επειδή διαθέτουν την απαραίτητη αρχιτεκτονική προκειμένου να λειτουργούν εντελώς αυτόνομα ως ψηφιακοί προσωπικοί βοηθοί, αναλαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες για την εκτέλεση σύνθετων εργασιών. Προκειμένου να επιτελέσουν αυτές τις πολύπλοκες λειτουργίες, βασίζονται σε ειδικές προσθήκες, οι οποίες αναφέρονται ευρέως ως «δεξιότητες AI» (AI skills). Αυτά τα εξειδικευμένα πακέτα εντολών επεκτείνουν τις αρχικές ικανότητες του πράκτορα, επιτρέποντάς του να κατεβάζει αρχεία από το διαδίκτυο ή να εκτελεί ανεξάρτητο κώδικα, δημιουργώντας ταυτόχρονα τεράστια κενά ασφαλείας εάν περιέχουν κακόβουλο λογισμικό.

Οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι έχουν πάψει προ πολλού να θεωρούνται απλώς θεωρητικοί. Σύμφωνα με τα εκτενή δεδομένα που συγκέντρωσε το Ερευνητικό Κέντρο της παγκόσμιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας ESET την άνοιξη του 2026, η αξιολόγηση περισσότερων από 800.000 δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης ανέδειξε εξαιρετικά ανησυχητικά στοιχεία. Οι ερευνητές εντόπισαν πάνω από 25.000 δεξιότητες οι οποίες χαρακτηρίστηκαν άμεσα ως ύποπτες, ενώ περισσότερες από 2.500 περιπτώσεις ταξινομήθηκαν επίσημα ως απόλυτα κακόβουλες. Αυτά τα επικίνδυνα πρόσθετα είχαν δημιουργηθεί με τον αποκλειστικό σκοπό να εγκαθιστούν λογισμικό υποκλοπής πληροφοριών, γνωστό ως infostealers, συλλέγοντας συστηματικά ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα, κωδικούς πρόσβασης από πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και διαπιστευτήρια ηλεκτρονικής τραπεζικής. Επιπροσθέτως, άλλες δεξιότητες ενσωμάτωναν εξειδικευμένα Trojans και backdoors, προσφέροντας στους επιτιθέμενους τη δυνατότητα να αποκτούν σιωπηρά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα των ανυποψίαστων θυμάτων.

Παράλληλα, οι ερευνητές υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα που παρουσιάζουν οι παραπλανητικές επεκτάσεις (extensions) των δημοφιλών web browsers, οι οποίες προσποιούνται επιδέξια ότι λειτουργούν ως νόμιμοι βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία που αποκαλύφθηκε από τη Microsoft κατέδειξε πώς κακόβουλες επεκτάσεις κατάφεραν να συλλέξουν αθόρυβα το ιστορικό των συνομιλιών, καταγράφοντας σχεδόν ένα εκατομμύριο λήψεις από χρήστες που ξεγελάστηκαν. Ακόμη πιο περίπλοκη καθίσταται η κατάσταση εξαιτίας της απειλής που ονομάζεται έγχυση εντολών (prompt injection), η οποία χωρίζεται σε άμεση και έμμεση. Ειδικότερα, η έμμεση έγχυση εντολών κρίνεται άκρως επικίνδυνη, διότι οι κακόβουλες οδηγίες παραμένουν επιμελώς κρυμμένες μέσα σε ανύποπτες ιστοσελίδες ή απλά έγγραφα, αναγκάζοντας τον αυτόνομο πράκτορα να εκτελέσει καταστροφικές ενέργειες μόλις αλληλεπιδράσει με το μολυσμένο περιεχόμενο.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της συνεχώς αυξανόμενης απειλής, η ESET προτείνει την υιοθέτηση αυστηρών συνηθειών που προστατεύουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία των χρηστών. Ο έλεγχος των δικαιωμάτων πρόσβασης αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας, καθώς κανένα πρόσθετο δεν θα πρέπει να απαιτεί περισσότερα δικαιώματα από όσα χρειάζεται πρακτικά για την ομαλή λειτουργία του. Ο Ondrej Kubovič, Ειδικός Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στην ESET, τονίζει ρητά πως οι AI δεξιότητες οφείλουν να αντιμετωπίζονται ως παραδοσιακό λογισμικό υπολογιστή, γεγονός που καθιστά απολύτως απαραίτητη τη χρήση αξιόπιστων εργαλείων ασφαλείας. Επιβάλλεται ο συνεχής έλεγχος του ιστορικού του προγραμματιστή, η προσεκτική εξέταση των αξιολογήσεων από την ευρύτερη κοινότητα, καθώς και η άμεση ενημέρωση όλων των συστημάτων ώστε να αποφεύγεται η εκμετάλλευση ήδη γνωστών ευπαθειών.

Προκειμένου να διευκολύνει την ανάλυση αυτών των περίπλοκων εργαλείων, η ESET παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο ESET AI Skills Checker. Αυτό το προηγμένο σύστημα αξιολόγησης λειτουργεί ενσωματώνοντας την κορυφαία τεχνολογία της ευρωπαϊκής εταιρείας, προσφέροντας ανάλυση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. Εκτελεί βαθιά σάρωση σε ολόκληρο το αρχείο της δεξιότητας, συμπεριλαμβανομένων όλων των γραμμών κώδικα και των εντολών, ελέγχει ενδελεχώς κάθε διαδικτυακό σύνδεσμο (URL) που αναφέρεται στις ρυθμίσεις συγκρίνοντάς το με τις τεράστιες βάσεις δεδομένων απειλών της εταιρείας, και προσομοιώνει την πλήρη λειτουργία του πρόσθετου σε ασφαλές περιβάλλον sandbox. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπει την εγκατάσταση επικίνδυνων αρχείων πριν προλάβουν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του λειτουργικού συστήματος.